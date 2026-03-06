Cây xăng treo biển hết xăng ở Hà Nội bán trở lại với thông báo "bán cho đến khi hết hàng"

Tối 5-3, cửa hàng xăng dầu tại số 164 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội đã treo biển thông báo hết xăng. Cửa hàng thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Indel (INDEL CORP).

Thông báo bán hàng trở lại của cửa hàng xăng dầu Indel Hà Đông

Đến sáng ngày 6-3, cửa hàng xăng dầu trên vẫn treo biển hết xăng, nhiều người đến đổ nhiên liệu phải quay đầu.

Được biết, trong sáng ngày 6-3, cán bộ ở Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã đến kiểm tra, nắm bắt tình hình.

Tuy nhiên, đến chiều 6-3, cửa hàng xăng dầu Indel Hà Đông đã bán xăng trở lại cho người dân. Công ty cho biết cửa hàng đã nhập được 9.000 lít xăng từ PVOIL Hải Phòng.

"Cửa hàng hết xăng từ 16 giờ ngày 5-3, đến 15 giờ hôm nay 6-3, cửa hàng xăng dầu nhập được 9.000 lít xăng từ PVOIL Hải Phòng và chúng tôi sẽ tiếp tục bán đến khi hết lượng hàng ngày. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật lượng hàng nhập về để bán cho quý khách" - INDEL CORP thông tin.

Cửa hàng treo biển hết xăng vào sáng nay 6-3

Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra kinh doanh xăng dầu

Trước diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, đặc biệt là căng thẳng leo thang tại Trung Đông tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu, ngày 6-3, Bộ Công Thương ban hành văn bản hỏa tốc số 1415 gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp.



Theo Bộ Công Thương, xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông đang tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung và giá cả các mặt hàng xăng dầu, khí LPG. Trong bối cảnh đó, việc chủ động kiểm tra, giám sát thị trường là cần thiết nhằm phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Công Thương và các cơ quan liên quan tăng cường nắm bắt diễn biến thị trường, đặc biệt là tình hình cung - cầu và giá bán xăng dầu, LPG trên địa bàn.

Lực lượng Quản lý thị trường được yêu cầu triển khai các biện pháp nghiệp vụ, giám sát chặt chẽ địa bàn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như khan hiếm hàng hóa, gián đoạn nguồn cung, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.