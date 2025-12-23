Cây cầu cuối cùng trên sông Sài Gòn chính thức đạt tĩnh không 7 m

Sáng 23-12, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TPHCM) tổ chức lễ thông xe công trình nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1, sau gần 1 năm thi công.

Báo cáo tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, cho biết dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 do trung tâm làm chủ đầu tư, cùng với dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13, nhằm đưa tĩnh không thông thuyền của các cầu vượt sông Sài Gòn lên cấp II, đạt 50 x 7 m. Việc này góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, tăng kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cầu Bình Phước 1 được xây dựng trước năm 1975, sửa chữa và mở rộng vào năm 2012 nhưng tĩnh không chỉ đạt 6,5 m, không đáp ứng yêu cầu khai thác đường thủy nội địa. Theo quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống cảng trên sông Sài Gòn phục vụ tàu trọng tải 2.000 – 3.000 tấn, với tổng công suất hơn 43 triệu tấn/năm.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 được phê duyệt cuối năm 2023, tổng mức đầu tư khoảng 110 tỉ đồng, quy mô toàn tuyến dài gần 760 m, chiều cao nâng tĩnh không cầu 1,25 m. Công trình khởi công ngày 14-2-2025.

Trong quá trình thi công, dự án gặp nhiều khó khăn do vừa phải bảo đảm giao thông thủy, vừa duy trì lưu thông cho xe máy qua cầu. Công tác kích nâng cầu với chiều cao lớn là giải pháp kỹ thuật mới, đòi hỏi phải nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng.

Đến nay, công trình cơ bản hoàn thành, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, đủ điều kiện thông xe. Trong suốt quá trình thi công, dù ảnh hưởng nhất định đến giao thông khu vực, nhưng nhờ sự phối hợp của lực lượng CSGT, công an địa phương và dân quân, tình trạng ùn ứ đã được hạn chế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị tham gia dự án. Ông cho biết việc nâng tĩnh không cầu không chỉ cải thiện điều kiện giao thông đường thủy mà còn góp phần nâng cấp, gia cố kết cấu cầu, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ. Việc thông xe cầu Bình Phước 1, cùng với cầu Bình Triệu 1 trước đó, đã đồng bộ tĩnh không các cầu trên sông Sài Gòn đạt tối thiểu 7 m theo quy hoạch.

Việc nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 không chỉ mở "đường nước" cho tàu thuyền mà còn giúp giao thông đường bộ an toàn, thông suốt hơn, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân Phó Giám đốc Sở Xây dựng Võ Khánh Hưng

Lãnh đạo Sở Xây dựng đề nghị Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động, đủ năng lực đảm nhận các dự án hạ tầng giao thông có yêu cầu kỹ thuật phức tạp hơn trong thời gian tới. Đồng thời, trên cơ sở hiệu quả từ việc nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 và Bình Phước 1, trung tâm kiến nghị nhân rộng phương pháp này đối với các cầu chưa đạt tĩnh không theo quy định, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển giao thông đường bộ và đường thủy của TPHCM và khu vực.

Việc thông xe cầu Bình Phước 1, cùng với cầu Bình Triệu 1 trước đó, đã bảo đảm đồng bộ tĩnh không các cầu trên sông Sài Gòn đạt tối thiểu 7 m theo quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

