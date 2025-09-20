Náo nhiệt Hội Đua bò Bảy Núi An Giang

Ngày 20-9, tại sân đua bò Khu Liên hợp thể thao - du lịch Tà Pạ - Soài Chek, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, hàng chục ngàn người đã đến xem Hội Đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 30, năm 2025.

Hàng chục ngàn người đến xem và cổ vũ tại Hội Đua bò Bảy Núi, tỉnh An Giang

Ông Lê Trung Hồ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban Tổ chức - cho biết Hội Đua bò Bảy Núi vốn bắt nguồn từ phong tục truyền thống của đồng bào Khmer, được tổ chức tại các chùa trong dịp lễ Sene Dolta, như một hoạt động vui chơi, gắn kết cộng đồng. Đó cũng là cách thể hiện lòng biết ơn tổ tiên, cầu mong mùa màng bội thu.

Hội đua bò thu hút hàng chục ngàn người đến xem và cổ vũ

Ban đầu, đây chỉ là những hoạt động đua nhau cày ruộng, dần dần sư sãi các chùa Khmer tổ chức cho các đôi bò chạy đua với nhau trên nền đất ruộng quanh chùa. Phần thưởng cho đôi bò thắng cuộc là chiếc lục lạc.

Đôi bò số 9 đoạt giải nhất

Trải qua năm tháng, từ một trò chơi dân gian mang tính cộng đồng, Hội Đua bò dần được tổ chức rộng rãi, quy cũ hơn. Đến nay, Hội Đua bò Bảy Núi đã trở thành một sự kiện thể thao, văn hóa độc đáo, quy mô cấp tỉnh, được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, gắn liền với hình ảnh vùng Bảy Núi, trở thành niềm tự hào của người dân An Giang.

Ban Tổ chức trao gải cho chủ và người điều kiển đôi bò đoạt giải nhất

Ban Tổ chức trao gải nhì và ba cho chủ và người điều khiển các đôi bò đoạt giải

Ban Tổ chức trao gải khuyến khích cho chủ và người điều khiển các đôi bò đoạt giải

Hội Đua bò Bảy Núi năm nay quy tụ 64 đôi bò từ 10 xã, phường trong tỉnh An Giang. Kết quả, giải nhất thuộc về đôi bò số 9 của ông Chau Khon ở xã Tri Tôn; giải Nhì thuộc về đôi bò số 30 của bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy ở phường Tịnh Biên.

Danh hiệu "nài bò" (người điều khiển bò) xuất sắc nhất thuộc về anh Nguyễn Thanh Tùng ở xã Tri Tôn, điều khiển đôi bò số 9.

Những hình ảnh kịch tính tại Hội Đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 30

Ngoài cúp, cờ, tiền thưởng, các đội đoạt giải cao còn được nhận quà tặng từ nhà tài trợ như điện thoại, động cơ dầu Kubota, cùng nhiều phần thưởng khích lệ khác.