CĐV Thái Lan đòi FIFA cấm CLB Indonesia sau hỗn loạn

Rạng sáng 19-2, CLB Ratchaburi, đại diện Thai League 1 đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh cầu thủ phải tháo chạy hỗn loạn để đảm bảo an toàn sau trận lượt về vòng 1/8 AFC Champions League 2 2025-2026.

Dù thua 0-1 trước Persib Bandung, đội đầu bảng Giải VĐQG Indonesia, Ratchaburi vẫn thắng chung cuộc 3-1 sau hai lượt, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào tứ kết.

Sau trận, CĐV chủ nhà bức xúc tràn xuống sân, buộc toàn đội và ban huấn luyện Ratchaburi phải nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ đội khách để lánh nạn.

Trước hành động này, nhiều CĐV Thái Lan đã yêu cầu gửi đơn kiện lên AFC, FIFA và kêu gọi cấm CLB này. Một số khác mỉa mai, trêu đùa: "Họ đi đá bóng hay đánh trận vậy? CĐV Indonesia quá là hung hãn, 30 năm trước hoang dã vậy và giờ vẫn vậy!"; "Trọng tài có còn an toàn không?"

Trong khi đó, một CĐV Thái Lan lại khá bình tĩnh và biện minh thay CĐV Indonesia: "CĐV Persib không phải làm thế vì cầu thủ, họ làm vậy do trọng tài điều hành trận đấu kém và rút thẻ đỏ không công bằng".

Đây không phải chuyện hiếm với bóng đá Indonesia, họ liên tục bị FIFA ra các án cấm người hâm mộ đến sân khi liên tục tạo ra các vụ ẩu đả, thậm chí gây chết người trong những năm gần đây. Tuy nhiên, các biện pháp từ FIFA dường như chưa đủ sức răn đe khi hành động vẫn tái diễn.

get

Ở buổi họp báo sau trận đấu này, HLV Bojan Hodak của đại diện Indonesia đã bày tỏ sự không hài lòng với công tác điều hành của trọng tài Majed Mohammed Alshamrani. Ông ám chỉ có nhiều quyết định gây tranh cãi và cho biết ban lãnh đạo Persib sẽ gửi đơn khiếu nại chính thức lên liên đoàn để được xem xét.

Giành chiến thắng chung cuộc 3-1 sau hai lượt, CLB Ratchaburi đã giành quyền vào tứ kết và đối thủ sẽ là đội chiến thắng giữa cặp đấu của Gamba Osaka (Nhật Bản) hoặc Pohang Steelers (Hàn Quốc) trong chiều nay.