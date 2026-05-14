CĐV Đông Nam Á tự hào, fan Thái Lan "ghen tị" với U17 Việt Nam

Rạng sáng 14-5, U17 Việt Nam đã tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá nước nhà khi đánh bại U17 UAE với tỉ số 3-2 đầy cảm xúc, qua đó lần đầu tiên giành vé tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Chiến thắng nghẹt thở của thầy trò HLV Cristiano Roland nhanh chóng tạo nên “cơn sốt” trên mạng xã hội Đông Nam Á. Nhiều cổ động viên trong khu vực đã gửi lời chúc mừng tới U17 Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự tự hào khi bóng đá ASEAN tiếp tục có đại diện góp mặt tại sân chơi World Cup.

Không ít CĐV Indonesia, Thái Lan đánh giá chiến tích của U17 Việt Nam là dấu mốc đáng nhớ với bóng đá khu vực, đồng thời kỳ vọng các đội tuyển Đông Nam Á sẽ tiếp tục tạo dấu ấn ở đấu trường thế giới trong tương lai.

Một bình luận của CĐV Indonesia bày tỏ: "Việt Nam trở thành đại diện của ASEAN tại World Cup U17. Lời chúc mừng từ Indonesia". Thậm chí, một bình luận từ hàng xóm Thái Lan bày tỏ sự ghen tị kèm biểu cảm khóc.



Một số bình luận khác từ người hâm mộ bóng đá khu vực như: "Tinh thần chiến đấu của U17 Việt Nam thật đáng kinh ngạc, bị dẫn trước từ sớm nhưng vẫn không bỏ cuộc"; "Khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Đông Nam Á. Chúc mừng Việt Nam"; "Việt Nam sẽ gặp Úc ở tứ kết và hai đội sẽ mang đến đội hình mạnh nhất Đông Nam Á",...

Ở trận đấu này, U17 Việt Nam khởi đầu đầy khó khăn khi bị thủng lưới trước U17 UAE ngay giây thứ 16 ở lượt cuối bảng C VCK U17 châu Á 2026. Dù vậy, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn bình tĩnh đáp trả và gỡ hòa 1-1 nhờ siêu phẩm đá phạt của Nguyễn Lực phút 41. Sang hiệp 2, Văn Dương giúp U17 Việt Nam vượt lên dẫn 2-1 trước khi UAE gỡ hòa 2-2 ở phút 55. Trong thời điểm khó khăn nhất, trung vệ Mạnh Cường đánh đầu ghi bàn quyết định ở phút 69, ấn định chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc. Kết quả này giúp U17 Việt Nam đứng đầu bảng C với 6 điểm, hơn Hàn Quốc 1 điểm để giành vé vào tứ kết và lần đầu dự U17 World Cup - diễn ra trong năm 2026.



