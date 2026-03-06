Không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu

Chiều 5-3, liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng mạnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước, với mức tăng từ 1.807 - 7.132 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng. Ở kỳ điều hành này, liên bộ tiếp tục không trích lập và cũng không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Như vậy, sau kỳ điều chỉnh ngày 5-3, giá xăng dầu trong nước đã tăng mạnh 2 phiên liên tiếp.

Diễn biến khó lường

Theo cơ quan điều hành, giá xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 26-2 đến 4-3 biến động rất mạnh do nhiều yếu tố địa chính trị. Đáng chú ý là xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran bùng phát từ ngày 28-2 và tiếp tục leo thang, gây tắc nghẽn việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu.

Xăng dầu đã có 2 đợt tăng giá mạnh từ sau Tết Nguyên đán đến nay. Ảnh: TẤN THẠNH

Cùng với đó, Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào cơ sở quân sự của Israel và Mỹ tại Trung Đông, khiến một số nhà máy lọc dầu trong khu vực phải đóng cửa để tránh rủi ro. Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung xăng dầu kéo dài. Trong khi đó, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng và việc OPEC+ thống nhất tăng sản lượng khai thác từ tháng 4 cũng tác động đến thị trường.

Khảo sát tại Hà Nội ngày 5-3 cho thấy nguồn cung xăng dầu trên thị trường cơ bản ổn định. Không ghi nhận tình trạng các cây xăng hoặc đại lý bán lẻ đóng cửa hay thông báo hết hàng. Tuy nhiên, một số thời điểm xuất hiện hiện tượng người dân xếp hàng đổ xăng cục bộ do lo ngại giá xăng dầu sẽ tăng mạnh thời gian tới.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương, nhận định thị trường xăng dầu đang có những diễn biến rất khó lường. "Chúng tôi đã báo cáo Bộ Công Thương và xây dựng các kịch bản ứng phó trong trường hợp nguồn cung khan hiếm, giá xăng dầu thế giới tăng nhanh, đặc biệt khi eo biển Hormuz bị đóng cửa, ảnh hưởng tới khoảng 1/4 sản lượng dầu thô của thế giới" - ông cho biết.

Theo ông Linh, Bộ Công Thương đang theo dõi sát diễn biến thị trường và sẽ trình Thủ tướng nhiều phương án điều hành nếu tình hình tiếp tục phức tạp. Trước mắt, cơ quan quản lý sẽ tăng cường kiểm tra tình hình nhập khẩu, dự trữ và phân phối xăng dầu của các DN đầu mối để bảo đảm nguồn cung cho thị trường.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các DN đầu mối phải cung cấp đầy đủ xăng dầu cho hệ thống cửa hàng bán lẻ thuộc quyền quản lý, duy trì hoạt động bán hàng liên tục, đồng thời chia sẻ nguồn cung hợp lý trong hệ thống phân phối để tránh gián đoạn cung ứng.

Song song đó, lực lượng quản lý thị trường được chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi găm hàng, đầu cơ hoặc nâng giá bất hợp lý.

Bộ Công Thương cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước và UBND các tỉnh, thành phố ưu tiên nguồn ngoại tệ và tín dụng cho các DN kinh doanh xăng dầu nhằm phục vụ nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm xăng dầu trong bối cảnh thị trường thế giới đang có nhiều biến động.

Triển khai cùng lúc nhiều biện pháp

Cùng ngày, Sở Công Thương TP HCM tổ chức cuộc họp với các DN chủ lực về cung ứng năng lượng trên địa bàn, gồm xăng dầu, khí và điện, trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông - khu vực cung ứng lớn của thị trường năng lượng thế giới - diễn biến phức tạp.

Tại cuộc họp, đại diện Petrolimex Sài Gòn cho biết sản lượng tiêu thụ xăng dầu từ tháng 3-2026 tăng khoảng 15% so với mức bình quân các tháng trước. DN khẳng định nguồn dự trữ hiện vẫn bảo đảm theo tiến độ bán hàng.

Để ổn định thị trường, Petrolimex Sài Gòn đang áp dụng mức thù lao cho các đại lý và cửa hàng khoảng 400-500 đồng/lít xăng dầu, trong khi nhiều DN khác đã hạ xuống dưới 100 đồng/lít. DN này kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh của các thương nhân phân phối khác, yêu cầu nghiêm túc cung ứng hàng ra thị trường, tránh dồn áp lực lên các hệ thống lớn.

Ngoài ra, Petrolimex Sài Gòn cũng đề xuất TP HCM tạo điều kiện cho xe bồn vận chuyển xăng dầu được lưu thông trong giờ cao điểm nhằm tăng vòng quay hàng hóa từ kho về cửa hàng, hạn chế nguy cơ đứt gãy nguồn cung cục bộ trong bối cảnh nhu cầu tăng cao.

Ở lĩnh vực khí hóa lỏng, đại diện Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam (PV Gas South) cho biết DN đang gặp khó khăn về nguồn cung nhập khẩu, chiếm khoảng 50% sản lượng kinh doanh. Do đó, DN đề xuất phương án tạm thời là chiết bình gas gia đình từ loại 12 kg xuống còn 8 kg nhằm phân bổ nguồn hàng cho nhiều hộ dân hơn trong giai đoạn khó khăn ngắn hạn. Công ty cam kết sẽ công bố rõ ràng khối lượng gas thực tế (8 kg) và điều chỉnh giá bán tương ứng với trọng lượng.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, cho rằng giải pháp này có thể thực hiện. Ông đề nghị DN làm việc với các cơ quan chuyên môn để đăng ký theo quy định.

Giám đốc Sở Công Thương cũng đề nghị các DN chủ động tìm kiếm nguồn cung thay thế nhằm bù đắp cho các đối tác đang nằm trong khu vực xung đột. Sở cam kết giải quyết các thủ tục liên quan một cách nhanh chóng, linh hoạt. Sở Công Thương cũng sẽ phối hợp với Sở Xây dựng để xem xét phương án cho xe bồn vận chuyển xăng dầu được lưu thông trong giờ cao điểm khi cần thiết nhằm bảo đảm nguồn cung.

Khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo Trong bối cảnh nguồn năng lượng truyền thống có thể biến động, TP HCM khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo. Giám đốc Sở Công Thương cho biết với mô hình tự dùng, không hòa lưới, người dân có thể chủ động lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái phục vụ nhu cầu sinh hoạt mà không cần thực hiện các thủ tục đăng ký phức tạp. "Với chi phí pin lưu trữ và thiết bị hiện nay, việc lắp đặt điện mặt trời để thay thế một phần điện lưới trong hộ gia đình là hoàn toàn khả thi" - ông Bùi Tá Hoàng Vũ nói.

Thành lập Tổ Công tác bảo đảm an ninh năng lượng Trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 385 thành lập Tổ Công tác bảo đảm an ninh năng lượng. Theo quyết định này, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Tổ trưởng Tổ công tác; Tổ phó Thường trực là ông Lê Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương. Các thành viên khác gồm lãnh đạo các bộ và chủ tịch các tập đoàn năng lượng lớn. Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành để giải quyết các nhiệm vụ liên quan việc bảo đảm an ninh năng lượng trong tình hình khủng hoảng tại Trung Đông. Tổ sẽ thường xuyên theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, tổng hợp; kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho hoạt động sản xuất - kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Tổ Công tác cũng sẽ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc; chủ động dự báo và có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ về an ninh năng lượng; kịp thời báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền.



