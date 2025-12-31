Cầu vượt N2 nút giao An Phú chính thức thông xe, giảm ùn tắc cửa ngõ Đông TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cầu vượt N2 nút giao An Phú chính thức thông xe, giảm ùn tắc cửa ngõ Đông TPHCM

Ngọc Quý

(NLĐO) - Tối 31-12, nhánh cầu vượt N2 thuộc dự án xây dựng nút giao thông An Phú (TPHCM) đã chính thức được đưa vào khai thác

- Ảnh 1.

Cầu vượt nhánh N2, nút giao An Phú chính thức thông xe tối ngày 31-12-2025

Hạng mục thứ hai của nút giao An Phú thông xe

Khoảng 19 giờ 20 phút, các phương tiện bắt đầu lưu thông qua nhánh cầu vượt N2, kết nối trực tiếp từ đường dẫn tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây về đại lộ Mai Chí Thọ. Việc thông xe diễn ra sau khi các hạng mục kỹ thuật cuối cùng được hoàn tất, bảo đảm điều kiện an toàn trước khi đưa công trình vào sử dụng.

Trước thời điểm thông xe vài giờ, công trường vẫn duy trì không khí thi công khẩn trương. Đơn vị thi công tập trung vệ sinh mặt cầu, hoàn thiện khe co giãn, sơn kẻ vạch đường, lắp đặt các hạng mục an toàn và kiểm tra toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Công tác tổ chức giao thông tạm thời cũng được phối hợp triển khai để bảo đảm phương tiện lưu thông thuận lợi khi nhánh cầu mở cửa.

- Ảnh 2.

Trước thời điểm thông xe vài giờ, công trường vẫn duy trì không khí thi công khẩn trương.

Đại diện nhà thầu thi công cho biết, để kịp tiến độ, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực và thiết bị, tổ chức thi công liên tục nhiều ca trong thời gian dài. Quá trình triển khai luôn bám sát hiện trường, xử lý kịp thời các vấn đề kỹ thuật phát sinh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn công trình.

Nhánh cầu vượt N2 thuộc gói thầu XL11, giữ vai trò quan trọng trong tổng thể nút giao An Phú. Khi đưa vào khai thác, hạng mục này giúp tách dòng xe từ cao tốc đi thẳng vào trung tâm TPHCM, hạn chế giao cắt trực tiếp với các hướng lưu thông khác, qua đó giảm xung đột và nguy cơ ùn tắc tại khu vực vốn được xem là "điểm nghẽn" giao thông nhiều năm qua.

Đẩy nhanh tiến độ hầm chui HC1-02

Việc thông xe đúng vào ngày cuối cùng của năm 2025 được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện tình hình đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới, đồng thời tạo thêm động lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện toàn bộ nút giao An Phú.

Theo kế hoạch của Sở Xây dựng TPHCM, sau nhánh cầu N2, hầm chui HC1-02 dự kiến sẽ được đưa vào khai thác trước ngày 15-1-2026. Mục tiêu chung là hoàn thành toàn bộ dự án nút giao An Phú trong năm 2026. Hiện một số hạng mục như cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố và hầm chui HC1-01 đã cơ bản hoàn thành hoặc đưa vào sử dụng; các hạng mục còn lại đang được đẩy nhanh thi công.

Dự án xây dựng nút giao thông An Phú có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng, được thiết kế là nút giao khác mức hoàn chỉnh ba tầng, gồm hệ thống cầu vượt, hầm chui và đường bộ với quy mô lớn, đóng vai trò then chốt trong kết nối khu Đông TPHCM với cao tốc và khu vực cảng Cát Lái.

Nhánh cầu vượt N2 An Phú chính thức thông xe

- Ảnh 3.

Đại diện nhà thầu thi công cho biết để kịp tiến độ, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực và thiết bị, tổ chức thi công liên tục nhiều ca trong thời gian dài.

- Ảnh 4.

Quá trình triển khai luôn bám sát hiện trường, xử lý kịp thời các vấn đề kỹ thuật phát sinh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn công trình

- Ảnh 5.

Nhánh cầu vượt N2 thuộc gói thầu XL11, giữ vai trò quan trọng trong tổng thể nút giao An Phú. Khi đưa vào khai thác, hạng mục này giúp tách dòng xe từ cao tốc đi thẳng vào trung tâm TPHCM

- Ảnh 6.

Sau nhánh cầu N2, hầm chui HC1-02 dự kiến sẽ được đưa vào khai thác trước ngày 15-1-2026

Tin liên quan

Hình ảnh công trường nút giao An Phú những ngày cuối năm

Hình ảnh công trường nút giao An Phú những ngày cuối năm

(NLĐO) - Nút giao An Phú đã lộ rõ hình hài, nhánh cầu nối cao tốc TPHCM – Long Thành đạt 95% sản lượng.

Nút giao An Phú dời mốc hoàn thành sang quý II/2026

(NLĐO) - UBND TPHCM thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nút giao An Phú đến quý II/2026, khi khối lượng thi công hiện đạt hơn 70%

TP HCM: Thông xe đường Liên Phường, giảm áp lực nút giao An Phú

(NLĐO)- Ngày 8-11, Nhà phát triển dự án Masterise Homes đã tổ chức Lễ thông xe đường Liên Phường, trục giao thông huyết mạch tại khu Đông TP HCM.

nút giao An Phú TPHCM Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây Tết Dương lịch 2026 cầu vượt nhánh N2
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo