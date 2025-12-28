Hình ảnh công trường nút giao An Phú những ngày cuối năm

(NLĐO) - Nút giao An Phú đã lộ rõ hình hài, nhánh cầu nối cao tốc TPHCM – Long Thành đạt 95% sản lượng.
Theo ghi nhận tại công trường nút giao An Phú (phường Bình Trưng, TPHCM), nhịp thi công được đẩy lên mức cao với hàng trăm công nhân, kỹ sư và máy móc làm việc liên tục từ sáng đến tối.
Trên mặt bằng rộng lớn, các hạng mục chính của công trình ba tầng gồm cầu vượt, hầm chui và những nhánh kết nối đã dần thành hình, tạo nên bức tranh hoàn toàn khác so với giai đoạn thi công ngổn ngang trước đây.
Nút giao An Phú được khởi công vào cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng.
Dự án này quy mô ba tầng, giữ vai trò kết nối các trục giao thông huyết mạch gồm cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ và các tuyến đường Lương Định Của, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống.
(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.
Bình luận (0)