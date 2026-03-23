Độc quyền

CEO Nguyễn Ngọc Tiền và ồn ào kiện tụng trước khi bị Công an TPHCM bắt giam

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Quá trình hợp tác làm ăn, chủ đầu tư đã khởi kiện Công ty Đảo Vàng do doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền ra toà do vi phạm hợp đồng hợp tác đầu tư

Vừa qua, Công an TPHCM thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an TPHCM đã nhận được nhiều đơn tố cáo hành vi vi phạm của bà Tiền và Công ty TNHH Dịch vụ Bất Động sản Đảo Vàng (viết tắt là Công ty Đảo Vàng). Bà Tiền là Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Đảo Vàng

Công ty Đảo Vàng vi phạm hợp đồng?

Đầu tháng 3-2018, Công ty Kiên Giang ký hợp đồng với Công ty Đảo Vàng về việc hợp tác đầu tư tại Dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội ở Đặc khu Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang, nay là An Giang).

Tháng 3-2018, Công ty Kiên Giang và Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư để cùng kinh doanh, xây dựng, cùng phân chia doanh thu và rủi ro của dự án.

CEO Ngọc Tiền và ồn ào kiện tụng trước khi bị Công an TPHCM bắt giam - Ảnh 1.

Công an TPHCM đọc lệnh bắt bà Nguyễn Ngọc Tiền

Theo thoả thuận, Công ty Kiên Giang là chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tiếp nhận đóng góp từ Công ty Đảo Vàng để sử dụng vào mục đích triển khai đầu tư xây dựng tại Dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội.

Công ty Đảo Vàng có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ phần nghĩa vụ góp vốn theo hợp đồng đã ký và được Công ty Kiên Giang phân chia doanh thu, hoàn trả vốn góp theo thỏa thuận. Theo hợp đồng đã ký, hai bên thống nhất xác định giá trị và tiến độ thực hiện nghĩa vụ góp vốn  và ký thêm phụ lục hợp đồng, Công ty Đảo Vàng phải góp 217 tỉ đồng. Trong đó giai đoạn 1 Công ty Đảo Vàng góp 60 tỉ đồng. 

Căn cứ theo phụ lục hợp đồng, đến cuối tháng 2-2020, Công ty Đảo Vàng phải thanh toán toàn bộ tiền chuyển mục đích sử dụng đất của dự án cho Công ty Kiên Giang. Tuy nhiên, sau đó Công ty Kiên Giang đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị thanh toán nhưng Công ty Đảo Vàng không thực hiện. 

Theo hợp đồng, Công ty Đảo Vàng đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thanh toán của Hợp đồng, đây là nghĩa vụ cơ bản để các bên thực hiện hợp đồng và phải chịu phạt số tiền 18 tỉ đồng. Từ những vi phạm này, Công ty Kiên Giang đã khởi kiện Công ty Đảo Vàng, yêu cầu TAND Đặc khu Phú Quốc (nay là TAND Khu vực 2, tỉnh An Giang) tuyên huỷ hợp đồng và Công ty Đảo Vàng phải chịu phạt 18 tỉ đồng.

Công ty Đảo Vàng tranh luận gì?

Trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa, Công ty Đảo Vàng đã yêu cầu Công ty Kiên Giang xác định thời gian cụ thể và chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ có liên quan để công ty Đảo Vàng tiến hành nghiệm thu cơ sở hạ tầng gồm: Đường giao thông, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước, thông tin liên lạc… 

CEO Ngọc Tiền và ồn ào kiện tụng trước khi bị Công an TPHCM bắt giam - Ảnh 2.

Công an TPHCM khám xét nhà bà Nguyễn Ngọc Tiền

Đồng thời, Công ty Đảo Vàng yêu cầu hoàn thành thi công cơ sở hạ tầng của dự án theo đúng thiết kế đã được phê duyệt tại 1/500 của dự án. Cung cấp các pháp lý cơ sở để xác định biểu mẫu nhà, đơn giá xây dựng, đơn giá vật liệu xây dựng theo từng thời điểm triển khai (là điều kiện để khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai với Công ty Kiên Giang.

Công ty Đảo Vàng cho rằng mặc dù đã góp vốn cho Công ty Kiên Giang theo thoả thuận nhưng Công ty Kiên Giang đã không thực hiện nghĩa vụ như thoả thuận.

Toà xử Công ty Đảo Vàng thua kiện

Xử sơ thẩm ngày 10-3-2025, TAND Phú Quốc (nay là TAND Khu vực 2, tỉnh An Giang) đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ "Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư" giữa nguyên đơn là Công ty Kiên Giang và bị đơn là Công ty Đảo Vàng.

Hội đồng xét xử tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Kiên Giang đối với Công ty Đảo Vàng về việc tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty Đảo Vàng đối với Công ty Kiên Giang.

Toà tuyên hủy hợp đồng hợp tác đầu tư và Phụ lục hợp đồng ký giữa Công ty Kiên Giang và Công ty Đảo Vàng. Toà buộc Công ty Kiên Giang hoàn trả cho Công ty Đảo Vàng số tiền 46,9 tỉ đồng.


