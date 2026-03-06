HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu

Thùy Linh - Ngọc Ánh

Bộ Công Thương đang theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu và sẽ trình Thủ tướng nhiều phương án điều hành nếu tình hình tiếp tục phức tạp

Chiều 5-3, liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng mạnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước, với mức tăng từ 1.807 - 7.132 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng. Ở kỳ điều hành này, liên bộ tiếp tục không trích lập và cũng không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Như vậy, sau kỳ điều chỉnh ngày 5-3, giá xăng dầu trong nước đã tăng mạnh 2 phiên liên tiếp.

Diễn biến khó lường

Theo cơ quan điều hành, giá xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 26-2 đến 4-3 biến động rất mạnh do nhiều yếu tố địa chính trị. Đáng chú ý là xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran bùng phát từ ngày 28-2 và tiếp tục leo thang, gây tắc nghẽn việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu.

Không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu - Ảnh 1.

Xăng dầu đã có 2 đợt tăng giá mạnh từ sau Tết Nguyên đán đến nay. Ảnh: TẤN THẠNH

Cùng với đó, Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào cơ sở quân sự của Israel và Mỹ tại Trung Đông, khiến một số nhà máy lọc dầu trong khu vực phải đóng cửa để tránh rủi ro. Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung xăng dầu kéo dài. Trong khi đó, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng và việc OPEC+ thống nhất tăng sản lượng khai thác từ tháng 4 cũng tác động đến thị trường.

TIN LIÊN QUAN

Khảo sát tại Hà Nội ngày 5-3 cho thấy nguồn cung xăng dầu trên thị trường cơ bản ổn định. Không ghi nhận tình trạng các cây xăng hoặc đại lý bán lẻ đóng cửa hay thông báo hết hàng. Tuy nhiên, một số thời điểm xuất hiện hiện tượng người dân xếp hàng đổ xăng cục bộ do lo ngại giá xăng dầu sẽ tăng mạnh thời gian tới.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương, nhận định thị trường xăng dầu đang có những diễn biến rất khó lường. "Chúng tôi đã báo cáo Bộ Công Thương và xây dựng các kịch bản ứng phó trong trường hợp nguồn cung khan hiếm, giá xăng dầu thế giới tăng nhanh, đặc biệt khi eo biển Hormuz bị đóng cửa, ảnh hưởng tới khoảng 1/4 sản lượng dầu thô của thế giới" - ông cho biết.

Theo ông Linh, Bộ Công Thương đang theo dõi sát diễn biến thị trường và sẽ trình Thủ tướng nhiều phương án điều hành nếu tình hình tiếp tục phức tạp. Trước mắt, cơ quan quản lý sẽ tăng cường kiểm tra tình hình nhập khẩu, dự trữ và phân phối xăng dầu của các DN đầu mối để bảo đảm nguồn cung cho thị trường.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các DN đầu mối phải cung cấp đầy đủ xăng dầu cho hệ thống cửa hàng bán lẻ thuộc quyền quản lý, duy trì hoạt động bán hàng liên tục, đồng thời chia sẻ nguồn cung hợp lý trong hệ thống phân phối để tránh gián đoạn cung ứng.

Song song đó, lực lượng quản lý thị trường được chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi găm hàng, đầu cơ hoặc nâng giá bất hợp lý.

Bộ Công Thương cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước và UBND các tỉnh, thành phố ưu tiên nguồn ngoại tệ và tín dụng cho các DN kinh doanh xăng dầu nhằm phục vụ nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm xăng dầu trong bối cảnh thị trường thế giới đang có nhiều biến động.

Triển khai cùng lúc nhiều biện pháp

Cùng ngày, Sở Công Thương TP HCM tổ chức cuộc họp với các DN chủ lực về cung ứng năng lượng trên địa bàn, gồm xăng dầu, khí và điện, trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông - khu vực cung ứng lớn của thị trường năng lượng thế giới - diễn biến phức tạp.

Tại cuộc họp, đại diện Petrolimex Sài Gòn cho biết sản lượng tiêu thụ xăng dầu từ tháng 3-2026 tăng khoảng 15% so với mức bình quân các tháng trước. DN khẳng định nguồn dự trữ hiện vẫn bảo đảm theo tiến độ bán hàng.

Để ổn định thị trường, Petrolimex Sài Gòn đang áp dụng mức thù lao cho các đại lý và cửa hàng khoảng 400-500 đồng/lít xăng dầu, trong khi nhiều DN khác đã hạ xuống dưới 100 đồng/lít. DN này kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh của các thương nhân phân phối khác, yêu cầu nghiêm túc cung ứng hàng ra thị trường, tránh dồn áp lực lên các hệ thống lớn.

Ngoài ra, Petrolimex Sài Gòn cũng đề xuất TP HCM tạo điều kiện cho xe bồn vận chuyển xăng dầu được lưu thông trong giờ cao điểm nhằm tăng vòng quay hàng hóa từ kho về cửa hàng, hạn chế nguy cơ đứt gãy nguồn cung cục bộ trong bối cảnh nhu cầu tăng cao.

Ở lĩnh vực khí hóa lỏng, đại diện Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam (PV Gas South) cho biết DN đang gặp khó khăn về nguồn cung nhập khẩu, chiếm khoảng 50% sản lượng kinh doanh. Do đó, DN đề xuất phương án tạm thời là chiết bình gas gia đình từ loại 12 kg xuống còn 8 kg nhằm phân bổ nguồn hàng cho nhiều hộ dân hơn trong giai đoạn khó khăn ngắn hạn. Công ty cam kết sẽ công bố rõ ràng khối lượng gas thực tế (8 kg) và điều chỉnh giá bán tương ứng với trọng lượng.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, cho rằng giải pháp này có thể thực hiện. Ông đề nghị DN làm việc với các cơ quan chuyên môn để đăng ký theo quy định.

Giám đốc Sở Công Thương cũng đề nghị các DN chủ động tìm kiếm nguồn cung thay thế nhằm bù đắp cho các đối tác đang nằm trong khu vực xung đột. Sở cam kết giải quyết các thủ tục liên quan một cách nhanh chóng, linh hoạt. Sở Công Thương cũng sẽ phối hợp với Sở Xây dựng để xem xét phương án cho xe bồn vận chuyển xăng dầu được lưu thông trong giờ cao điểm khi cần thiết nhằm bảo đảm nguồn cung. 

Khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo

Trong bối cảnh nguồn năng lượng truyền thống có thể biến động, TP HCM khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo. Giám đốc Sở Công Thương cho biết với mô hình tự dùng, không hòa lưới, người dân có thể chủ động lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái phục vụ nhu cầu sinh hoạt mà không cần thực hiện các thủ tục đăng ký phức tạp. "Với chi phí pin lưu trữ và thiết bị hiện nay, việc lắp đặt điện mặt trời để thay thế một phần điện lưới trong hộ gia đình là hoàn toàn khả thi" - ông Bùi Tá Hoàng Vũ nói.

Thành lập Tổ Công tác bảo đảm an ninh năng lượng

Trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 385 thành lập Tổ Công tác bảo đảm an ninh năng lượng. Theo quyết định này, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Tổ trưởng Tổ công tác; Tổ phó Thường trực là ông Lê Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương. Các thành viên khác gồm lãnh đạo các bộ và chủ tịch các tập đoàn năng lượng lớn.

Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành để giải quyết các nhiệm vụ liên quan việc bảo đảm an ninh năng lượng trong tình hình khủng hoảng tại Trung Đông. Tổ sẽ thường xuyên theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, tổng hợp; kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho hoạt động sản xuất - kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Tổ Công tác cũng sẽ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc; chủ động dự báo và có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ về an ninh năng lượng; kịp thời báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền.


Tin liên quan

Một cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội treo biển hết hàng, bất ngờ với lý do

Một cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội treo biển hết hàng, bất ngờ với lý do

(NLĐO) - Một cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội thông báo hết hàng do chưa được bổ sung nguồn cung kịp thời.

TPHCM họp doanh nghiệp xăng dầu, gas, điện ứng phó biến động từ Trung Đông

(NLĐO) - Chiều 5-3, Sở Công Thương TPHCM tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp xăng dầu, gas... trên địa bàn trong bối cảnh chiến sự Trung Đông leo thang

Giá xăng dầu tăng rất mạnh, có mặt hàng tăng tới hơn 7.100 đồng/lít

(NLĐO) - 15 giờ ngày 5-3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá xăng dầu rất mạnh từ 1.807 - 7.132 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng.

nguồn cung xăng dầu Bộ Công Thương thị trường xăng dầu giá bán lẻ xăng dầu quỹ bình ổn giá Quỹ bình ổn giá xăng dầu giá xăng dầu giá xăng dầu thế giới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo