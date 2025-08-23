Trong danh sách 25 thanh niên khuyết tật vừa được vinh danh tại Chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và Công ty TCP Việt Nam tổ chức có bạn Phan Vũ Minh, sinh năm 1991 đang kinh doanh online lĩnh vực nông nghiệp và cây cảnh tại Vĩnh Long.



Bạn Phan Vũ Minh chia sẻ về hành trình dạy nông dân trồng cây cảnh, bán trên kênh online

Bị dị dạng mạch máu tủy sống, năm 20 tuổi không thể đi lại, phải ngồi xe lăn khi đang học Đại học ở TP HCM. Song vượt qua nghịch cảnh, Phan Vũ Minh bắt đầu kinh doanh nhỏ với cây kiểng tại Vĩnh Long năm 2015.

Từ thành công của mình, Minh đã tổ chức các buổi hướng dẫn làm vườn, trồng cây, bán hàng online tại nhà cho người khuyết tật.

Trong giai đoạn 2020-2025, Minh tổ chức 12 buổi hướng dẫn miễn phí tại vườn cho người khuyết tật và người thân, chia sẻ kỹ thuật trồng cây cảnh, bán hàng online, đóng gói – vận chuyển. Cùng với đó, Minh hướng dẫn trực tiếp 51 người xây dựng mô hình trồng cây tại nhà; hỗ trợ giống ban đầu cho 10 hộ khó khăn (300.000 - 500.000 đồng/hộ), duy trì kỹ thuật qua zalo, điện thoại hằng tuần.

Khát vọng vươn lên của các bạn trẻ khuyết tật chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.

"Trong thời đại công nghệ số, nếu không bán trên kênh online sẽ rất thiệt thòi, vì vậy em cố gắng thuyết phục nhiều nông dân cùng học cách bán hàng online" - Minh chia sẻ.

Khởi nghiệp và lan tỏa giá trị cộng đồng trong thời đại số cũng là con đường mà bạn Trần Ngọc Ánh, tỉnh Hưng Yên lựa chọn.

Năm 2022, Ánh mở lớp đào tạo dạy nghề marketing online dành cho người khuyết tật với số lượng 10 học viên. Từ năm 2024 - 2025, Ngọc Ánh lập nhóm Gucomedia để kết nối với doanh nghiệp nhận việc marketing online cho các học viên là người khuyết tật.

Những dự khởi nghiệp thành hình mang lại cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" lần đầu ra đời năm 2013, nhân sự kiện diễn giả Nick Vujicic đến Việt Nam, với mục tiêu truyền cảm hứng sống tích cực cho thanh niên khuyết tật. Điều đặc biệt năm nay, Ban tổ chức đã trao hỗ trợ cho 4 dự án khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tiêu biểu, mỗi dự án nhận 50 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam, bày tỏ: "Chúng tôi tin rằng nghị lực và khát vọng vươn lên của các bạn trẻ khuyết tật chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng. Không chỉ tôn vinh, chương trình còn là nơi thắp lên niềm tin, tiếp thêm động lực cho mỗi bạn trẻ dũng cảm. Mỗi gương mặt được vinh danh chính là một minh chứng sống động cho tinh thần "không bỏ cuộc", và đó cũng là cốt lõi của giá trị mà chúng tôi theo đuổi - tiếp năng lượng, bừng sức sống" - ông nhấn mạnh.

Chương trình đã thấy những dự án khởi nghiệp thành hình, những câu lạc bộ do chính các bạn khuyết tật sáng lập để hỗ trợ cộng đồng, và đặc biệt là những câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ đến xã hội. Điều đó cho thấy những giá trị mà chương trình mang lại là hoàn toàn thiết thực, có tác động tích cực và lâu dài.

"Những giá trị mà các bạn thanh niên khuyết tật nhận được không chỉ là phần thưởng danh dự, mà còn là cơ hội phát triển: từ hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối cộng đồng, cho đến tiếp cận các nguồn lực xã hội" - ông Huy cho biết.