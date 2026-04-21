Ngày 21-4, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Lê Tấn Đạt (39 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Trọng Nguyễn (26 tuổi, ngụ xã Khánh An, tỉnh Cà Mau) cùng mức án 12 năm tù về tội "giết người".

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Tây Ninh, trưa 20-10-2024, Trần Hoàng Xuyên cùng nhóm bạn đến nhậu tại một quán ốc ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, nhóm của Đạt, Nguyễn cùng một số người bạn khác cũng đến quán và hai bên có mời bia qua lại, mượn loa karaoke để hát.

Trong lúc nhậu, Nguyễn cho rằng Xuyên "nhìn đểu" mình và Đạt nên bực tức, nảy sinh ý định đánh Xuyên. Nguyễn gọi điện hỏi mượn dao tự chế của một người bạn nhưng không được.

Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, nhóm của Nguyễn tính tiền ra về. Tuy nhiên, Nguyễn quay về phòng trọ lấy một con dao tự chế rồi trở lại quán. Khi thấy trên xe của Nguyễn có dao, Đạt hỏi nhưng Nguyễn không trả lời.

Tại quán nhậu, Xuyên và Bùi Phước Danh xảy ra cự cãi. Đạt vào can ngăn thì bị Xuyên đẩy ra. Lúc này, Nguyễn cầm dao đi vào trong quán. Thấy vậy, Đạt cũng lấy dao đuổi theo Xuyên.

Khi Xuyên chạy ra trước cửa quán thì bị Nguyễn chặn lại, nắm cổ áo và đạp vào bụng. Cùng lúc, Đạt chạy tới chém 2 nhát vào vùng đầu, tai trái và phía sau đầu của Xuyên. Nạn nhân chạy thêm một đoạn rồi gục xuống bãi cỏ ven đường.

Sau khi gây án, nhóm của Đạt và Nguyễn bỏ về. Xuyên được bảo vệ Khu công nghiệp Tân Đức phát hiện và đưa đi cấp cứu, với tỉ lệ thương tích 17%.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân. Tuy nhiên, hậu quả chết người chưa xảy ra nên được xác định là tội giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Lê Tấn Đạt và Nguyễn Trọng Nguyễn cùng mức án 12 năm tù về tội "giết người"theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.