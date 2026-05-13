Thể thao

U17 Việt Nam phải có điểm trước UAE để đi World Cup

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Sau khi U17 Qatar dừng bước ở vòng bảng, U17 Việt Nam buộc phải vào tứ kết để giành vé dự World Cup.

Vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp

Sau 2 lượt đầu tiên ở Giải U17 châu Á 2026, cả 4 đại diện ở bảng C của U17 Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp. Điều này khiến lượt cuối (0 giờ ngày 14-5) trở thành màn "đấu sinh tử" thực sự.

U17 Việt Nam phải có điểm trước UAE để đi World Cup - Ảnh 1.

U17 Việt Nam đã lấy lại tinh thần sau trận thua ngược Hàn Quốc ở lượt thứ 2 (Ảnh: VFF)

Thầy trò HLV Cristiano Roland nếu thắng U17 UAE sẽ chắc chắn có suất dự U17 World Cup tháng 11 tới. Trong trường hợp 2 đội hòa nhau, những "chiến binh sao vàng" phải hy vọng Hàn Quốc không thua Yemen. Còn một thất bại đồng nghĩa với việc bị loại.

TIN LIÊN QUAN

U17 UAE sở hữu nhiều cá nhân có chất lượng kỹ thuật tốt và đang thi đấu ở nước ngoài như tiền đạo Hamza Swed (đội trẻ Man City), tiền vệ Jayden Adetiba và thủ thành Josh Bentley (U18 Ipswich), trung vệ Johannes Waimer (U17 Augsburg)... Họ triển khai bóng tương đối mạch lạc, có khả năng phối hợp nhanh và thường nhập cuộc rất mạnh mẽ. Trong 2 trận gặp Hàn Quốc và Yemen vừa qua, UAE đều là đội mở tỉ số.

Tránh lặp lại kịch bản đáng tiếc

Tuy nhiên, khác với hình ảnh bền bỉ thường thấy của các đại diện Tây Á, U17 UAE tại giải châu lục lần này lại không thể duy trì lợi thế đến cuối trận. Trước Hàn Quốc, đội bóng này nhận bàn thua ở phút 88. Còn tại lượt thứ 2, UAE để Yemen 2 lần vươn lên dẫn trước trong nửa sau trận đấu.

U17 Việt Nam phải có điểm trước UAE để đi World Cup - Ảnh 2.

U17 UAE là thử thách cuối cùng cho tấm vé đến World Cup của U17 Việt Nam (Ảnh: AFC)

Đây là điểm mà U17 Việt Nam có thể tập trung khai thác. Trận thua đáng tiếc Hàn Quốc dù cho thấy sự non kinh nghiệm ở thời điểm then chốt nhưng cũng phản ánh nhiều điểm tiến bộ về tổ chức chiến thuật. Chạm trán đối thủ Đông Á đang có 3 lần liên tiếp vào top 4 châu lục, những "chiến binh sao vàng" chơi sòng phẳng trong phần lớn thời gian.

Quan trọng hơn, hệ thống phòng ngự của HLV Cristiano Roland hoạt động hiệu quả ở đầu trận khi thể lực còn sung mãn. Điều đó càng trở nên quan trọng vì đối thủ U17 UAE chơi hưng phấn nhất trong hiệp 1. Nhiều khả năng, cuộc chạm trán sẽ được định đoạt bằng những tình huống cuối trận.

Trước lượt cuối bảng C, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng bình luận: "Đội bóng Đông Nam Á cần giữ vững sự tập trung và tránh những sai sót đã khiến họ phải trả giá đắt trong trận đấu với Hàn Quốc". U17 Việt Nam cần đứng vững trước sức ép, đồng thời hạn chế hao tổn sức lực để duy trì tính kỷ luật xuyên suốt 90 phút.

Năm ngoái, chính sự sa sút ở những phút cuối đã khiến những "chiến binh sao vàng" đánh mất vé dự World Cup vào tay U17 UAE. HLV Cristiano Roland chắc chắn sẽ có nhiều điều chỉnh hợp lý để tránh lặp lại kịch bản đáng tiếc.

Ở lượt cuối bảng B tối qua (12-5), U17 Qatar đã bị loại sau thất bại 0-2 trước U17 Trung Quốc. Như vậy, U17 Việt Nam không còn quyền hy vọng vào suất dành cho đội hạng 3 xuất sắc nhất. Lúc này, điểm số trong trận gặp U17 UAE là điều kiện bắt buộc để giành quyền dự World Cup.

U17 Indonesia về nước, U17 Trung Quốc giành vé dự World Cup

(NLĐO) - Khuya 12-5, U17 Nhật Bản tiếp tục khẳng định sức mạnh khi đánh bại U17 Indonesia 3-1 ở lượt trận cuối cùng bảng B Giải U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam trước ngưỡng cửa World Cup: Thắng để tự quyết

(NLĐO) - Dù thất bại đáng tiếc trước U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai, U17 Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội vào tứ kết U17 châu Á 2026.

Bảng đấu của U17 Việt Nam khó lường sau lượt trận thứ 2

(NLĐO) - Trận thua ngược U17 Hàn Quốc khiến U17 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội tạo nên cú sốc lớn, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn có thể đi tiếp.

