Xăng dầu có loại tăng tới 7.000 đồng/lít: Vì sao chưa chi Quỹ Bình ổn ngàn tỉ?

15 giờ ngày 5-3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá xăng dầu rất mạnh từ 1.807 - 7.132 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng.



Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tính tới tháng 9-2025 còn dư hơn 5.600 tỉ đồng

Đáng chú ý, tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 5.600 tỉ đồng

Số liệu cập nhật từ Bộ Công Thương vào đầu năm 2026 cho biết số dư quỹ bình ổn xăng dầu đến hết ngày 30-9-2025 còn 5.617 tỉ đồng. Vì vậy, nhiều người băn khoăn vì sao Liên Bộ chưa thực hiện chi Quỹ Bình ổn giá trong kỳ điều hành ngày 5-3.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết việc xem xét, quyết định sử dụng quỹ Bình ổn giá sẽ phải báo cáo Chính phủ và thực hiện theo đúng quy định của Luật Giá.

Theo vị Phó Cục trưởng, việc chi Quỹ Bình ổn giá chỉ là một trong các công cụ để bình ổn giá xăng dầu; ngoài ra, cơ quan điều hành còn có thể sử dụng các biện pháp khác như công cụ thuế, phí và điều hành phù hợp với tình hình thực tế.

Hơn nữa, ở kỳ điều hành ngày 5-3 mới là một kỳ có giá tăng bất thường nên cần thời gian để chờ và đánh giá tác động.

Quy định về bình ổn giá đã được quy định tại Luật Giá từ năm 2012 và tiếp tục được bổ sung, củng cố ở Luật Giá năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1-7-2024.

Theo quy định tại Luật giá 2023, có 9 nhóm mặt hàng bình ổn giá, trong đó xăng dầu thành phẩm là một trong những mặt hàng đó.

Bên cạnh đó, Luật Giá cũng xác định rất rõ những trường hợp thực hiện bình ổn giá như: mặt bằng thị trường hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá có biến động bất thường ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội cũng như sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân thì sẽ thực hiện bình ổn giá; thực hiện bình ổn giá trong tình trạng khẩn cấp, sự cố thảm hại, thiên tai, dịch bệnh….