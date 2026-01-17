CĐV U23 UAE: "Ngoài Nhật Bản, Việt Nam, đội nào có thể trụ lại"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

CĐV U23 UAE: "Ngoài Nhật Bản, Việt Nam, đội nào có thể trụ lại"

Quốc An

(NLĐO) - Khép lại 120 phút thi đấu, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 UAE 3-2 để giành tấm vé thứ 2 vào bán kết Giải U23 châu Á 2026.

Trận tứ kết 2 U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE đã diễn ra kịch tính với màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn trong 120 phút. Đình Bắc có pha solo kiến tạo để Lê Phát mở tỉ số phút 40, nhưng UAE nhanh chóng gỡ hòa 1-1.

U23 Việt Nam thắng ấn tượng UAE

Sang hiệp 2, Đình Bắc đánh đầu ngược đẹp mắt đưa Việt Nam vượt lên, trước khi Mansoor Saeed san bằng tỉ số 2-2. Hai đội bước vào hiệp phụ và U23 Việt Nam thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Trên trang Instagram LĐBĐ UAE, CĐV nước này nhanh chóng để lại bình luận "Ngoài Nhật Bản, Việt Nam, đội nào có thể trụ lại?".

img

Trong khi đó, nhiều bình luận khác thể hiện sự chê trách, nhận xét về các cầu thủ UAE như đội "không thể chạy nổi, lối chơi rời rạc hay hàng phòng ngự mắc nhiều sai lầm".

Thậm chí, họ so sánh việc ghi bàn của U23 Việt Nam là quá đơn giản trong khi các cầu thủ U23 UAE thì lại làm cho phức tạp. Một số CĐV thì lại đặt câu hỏi "Việt Nam có thể đánh bại các đội bóng còn lại?".

Chiến thắng trước UAE cho thấy U23 Việt Nam đã bước vào cuộc chơi với tâm thế hoàn toàn khác dưới thời HLV Kim Sang-sik: tự tin, chủ động và sẵn sàng đối đầu các đội mạnh châu Á. Với tấm vé thứ 2 vào bán kết, U23 Việt Nam sẽ chờ đợi đối thủ là đội chiến thắng trong màn tranh đấu của U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc.

Xem trọn vẹn vòng chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.


Tin liên quan

Clip: U23 Nhật Bản thoát hiểm trước Jordan nhờ loạt 11 m

Clip: U23 Nhật Bản thoát hiểm trước Jordan nhờ loạt 11 m

(NLĐO) - Đối đầu U23 Jordan, U23 Nhật Bản bất ngờ bị dẫn trước và phải nhờ đến loạt 11 m để phân định thắng thua, giành vé đầu tiên vào tứ kết U23 châu Á.

U23 Việt Nam thắng đẹp U23 UAE, vào bán kết U23 châu Á 2026

(NLĐO) - Sau 120 thi đấu cân não rạng sáng 17-1, tuyển U23 Việt Nam đã vượt qua U23 UAE với tỉ số 3-2, giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2026

U23 Nhật Bản thắng nghẹt thở U23 Jordan trên chấm luân lưu 11 m

(NLĐO) - Hòa nhau sau 120 phút, U23 Nhật Bản thi đấu bản lĩnh trên chấm 11 m để vượt U23 Jordan trong 4 lượt sút ở tứ kết Giải U23 châu Á 2026.

U23 UAE U23 châu Á U23 Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo