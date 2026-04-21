Pháp luật

Cay cú vì bị cho là “nhìn đểu”, hai người chém đối phương lãnh 12 năm tù

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Sau cuộc nhậu, hai bị cáo mang dao quay lại quán chém người vì cho rằng bị “nhìn đểu”. Cả hai vừa bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên 12 năm tù.

Ngày 21-4, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Lê Tấn Đạt (39 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Trọng Nguyễn (26 tuổi, ngụ xã Khánh An, tỉnh Cà Mau) cùng mức án 12 năm tù về tội "giết người".

Nguyễn Trọng nguyễn lãnh 12 năm tù vì chém người Sau cuộc nhậu - Ảnh 1.

TAND tỉnh Tây Ninh tuyên 12 năm tù cho hai bị cáo chém người sau cuộc nhậu. Ảnh: KIÊN ĐỊNH

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Tây Ninh, trưa 20-10-2024, Trần Hoàng Xuyên cùng nhóm bạn đến nhậu tại một quán ốc ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, nhóm của Đạt, Nguyễn cùng một số người bạn khác cũng đến quán và hai bên có mời bia qua lại, mượn loa karaoke để hát.

Trong lúc nhậu, Nguyễn cho rằng Xuyên "nhìn đểu" mình và Đạt nên bực tức, nảy sinh ý định đánh Xuyên. Nguyễn gọi điện hỏi mượn dao tự chế của một người bạn nhưng không được.

Nguyễn Trọng nguyễn lãnh 12 năm tù vì chém người Sau cuộc nhậu - Ảnh 2.

Hai bị cáo tại phiên toà. Ảnh: KIÊN ĐỊNH

Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, nhóm của Nguyễn tính tiền ra về. Tuy nhiên, Nguyễn quay về phòng trọ lấy một con dao tự chế rồi trở lại quán. Khi thấy trên xe của Nguyễn có dao, Đạt hỏi nhưng Nguyễn không trả lời.

Tại quán nhậu, Xuyên và Bùi Phước Danh xảy ra cự cãi. Đạt vào can ngăn thì bị Xuyên đẩy ra. Lúc này, Nguyễn cầm dao đi vào trong quán. Thấy vậy, Đạt cũng lấy dao đuổi theo Xuyên.

Khi Xuyên chạy ra trước cửa quán thì bị Nguyễn chặn lại, nắm cổ áo và đạp vào bụng. Cùng lúc, Đạt chạy tới chém 2 nhát vào vùng đầu, tai trái và phía sau đầu của Xuyên. Nạn nhân chạy thêm một đoạn rồi gục xuống bãi cỏ ven đường.

Sau khi gây án, nhóm của Đạt và Nguyễn bỏ về. Xuyên được bảo vệ Khu công nghiệp Tân Đức phát hiện và đưa đi cấp cứu, với tỉ lệ thương tích 17%.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân. Tuy nhiên, hậu quả chết người chưa xảy ra nên được xác định là tội giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Lê Tấn Đạt và Nguyễn Trọng Nguyễn cùng mức án 12 năm tù về tội "giết người"theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Công an Tây Ninh bắt đối tượng mua bán súng nén khí qua mạng

Công an Tây Ninh bắt đối tượng mua bán súng nén khí qua mạng

(NLĐO)- Công an Tây Ninh bắt Nguyễn Thanh Tùng sau khi phát hiện rao bán súng nén khí trên mạng; giám định xác định đây là vũ khí quân dụng.

Khởi tố 14 đối tượng trong vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Tây Ninh

(NLĐO) - Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí rồi rượt đuổi, tấn công nhau gây náo loạn trên đường ở tỉnh Tây Ninh

Công an Tây Ninh bắt giữ đối tượng bị Công an Khánh Hòa truy nã

(NLĐO)- Trong lúc giải quyết vụ việc, Công an xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh phát hiện bắt giữ Nguyễn Tấn Dầu, đối tượng bị Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã

