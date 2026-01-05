HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Đặc khu Phú Quý hết xăng từ sáng nay

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Do biển động, tàu vận chuyển không thể ra đảo khiến cả 3 điểm kinh doanh xăng dầu ở đặc khu Phú Quý tạm thời hết xăng từ sáng nay

Sáng 5-1, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) cho biết cả 3 điểm kinh doanh xăng dầu trên đảo đã thông báo tạm hết xăng.

Trước đó, ngày 4-1, đã có 2 điểm kinh doanh xăng dầu trên đảo hết xăng hoàn toàn. Cơ sở kinh doanh xăng dầu Tân Tiến là nơi duy nhất còn bán nhưng chỉ bán cầm chừng, mỗi người dân chỉ mua được từ 1–2 lít.

Đến sáng 5-1, toàn bộ 3 trạm kinh doanh xăng dầu trên đảo đều thông báo không còn xăng để bán.

- Ảnh 1.

Người dân đặc khu Phú Quý đợi mua xăng trước khi có thông báo hết xăng. Ảnh: DT

Đại diện UBND đặc khu Phú Quý cho biết tàu vận tải đã vào đất liền để lấy xăng dầu nhưng do biển động mạnh nên chưa thể quay trở lại đảo. Nếu thời tiết ổn định, dự kiến khoảng 2 ngày nữa nguồn hàng mới được vận chuyển ra đảo.

Đặc khu Phú Quý đã làm việc, gửi văn bản đến các đơn vị, cơ quan liên quan để đôn đốc, sớm ổn định nguồn cung xăng dầu phục vụ nhu cầu của người dân.

UBND đặc khu Phú Quý cũng đề nghị người dân yên tâm, theo dõi thông tin từ chính quyền và sử dụng nhiên liệu tiết kiệm trong thời gian chờ tàu tiếp nhiên liệu cập đảo khi biển êm trở lại.

Đặc khu Phú Quý cách đất liền khoảng 56 hải lý, dân số khoảng 32.000 người. Hằng năm, vào dịp cuối năm và đầu năm mới, do sóng lớn, gió mạnh, việc cung ứng xăng dầu cho đảo thường xuyên bị gián đoạn.

