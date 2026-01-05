HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Cây xăng trên đảo Phú Quý mở bán trở lại để phục vụ người dân

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Nhờ nguồn tiếp ứng từ kho dự trữ, chiều 5-1, các cửa hàng xăng dầu trên đảo Phú Quý đã mở bán trở lại, người dân tạm yên tâm sinh hoạt

Đến chiều tối 5-1, sau thời gian gián đoạn nguồn cung do biển động, một số trạm kinh doanh xăng dầu trên đảo Phú Quý đã mở cửa trở lại để phục vụ người dân. 

Trước đó, sáng cùng ngày, các cửa hàng xăng dầu trên đảo đều thông báo tạm ngừng bán do hết hàng. Việc vận chuyển xăng từ đất liền ra đảo bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi gió mạnh và sóng lớn, khiến tàu chở nhiên liệu không thể cập bến theo lịch. 

Cây xăng trên đảo Phú Quý mở bán trở lại để phục vụ người dân - Ảnh 1.

Người dân tìm đến các cây xăng trên đảo Phú Quý để tiếp nhiên liệu, chiều tối 5-1. Ảnh: DT

Trước tình hình này, UBND đặc khu Phú Quý đã phối hợp với Quân khu 7 để tạm ứng nguồn nhiên liệu từ kho dự trữ, với mức cung cấp khoảng 5.000 - 5.500 lít xăng mỗi ngày cho các cửa hàng trên đảo. 

Nhờ nguồn tiếp ứng này, đến chiều tối, các điểm bán đã có xăng để phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân. 

Lãnh đạo chính quyền địa phương khuyến cáo người dân theo dõi thông tin cập nhật, sử dụng xăng dầu tiết kiệm trong thời gian chờ nguồn hàng được cung ứng ổn định trở lại khi thời tiết thuận lợi.

