HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hình ảnh công trường nút giao An Phú những ngày cuối năm

Ngọc Quý

(NLĐO) - Nút giao An Phú đã lộ rõ hình hài, nhánh cầu nối cao tốc TPHCM – Long Thành đạt 95% sản lượng.

Theo ghi nhận tại công trường nút giao An Phú (phường Bình Trưng, TPHCM), nhịp thi công được đẩy lên mức cao với hàng trăm công nhân, kỹ sư và máy móc làm việc liên tục từ sáng đến tối. 

Trên mặt bằng rộng lớn, các hạng mục chính của công trình ba tầng gồm cầu vượt, hầm chui và những nhánh kết nối đã dần thành hình, tạo nên bức tranh hoàn toàn khác so với giai đoạn thi công ngổn ngang trước đây.

Nút giao An Phú được khởi công vào cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng. 

Dự án này quy mô ba tầng, giữ vai trò kết nối các trục giao thông huyết mạch gồm cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ và các tuyến đường Lương Định Của, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống. 

Nhánh cầu nối trực tiếp cao tốc tại An Phú đã đạt 95% sản lượng - Ảnh 1.

Toàn cảnh nút giao An Phú đã đạt 70% khối lượng

Nhánh cầu nối trực tiếp cao tốc tại An Phú đã đạt 95% sản lượng - Ảnh 2.

Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, một số hạng mục trọng điểm phải hoàn thành trong giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026, đồng thời mốc hoàn thành toàn dự án được điều chỉnh sang quý II-2026. Đến nay, tổng khối lượng thi công đã đạt hơn 70% giá trị hợp đồng

Nhánh cầu nối trực tiếp cao tốc tại An Phú đã đạt 95% sản lượng - Ảnh 3.

Quan sát thực tế cho thấy nhiều trụ cầu bê tông đã vươn cao, hệ dầm cầu được lắp đặt nối tiếp nhau, các nhánh dẫn dần định hình rõ hướng tuyến

Nhánh cầu nối trực tiếp cao tốc tại An Phú đã đạt 95% sản lượng - Ảnh 4.

Sự thay đổi nhanh chóng của công trường khiến người dân sinh sống xung quanh cảm nhận rõ tiến độ được cải thiện trong thời gian gần đây

Nhánh cầu nối trực tiếp cao tốc tại An Phú đã đạt 95% sản lượng - Ảnh 5.

Chị Lê Linh Thủy (SN 1996), ngụ gần khu vực nút giao, cho biết chỉ trong thời gian ngắn, các hạng mục lớn đã hiện rõ. “Trước đây chỉ thấy trụ móng và rào chắn, nay nhánh cầu từ đại lộ Mai Chí Thọ vào cao tốc đã lộ diện. Người dân mong công trình sớm hoàn thành để việc đi lại đỡ áp lực, nhất là vào dịp Tết”, chị Thủy chia sẻ

Nhánh cầu nối trực tiếp cao tốc tại An Phú đã đạt 95% sản lượng - Ảnh 6.

Trao đổi với báo Người Lao Động, ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông), cho biết chủ đầu tư đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ hai hạng mục then chốt là nhánh cầu N2 và hầm chui HC1-02

Nhánh cầu nối trực tiếp cao tốc tại An Phú đã đạt 95% sản lượng - Ảnh 7.

Công nhân tất bật thi công tại công trường nút giao An Phú

Nhánh cầu nối trực tiếp cao tốc tại An Phú đã đạt 95% sản lượng - Ảnh 8.

Nhiều hạng mục đang được triển khai đồng loạt, đảm bảo tiến độ

Nhánh cầu nối trực tiếp cao tốc tại An Phú đã đạt 95% sản lượng - Ảnh 9.

Đây được xem là các công trình có ý nghĩa quyết định trong việc tổ chức, phân luồng giao thông tại cửa ngõ phía Đông thành phố

Nhánh cầu nối trực tiếp cao tốc tại An Phú đã đạt 95% sản lượng - Ảnh 10.

Theo Ban Giao thông, nhánh cầu N2 là tuyến kết nối trực tiếp giữa đường dẫn cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây và đại lộ Mai Chí Thọ (góc trái trên) đã hoàn thành hợp long, sản lượng thi công đạt trên 95%

Nhánh cầu nối trực tiếp cao tốc tại An Phú đã đạt 95% sản lượng - Ảnh 11.

Khi đưa vào khai thác, nhánh cầu này sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực An Phú – Thủ Thiêm, nơi thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm

Nhánh cầu nối trực tiếp cao tốc tại An Phú đã đạt 95% sản lượng - Ảnh 12.

Cùng với đó, hầm chui HC1-02, hướng từ cao tốc rẽ trái ra đại lộ Mai Chí Thọ và đi về hầm Thủ Thiêm, dài khoảng 760 m, quy mô 4 làn xe hai chiều, hiện đã cơ bản hoàn thiện phần kết cấu chính với khối lượng đạt khoảng 75%

Nhánh cầu nối trực tiếp cao tốc tại An Phú đã đạt 95% sản lượng - Ảnh 13.

Các đốt hầm được tổ chức thi công đồng loạt, tiến độ được theo dõi chặt chẽ nhằm bảo đảm mốc hoàn thành theo yêu cầu

Nhánh cầu nối trực tiếp cao tốc tại An Phú đã đạt 95% sản lượng - Ảnh 14.

Ngoài hai hạng mục trọng điểm, nhiều nhánh cầu khác của dự án cũng đang được triển khai đồng thời, gồm các nhánh N3, N4 kết nối đại lộ Mai Chí Thọ với đường Đồng Văn Cống, cùng các cầu N1.1 và N1.3 phục vụ hướng rẽ từ Mai Chí Thọ lên cao tốc

Nhánh cầu nối trực tiếp cao tốc tại An Phú đã đạt 95% sản lượng - Ảnh 15.

Khi các hạng mục này hoàn thành và đưa vào sử dụng đồng bộ, tình trạng ùn tắc kéo dài tại khu vực nút giao An Phú được kỳ vọng giảm đáng kể

Tin liên quan

TP HCM ra “tối hậu thư” cho hai dự án nút giao An Phú và Mỹ Thủy

TP HCM ra “tối hậu thư” cho hai dự án nút giao An Phú và Mỹ Thủy

(NLĐO) - UBND TP HCM đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn xây lắp được giao trong năm 2025 cho cả hai dự án

Thi tuyển phương án kiến trúc cho dự án 12.400 tỉ đồng cửa ngõ Đông TPHCM

(NLĐO) - TPHCM tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc để xây dựng nút giao Gò Công và tuyến nối Xa lộ Hà Nội – Vành đai 3, tổng vốn đầu tư hơn 12.400 tỉ đồng.

Vun bồi sức mạnh cho siêu đô thị (*): Thế trận giao thông liên vùng

TP HCM chú trọng khơi thông huyết mạch giao thông thông qua các dự án lớn mang tính chất liên vùng. Qua đó, góp phần để kinh tế, xã hội phát triển toàn diện

ùn tắc Lương Định Của nút giao An Phú cầu vượt nhánh vào cao tốc TPHCM - Long Thành tiến độ nút giao An Phú
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo