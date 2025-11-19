HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Tàu cao tốc tạm ngừng vận chuyển ra đặc khu Phú Quý

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Thời tiết xấu liên tục, biển động mạnh buộc các tàu cao tốc ra Phú Quý phải dừng vận tải hành khách trong nhiều ngày

Ngày 19-11, các hãng khai thác tàu cao tốc ra đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã dừng toàn bộ chuyến đi và về trong nhiều ngày tới. 

Trong đó, tàu Trưng Trắc ngưng hoạt động từ 19-11 đến hết 26-11. Hai tàu Superdong Phú Quý I và II dừng khai thác từ 20-11 đến hết 22-11.

Nhiều tàu cao tốc tạm ngừng ra đặc khu Phú Quý - Ảnh 1.

Các tàu khách tuyến Phan Thiết - Phú Quý nằm bờ chờ biển êm tại Cảng vận tải Phan Thiết

Theo đơn vị vận tải, thời điểm này gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; biển động dữ dội, điều kiện không bảo đảm an toàn cho tàu khách tốc độ cao. 

Cảng vụ Hàng hải khuyến cáo người dân và du khách chủ động theo dõi thông báo điều chỉnh lịch chạy, liên hệ đổi hoặc hoàn vé nếu đã đặt trước.

Phú Quý là hòn đảo cách đất liền Phan Thiết hơn 56 hải lý nên việc ngừng tàu ảnh hưởng lớn đến nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân trên đảo. Các hãng cho biết sẽ nối lại hoạt động ngay khi thời tiết thuận lợi.

