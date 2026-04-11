CDC Cà Mau khuyến cáo sau khi ghi nhận 3 ca nghi viêm não mô cầu

Ngày 11-4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, rất đông người dân đã đến các trung tâm tiêm chủng trên địa bàn Cà Mau để tiêm vắc-xin phòng viêm não mô cầu sau khi tỉnh này ghi nhận 3 trường hợp nghi mắc bệnh, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Người dân Cà Mau đến trung tâm tiêm chủng để tiêm vắc-xin phòng bệnh viêm não mô cầu

Bà Trần Thị Quýt, Giám đốc Kinh doanh khu vực FPT Long Châu, cho hay đơn vị có đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh viêm não mô cầu phục vụ nhu cầu tiêm ngừa bảo vệ sức khỏe của người dân.

"Người dân sau khi đăng ký sẽ được tiêm vắc-xin phòng bệnh khi hoàn tất các thủ tục" – bà Quýt khẳng định.

Ông Trần Hiến Khóa, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau, cho biết bệnh viêm não mô cầu lây truyền qua đường hô hấp nên người dân khi di chuyển đến những nơi đông người phải đeo khẩu trang, vệ sinh tay hoặc có điều kiện thì tiêm vắc-xin phòng ngừa. Đồng thời, khuyến cáo người dân khi xuất hiện những biểu hiện nghi mắc bệnh thì không nên hoang mang mà phải đến cơ sở y tế để thăm khám kịp thời.

"Sau khi phát hiện các ca nghi mắc bệnh, ngành y tế địa phương đã tiến hành phun thuốc dập dịch và tuyên truyền cho người dân. Hai ngày nay, chúng tôi không ghi nhận ca nghi viêm não mô cầu mới" – Giám đốc CDC tỉnh Cà Mau thông tin.

Như đã thông tin, trước đó, CDC tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn ghi nhận 3 trường hợp nghi mắc viêm não mô cầu.

Cụ thể, ngày 7-4, bệnh nhân thứ nhất nhập viện trong tình trạng xuất hiện các chấm xuất huyết, nôn ói nhiều lần, lơ mơ, kích thích. Bệnh nhân được chẩn đoán sốt chưa rõ nguyên nhân, theo dõi viêm não - màng não và sốc nhiễm khuẩn. Mẫu máu đã được gửi Viện Pasteur TPHCM để xét nghiệm.

Trường hợp thứ 2 nhập viện tối 8-4 với biểu hiện sốt cao, lơ mơ, thở nhanh và nhanh chóng chuyển nặng sau đó. Tuy được cấp cứu tích cực nhưng bệnh nhân tử vong vào rạng sáng 9-4. Chẩn đoán tử vong ghi nhận bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn từ đường tiêu hóa cùng nhiều bệnh lý nền. Mẫu bệnh phẩm cũng đã được lấy để phục vụ xét nghiệm xác định nguyên nhân.

Trường hợp thứ 3, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện vào ngày 9-4 sau nhiều ngày sốt cao kéo dài kèm theo đau cơ, ho…

Khi nhập viện, bệnh nhân vẫn còn sốt, xuất hiện dấu xuất huyết dưới da, được chẩn đoán theo dõi nhiễm trùng huyết, sốt xuất huyết Dengue và viêm phổi. Mẫu dịch não tủy và máu đã được gửi xét nghiệm để làm rõ tác nhân gây bệnh.

Đáng chú ý, trước đó, cả 3 trường hợp trên đều tiếp xúc 1 người (đã tử vong vào tháng 3-2026) với các biểu hiện như: sốt cao, xuất huyết dưới da và tụt huyết áp.