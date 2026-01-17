CĐV U23 UAE: "Ngoài Nhật Bản, Việt Nam, đội nào có thể trụ lại"

Trận tứ kết 2 U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE đã diễn ra kịch tính với màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn trong 120 phút. Đình Bắc có pha solo kiến tạo để Lê Phát mở tỉ số phút 40, nhưng UAE nhanh chóng gỡ hòa 1-1.

U23 Việt Nam thắng ấn tượng UAE

Sang hiệp 2, Đình Bắc đánh đầu ngược đẹp mắt đưa Việt Nam vượt lên, trước khi Mansoor Saeed san bằng tỉ số 2-2. Hai đội bước vào hiệp phụ và U23 Việt Nam thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Trên trang Instagram LĐBĐ UAE, CĐV nước này nhanh chóng để lại bình luận "Ngoài Nhật Bản, Việt Nam, đội nào có thể trụ lại?".

Trong khi đó, nhiều bình luận khác thể hiện sự chê trách, nhận xét về các cầu thủ UAE như đội "không thể chạy nổi, lối chơi rời rạc hay hàng phòng ngự mắc nhiều sai lầm".

Thậm chí, họ so sánh việc ghi bàn của U23 Việt Nam là quá đơn giản trong khi các cầu thủ U23 UAE thì lại làm cho phức tạp. Một số CĐV thì lại đặt câu hỏi "Việt Nam có thể đánh bại các đội bóng còn lại?".

Chiến thắng trước UAE cho thấy U23 Việt Nam đã bước vào cuộc chơi với tâm thế hoàn toàn khác dưới thời HLV Kim Sang-sik: tự tin, chủ động và sẵn sàng đối đầu các đội mạnh châu Á. Với tấm vé thứ 2 vào bán kết, U23 Việt Nam sẽ chờ đợi đối thủ là đội chiến thắng trong màn tranh đấu của U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc.

