Cây cầu cuối cùng trên sông Sài Gòn chính thức đạt tĩnh không 7 m

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cây cầu cuối cùng trên sông Sài Gòn chính thức đạt tĩnh không 7 m

Ngọc Quý

(NLĐO) - Sáng 23-12, TPHCM thông xe cầu Bình Phước 1 sau khi nâng tĩnh không, giúp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, tăng kết nối vùng.

Sáng 23-12, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TPHCM) tổ chức lễ thông xe công trình nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1, sau gần 1 năm thi công.

Cầu Bình Phước 1 thông xe:Cây cầu cuối cùng trên sông Sài Gòn đạt tĩnh không 7 m - Ảnh 1.

Cầu Bình Phước 1 (bên phải) chính thức thông xe sáng 23-12

Báo cáo tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, cho biết dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 do trung tâm làm chủ đầu tư, cùng với dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13, nhằm đưa tĩnh không thông thuyền của các cầu vượt sông Sài Gòn lên cấp II, đạt 50 x 7 m. Việc này góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, tăng kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cầu Bình Phước 1 thông xe:Cây cầu cuối cùng trên sông Sài Gòn đạt tĩnh không 7 m - Ảnh 2.

Giám đốc Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ Nguyễn Xuân Vinh báo cáo tại lễ thông xe

Cầu Bình Phước 1 được xây dựng trước năm 1975, sửa chữa và mở rộng vào năm 2012 nhưng tĩnh không chỉ đạt 6,5 m, không đáp ứng yêu cầu khai thác đường thủy nội địa. Theo quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống cảng trên sông Sài Gòn phục vụ tàu trọng tải 2.000 – 3.000 tấn, với tổng công suất hơn 43 triệu tấn/năm.

Cầu Bình Phước 1 chính thức thông xe sau khi đạt chuẩn tĩnh không 7 m - CLIP: NGỌC QUÝ

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 được phê duyệt cuối năm 2023, tổng mức đầu tư khoảng 110 tỉ đồng, quy mô toàn tuyến dài gần 760 m, chiều cao nâng tĩnh không cầu 1,25 m. Công trình khởi công ngày 14-2-2025.

Trong quá trình thi công, dự án gặp nhiều khó khăn do vừa phải bảo đảm giao thông thủy, vừa duy trì lưu thông cho xe máy qua cầu. Công tác kích nâng cầu với chiều cao lớn là giải pháp kỹ thuật mới, đòi hỏi phải nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng. 

Cầu Bình Phước 1 thông xe:Cây cầu cuối cùng trên sông Sài Gòn đạt tĩnh không 7 m - Ảnh 3.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Võ Khánh Hưng tặng hoa chúc mừng PGS-TS Tống Trần Tùng

Đến nay, công trình cơ bản hoàn thành, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, đủ điều kiện thông xe. Trong suốt quá trình thi công, dù ảnh hưởng nhất định đến giao thông khu vực, nhưng nhờ sự phối hợp của lực lượng CSGT, công an địa phương và dân quân, tình trạng ùn ứ đã được hạn chế.

Cầu Bình Phước 1 thông xe:Cây cầu cuối cùng trên sông Sài Gòn đạt tĩnh không 7 m - Ảnh 4.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Võ Khánh Hưng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị tham gia dự án. Ông cho biết việc nâng tĩnh không cầu không chỉ cải thiện điều kiện giao thông đường thủy mà còn góp phần nâng cấp, gia cố kết cấu cầu, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ. Việc thông xe cầu Bình Phước 1, cùng với cầu Bình Triệu 1 trước đó, đã đồng bộ tĩnh không các cầu trên sông Sài Gòn đạt tối thiểu 7 m theo quy hoạch.

Việc nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 không chỉ mở "đường nước" cho tàu thuyền mà còn giúp giao thông đường bộ an toàn, thông suốt hơn, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân
imgPhó Giám đốc Sở Xây dựng Võ Khánh Hưng

Lãnh đạo Sở Xây dựng đề nghị Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động, đủ năng lực đảm nhận các dự án hạ tầng giao thông có yêu cầu kỹ thuật phức tạp hơn trong thời gian tới. Đồng thời, trên cơ sở hiệu quả từ việc nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 và Bình Phước 1, trung tâm kiến nghị nhân rộng phương pháp này đối với các cầu chưa đạt tĩnh không theo quy định, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển giao thông đường bộ và đường thủy của TPHCM và khu vực.

Cầu Bình Phước 1 chính thức thông xe sau khi nâng tĩnh không:

Cầu Bình Phước 1 thông xe:Cây cầu cuối cùng trên sông Sài Gòn đạt tĩnh không 7 m - Ảnh 5.

Nghi thức cắt băng chính thức thông xe công trình nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1

Cầu Bình Phước 1 thông xe:Cây cầu cuối cùng trên sông Sài Gòn đạt tĩnh không 7 m - Ảnh 6.

Việc thông xe cầu Bình Phước 1, cùng với cầu Bình Triệu 1 trước đó, đã bảo đảm đồng bộ tĩnh không các cầu trên sông Sài Gòn đạt tối thiểu 7 m theo quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cầu Bình Phước 1 thông xe:Cây cầu cuối cùng trên sông Sài Gòn đạt tĩnh không 7 m - Ảnh 7.

Cầu Bình Phước 1 được xây dựng trước năm 1975, sửa chữa và mở rộng vào năm 2012 nhưng tĩnh không chỉ đạt 6,5 m, không đáp ứng yêu cầu khai thác đường thủy nội địa

Cầu Bình Phước 1 thông xe:Cây cầu cuối cùng trên sông Sài Gòn đạt tĩnh không 7 m - Ảnh 8.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 được phê duyệt cuối năm 2023, tổng mức đầu tư khoảng 110 tỉ đồng, quy mô toàn tuyến dài gần 760 m, chiều cao nâng tĩnh không cầu 1,25 m. Công trình khởi công ngày 14-2-2025

Cầu Bình Phước 1 thông xe:Cây cầu cuối cùng trên sông Sài Gòn đạt tĩnh không 7 m - Ảnh 9.

Trong quá trình thi công, dự án gặp nhiều khó khăn do vừa phải bảo đảm giao thông thủy, vừa duy trì lưu thông cho xe máy qua cầu

Cầu Bình Phước 1 thông xe:Cây cầu cuối cùng trên sông Sài Gòn đạt tĩnh không 7 m - Ảnh 10.

Việc thông xe cầu Bình Phước 1, cùng với cầu Bình Triệu 1 trước đó, đã đồng bộ tĩnh không các cầu trên sông Sài Gòn đạt tối thiểu 7 m theo quy hoạch

Cầu Bình Phước 1 thông xe:Cây cầu cuối cùng trên sông Sài Gòn đạt tĩnh không 7 m - Ảnh 11.

Trước đó, vào ngày 23-11 cầu Bình Triệu 1 đã thông xe sau khi nâng tĩnh không

Tin liên quan

Hình ảnh cầu Bình Triệu 1 chính thức thông xe sáng nay

Hình ảnh cầu Bình Triệu 1 chính thức thông xe sáng nay

(NLĐO) - TPHCM thông xe cầu Bình Triệu 1 sau khi nâng tĩnh không, gỡ nút thắt giao thông thủy trên sông Sài Gòn và giảm áp lực cửa ngõ Đông Bắc.

Hoàn trả giao thông cầu Bình Triệu: Những điều cần lưu ý từ ngày 23-11

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM thống nhất khôi phục giao thông trên hai cầu Bình Triệu từ ngày 23-11 sau khi hoàn thành nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1.

Cầu Bình Triệu 1 chuẩn bị thông xe sớm, giải áp lực giao thông

(NLĐO) - Cầu Bình Triệu 1 đang được tăng tốc hoàn thiện để kịp thông xe ngày 23-11, sau hơn 3 tháng thi công nâng tĩnh không

sông Sài Gòn Sở Xây dựng Quốc lộ 1 giao thông đường thủy cầu Bình Phước 1
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo