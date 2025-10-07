HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Cece Trương, con gái của huyền thoại thì thế nào?

Thùy Trang

(NLĐO) - CeCe Trương chính thức “lột xác” với MV “Đi đi”, mở màn cho hành trình chuyển mình mạnh mẽ cả về ngoại hình lẫn âm nhạc.

Con gái của cặp đôi nghệ sĩ huyền thoại: Hành trình vươn tới đỉnh cao!

Con gái Cẩm Vân - Khắc Triệu, Cece Trương: “Tôi chọn đi để tìm lại chính mình” - Ảnh 1.

Cece Trương, con gái Cẩm Vân- Khắc Triệu với tuyên ngôn mạnh mẽ

Là con gái của cặp đôi nghệ sĩ huyền thoại Cẩm Vân - Khắc Triệu, CeCe Trương luôn được khán giả yêu mến bởi hình ảnh cô gái tóc xù rạng rỡ, tràn đầy năng lượng tích cực. Nhưng “Đi đi” đánh dấu một CeCe hoàn toàn khác – trưởng thành, sâu sắc và dám bước qua giới hạn của chính mình.

Không chỉ “chia tay” mái tóc xù đã gắn bó suốt 7 năm, CeCe còn gửi đi một tuyên ngôn mạnh mẽ: “Khi tình cảm chạm ngưỡng giới hạn, hãy dũng cảm rời đi để tìm lại bản thân.”

Thuộc dòng Electro Pop hiện đại, “Đi đi” mang nhịp điệu điện tử dồn dập, giai điệu tràn đầy năng lượng. Giọng hát nội lực, giàu cảm xúc của CeCe biến bài hát thành cú hích tinh thần - không chỉ cho riêng cô mà còn cho thế hệ trẻ đang loay hoay giữa lựa chọn và buông bỏ.

MV được quay tại New York (Mỹ) với những khung hình ấn tượng: cầu Brooklyn, quảng trường Times Square, khu tưởng niệm tháp đôi... Nữ ca sĩ muốn một lần đối diện với vùng ký ức từng gắn liền tai nạn và tổn thương, để rồi “khép lại quá khứ và bước vào chương mới”.

CeCe "lột xác" ngoạn mục: thời trang và tạm biệt quá khứ!

Cece Trương lột xác đến cả ba mẹ cũng không biết

CeCe xuất hiện trong diện mạo mới - thời trang, quyến rũ và có chút nổi loạn. “Đi đi” cũng là MV cuối cùng cô xuất hiện với mái tóc xù, như một lời tạm biệt chính mình của ngày hôm qua. Thậm chí, ngay cả Cẩm Vân và Khắc Triệu cũng không biết trước quyết định cắt phăng mái tóc mang thương hiệu con gái.

CeCe biết với nhiều người, chuyện thay đổi tóc tai là nhỏ, nhưng với mình, đó là quyết định động trời. Mình sinh ra trong gia đình không quen đổi mới vẻ ngoài, nên mái tóc này còn chưa được ‘trình diện’ phụ huynh. Có lúc mình nghĩ sẽ xù suốt đời, cho đến khi nhìn vào gương và không còn nhận ra người trong đó là ai"-CeCe bật mí.

Từ cô gái tóc xù lan tỏa năng lượng tích cực, CeCe của hiện tại trầm tĩnh và sống thật hơn. Sau hai năm tạm dừng để chiêm nghiệm, cô nhận ra “tích cực không có nghĩa là lúc nào cũng cười nói, mà là dám đối diện với cảm xúc thật".

Con gái Cẩm Vân - Khắc Triệu, Cece Trương: “Tôi chọn đi để tìm lại chính mình” - Ảnh 2.

Cece Trương muốn bỏ lại quá khứ để đi con đường mới

Trước đây, mình nghĩ hát nhạc vui là lan tỏa năng lượng. Nhưng bây giờ, mình muốn trung thực với chính mình – cả khi đang buồn hay yếu đuối. CeCe chọn bỏ lại vài điều cũ kỹ để mở lòng với điều mới mẻ hơn - cô nói.

“Đi đi” không chỉ là ca khúc mở màn cho kỷ nguyên âm nhạc mới của CeCe Trương, mà còn là lời tuyên ngôn tự do và bản lĩnh: dám thay đổi, dám nói lời tạm biệt, dám tìm lại chính mình.

CeCe vẫn yêu mái tóc xù của mình. Cảm ơn ‘bạn’ đã đồng hành suốt hành trình cũ – giờ là lúc để cùng nhau khép lại và bước tiếp.

Từ hình ảnh đến âm nhạc, từ cảm xúc đến triết lý sống, “Đi đi” chứng minh CeCe Trương không còn là cô con gái của Cẩm Vân - Khắc Triệu, mà là một nghệ sĩ độc lập đang viết nên câu chuyện của chính mình.

Cẩm Vân: "Phụ huynh tự chăm sóc bản thân tốt chính là cách thương con"

Cẩm Vân: "Phụ huynh tự chăm sóc bản thân tốt chính là cách thương con"

(NLĐO) - Cẩm Vân - Khắc Triệu trở về thời thanh xuân từ món quà của con gái Cece Trương.

Danh ca Họa Mi tiết lộ nghề làm bánh mì Pháp nuôi con

(NLĐO) - Ca sĩ Họa Mi là khách mời chương trình truyền hình "Chuyện tối cùng sao", trải lòng về cuộc sống cũng như sự nghiệp âm nhạc.

NSƯT Kim Tuyến tiếc nuối vì kết hôn sớm rồi thành mẹ đơn thân trẻ

(NLĐO) - NSƯT Kim Tuyến cho biết nếu có cơ hội chọn lựa lại thì cô sẽ không kết hôn vào thời điểm đó.

