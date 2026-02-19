HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

CĐV Indonesia tràn xuống sân, rượt cầu thủ Ratchaburi của Thái Lan

Quốc An

(NLĐO) - CLB Ratchaburi (Thái Lan) đã tạo nên lịch sử khi vào tứ kết AFC Champions League 2025/26 trong khung cảnh bị CĐV Indonesia tràn xuống sân, rượt đuổi.

CLB Ratchaburi, đại diện của Thai League 1 đã chia sẻ đoạn clip mới nhất ghi lại cảnh các cầu thủ phải tháo chạy hỗn loạn để đảm bảo an toàn sau khi kết thúc trận đấu tại AFC Champions League 2 mùa giải 2025-2026, vòng 1/8 lượt về.

Ở trận này, Ratchaburi FC đã thua Persib Bandung, đội đầu bảng giải VĐQG Indonesia, với tỉ số 0-1. Tuy nhiên, tính tổng hai lượt trận, đại diện Thái Lan thắng 3-1, qua đó giành quyền vào tứ kết cúp châu Á lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng.

Tuy nhiên, sau trận đấu, các CĐV chủ nhà tỏ ra không hài lòng vì đội nhà bị loại nên đã tràn xuống sân, lao thẳng về phía các cầu thủ Ratchaburi. Điều này buộc cầu thủ, ban huấn luyện cùng người hâm mộ đại diện Thái League phải nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ của đội khách để lánh nạn.

Cảnh hỗn loạn sau trận đấu của Ratchaburi (CliP: Ratchaburi)

Mới đây, Ratchaburi FC đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc căng thẳng khi toàn đội hối hả chạy trốn các CĐV chủ nhà lao xuống sân, kèm mô tả ngắn: “Bầu không khí sau trận đấu đầy hỗn loạn. CĐV tràn xuống sân, pháo sáng, tiếng nổ khắp nơi!.

Vì vậy, toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện phải nhanh chóng trở lại phòng thay đồ càng sớm càng tốt. Rất may, tất cả chúng tôi đều an toàn.”

img
img

TờThai Rath Sport đã liên hệ với ban quản lý Ratchaburi FC đang có mặt tại Indonesia và xác nhận rằng toàn đội đã rời sân an toàn, đồng thời sẽ trở về Thái Lan vào buổi trưa cùng ngày.

Trong khi đó, tờ Bola (Indonesia) mô tả: "Việc cổ động viên chủ nhà tràn xuống sân đã khiến các cầu thủ, nhân viên và thậm chí cả những người hâm mộ Ratchaburi từ Thái Lan đến cổ vũ đội bóng phải vội vã chạy về phòng thay đồ của đội khách để trú ẩn".

Trở về trận đấu này, đại diện Indonesia dù thắng 1-0 vẫn không thể giành vé đi tiếp, HLV Bojan Hodak của Persib đã bày tỏ sự không hài lòng với công tác điều hành của trọng tài Majed Mohammed Alshamrani. Ông ám chỉ có nhiều quyết định gây tranh cãi và cho biết ban lãnh đạo Persib sẽ gửi đơn khiếu nại chính thức lên liên đoàn để được xem xét.

Trong khi đó, CLB Thái Lan sẽ chờ đối thủ tiếp theo là đội thắng trong cặp Gamba Osaka (Nhật Bản) hoặc Pohang Steelers (Hàn Quốc) trong chiều nay.

