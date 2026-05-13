U17 Indonesia về nước, U17 Trung Quốc giành vé dự World Cup

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Nhật Bản là đội chủ động kiểm soát thế trận và liên tục tạo ra cơ hội nguy hiểm về cầu môn Indonesia. Takaki là cầu thủ nổi bật nhất đầu trận nhưng hai lần dứt điểm ở phút 3 và 14 đều đưa bóng vọt xà đáng tiếc.

Trong khi U17 Indonesia chủ yếu tận dụng các pha ném biên dài để uy hiếp, U17 Nhật Bản vẫn duy trì sức ép mạnh mẽ bằng những pha phối hợp biên tốc độ. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Tsuneyoshi đã mở tỉ số 1-0 cho Nhật Bản ở phút 28 với pha băng vào dứt điểm cận thành chuẩn xác.

Sang hiệp hai, U17 Nhật Bản tiếp tục thi đấu lấn lướt. Phút 59, Wada nhanh chân đá bồi thành công sau tình huống căng ngang bên cánh trái, nâng tỉ số lên 2-0.

Đến phút 70, U17 Indonesia bất ngờ rút ngắn cách biệt 1-2, nhờ cú đá phạt đẹp mắt của Peres Tjoe. Tuy nhiên, chỉ một phút sau, Okamoto lập tức tái lập khoảng cách hai bàn cho U17 Nhật Bản bằng pha phản công nhanh.

Những phút cuối trận, U17 Nhật Bản vẫn kiểm soát tốt thế trận và không cho đối thủ tạo thêm bất ngờ. Chung cuộc, U17 Nhật Bản giành chiến thắng 3-1 trước U17 Indonesia, tiếp tục thể hiện vị thế ứng viên vô địch của giải đấu khi đứng đầu bảng B, toàn thắng cả 3 trận.

U17 Trung Quốc vào tứ kết U17 châu Á

Ở trận đấu cùng giờ, U17 Trung Quốc đánh bại U17 Qatar 2-0 để giành vị trí nhì bảng B, khi cùng có 3 điểm với Indonesia, Qatar nhưng hơn về thành tích đối đầu trực tiếp giữa 3 đội.

Với kết quả này, 4 đội đầu tiên vào tứ kết, và vé dự U17 World Cup lần lượt là U17 Nhật Bản, U17 Trung Quốc, U17 Ả Rập Saudi và U17 Tajikistan.

Ngoài ra, việc U17 Qatar - chủ nhà U17 World Cup dừng bước đồng nghĩa cuộc cạnh tranh cho các suất còn lại dự ngày hội lớn nhất của bóng đá trẻ sẽ chỉ thuộc về hai đội đứng đầu mỗi bảng.



