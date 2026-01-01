HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Chấm điểm 21 cầu thủ Man Utd sau nửa mùa "khi mờ khi tỏ"

Đăng Minh

(NLĐO) – Phong độ thất thường khiến nhiều cầu thủ Man Utd chỉ được chấm vỏn vẹn 3 điểm trước khi bước vào giai đoạn 2 của giải Ngoại hạng Anh 2025-2026.

Thầy trò HLV Ruben Amorim đang có 30 điểm, đứng thứ 6 sau 19 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Để có được vị trí trên "Quỷ đỏ" đã giành 8 chiến thắng, 5 trận thua, hoà 6 trận và đều chung kịch bản mất điểm sau khi dẫn trước 1-0. Điều này khiến đội bóng chưa thể chen chân vào nhóm dự Champions League khi nửa mùa khép lại.

Vậy những cầu thủ nào đã thi đấu tốt, ai chưa đạt kỳ vọng tại Old Trafford cho tới thời điểm hiện tại của mùa giải? Dưới đây là điểm số của họ được đánh giá bởi chuyên gia tờ SunSport.

Chấm điểm 21 cầu thủ Man Utd sau nửa mùa “khi mờ khi tỏ” - Ảnh 1.

Thủ thành Senne Lammens – 8 điểm: Man Utd chỉ thua 2 trong số 13 trận khi thủ thành Lammens bắt chính và anh chưa mắc sai lầm nghiêm trọng nào. Khả năng cản phá ngày càng ấn tượng cùng sự bình tĩnh khi xử lý bóng dưới áp lực cũng là điểm mạnh rõ rệt của thủ thành người Bỉ. Đây là một trong những cầu thủ được chấm với điểm số cao nhất trong đội hình Man Utd nửa mùa qua. Đáng chú ý, “Quỷ đỏ” chỉ tốn khoảng 18,2 triệu bảng để đưa thủ thành Senne Lammens về Old Trafford. Ảnh: AP

Chấm điểm 21 cầu thủ Man Utd sau nửa mùa “khi mờ khi tỏ” - Ảnh 2.

Thủ thành Altay Bayindir – 3 điểm: Phong độ thiếu ổn định đến mức việc đặt câu hỏi vì sao thủ môn 39 tuổi Tom Heaton không được ưu tiên là điều hoàn toàn chính đáng. Thủ môn Bayindir mắc lỗi trong các thất bại của Man Utd trước Arsenal và Brentford, thi đấu kém thuyết phục trong 6 trận bắt chính tại Premier League trước khi nhường chỗ cho Lammens. Ảnh: AP

Chấm điểm 21 cầu thủ Man Utd sau nửa mùa “khi mờ khi tỏ” - Ảnh 3.

Hậu vệ cánh Diogo Dalot – 5 điểm: Trước khi được gọi lại ở trận gặp Crystal Palace cách đây 1 tháng, Dalot trải qua một trong những giai đoạn sa sút nhất kể từ khi khoác áo Man Utd. Ngôi sao người Bồ Đào Nha sau đó phản ứng tích cực trước những chỉ trích, ghi 1 bàn và kiến tạo thêm vài cơ hội nhưng nhìn chung vẫn dưới mức kỳ vọng trong nửa đầu mùa giải. Ảnh: AP

Chấm điểm 21 cầu thủ Man Utd sau nửa mùa “khi mờ khi tỏ” - Ảnh 4.

Hậu vệ Noussair Mazraoui – 4 điểm: Mazraoui trải qua mùa thứ 2 đầy gián đoạn vì 2 chấn thương và nghĩa vụ quốc tế tại Cúp bóng đá châu Phi 2025. Sự đa năng là điểm cộng nhưng anh dần bị đẩy vào vai trò cầu thủ dự bị như dự báo từ đầu mùa. Ảnh: AP

Chấm điểm 21 cầu thủ Man Utd sau nửa mùa “khi mờ khi tỏ” - Ảnh 5.

Trung vệ Harry Maguire – 5 điểm: Maguire sẽ luôn được người hâm mộ “Quỷ đỏ” nhớ tới với những bàn thắng quyết định trước Lyon và Liverpool trong năm 2025. Bàn thắng tại Anfield tháng 10 là điểm sáng hiếm hoi trong mùa giải mà trung vệ tuyển Anh bị tàn phá bởi chấn thương. Ảnh: AP

Chấm điểm 21 cầu thủ Man Utd sau nửa mùa “khi mờ khi tỏ” - Ảnh 6.

Trung vệ Matthijs de Ligt – 6 điểm: Tuyển thủ Hà Lan là trụ cột cho đến tháng 12 trước khi dính chấn thương lưng. De Ligt thi đấu ổn định và để lại dấu ấn với bàn thắng muộn trên sân Tottenham giúp Man Utd tránh khỏi thất bại. Ảnh: AP

Chấm điểm 21 cầu thủ Man Utd sau nửa mùa “khi mờ khi tỏ” - Ảnh 7.

Trung vệ Lisandro Martinez – 6 điểm: Chỉ trở lại sau 10 tháng chấn thương vào ngày 30-11-2025 nhưng đã đeo băng đội trưởng và giúp “Quỷ đỏ” thắng Newcastle đầy quả cảm trong ngày Boxing Day. Khi sung sức, Martinez gần như chắc suất đá chính dưới trướng nhà cầm quân Bồ Đào Nha tại Old Trafford. Ảnh: PA

Chấm điểm 21 cầu thủ Man Utd sau nửa mùa “khi mờ khi tỏ” - Ảnh 8.

Trung vệ Ayden Heaven – 6 điểm: Không được đá chính hơn 3 tháng sau thảm họa trước Grimsby ở Cúp Liên đoàn Anh, song Heaven bất ngờ được xếp vào hàng thủ 3 người gặp West Ham đầu tháng 12. Dù gặp rất nhiều khó khăn trước West Ham và bị thay ra ngay hiệp 1, nhưng Heaven đã thi đấu tốt ở các trận Man Utd gặp Aston Villa, Newcastle và Wolves. Ảnh: AP

Chấm điểm 21 cầu thủ Man Utd sau nửa mùa “khi mờ khi tỏ” - Ảnh 9.

Trung vệ Leny Yoro – 5 điểm: Yoro đá chính 4 vòng đầu Premier League và từng được cổ động viên Man Utd hát vang tên sau màn trình diễn xuất sắc trước Fulham hồi tháng 8. Tuy nhiên, việc HLV Amorim xoay tua liên tục khiến anh mất nhịp thi đấu và sa sút phong độ, đặc biệt là trận gặp Crystal Palace. Ảnh: AP

Chấm điểm 21 cầu thủ Man Utd sau nửa mùa “khi mờ khi tỏ” - Ảnh 10.

Hậu vệ cánh Luke Shaw – 7 điểm: Thật đáng kinh ngạc khi một trong những cầu thủ hay chấn thương nhất lịch sử gần đây của Man Utd lại đá chính cả 19 trận tại Premier League. Shaw chơi ổn định ở vị trí trung vệ và vẫn chứng minh được năng lực khi trở lại đá hậu vệ trái trong chiến thắng trước Newcastle. Ảnh: AP

Chấm điểm 21 cầu thủ Man Utd sau nửa mùa “khi mờ khi tỏ” - Ảnh 11.

Hậu vệ cánh Patrick Dorgu – 4 điểm: Giống như Dalot, hậu vệ Dorgu phản ứng tích cực sau những chỉ trích của HLV Amorim. Tuyển thủ Đan Mạch có kiến tạo trước Aston Villa, ghi bàn thắng đẹp vào lưới Newcastle và từng bị từ chối 1 bàn trước Wolves. Tuy nhiên, trước đó anh thường xuyên lạc nhịp và từng bị thay ra ngay hiệp 1 trước đội bóng hạng dưới Grimsby. Ảnh: AP

Chấm điểm 21 cầu thủ Man Utd sau nửa mùa “khi mờ khi tỏ” - Ảnh 12.

Tiền vệ Bruno Fernandes – 8 điểm: Những nghi ngờ đầu mùa về việc Fernandes đá tiền vệ giờ đã trở thành dĩ vãng. Cho dù HLV Amorim có xếp vị trí nào thì ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn là cầu thủ sáng tạo nhất đội. Bước sang mùa thứ 6 tại câu lạc bộ, tầm ảnh hưởng của anh còn lớn hơn bao giờ hết. Ảnh: AP

Chấm điểm 21 cầu thủ Man Utd sau nửa mùa “khi mờ khi tỏ” - Ảnh 13.

Tiền vệ Casemiro – 6 điểm: Casemiro thường xuyên đá chính nhưng hiếm khi chơi trọn trận do Manuel Ugarte là phương án thay thế thiếu tin cậy. Ngôi sao người Brazil ghi 4 bàn quan trọng, vẫn hữu ích nhưng ngày càng trở thành điểm yếu vì thẻ phạt và khả năng tranh chấp khi sắp bước sang tuổi 34. Ảnh: AP

Chấm điểm 21 cầu thủ Man Utd sau nửa mùa “khi mờ khi tỏ” - Ảnh 14.

Tiền vệ Manuel Ugarte – 3 điểm: Trước trận gặp Newcastle, Ugarte được xem là “vía đen” của đội chủ sân Old Trafford khi 4 trận đá chính đều thua. Con số hiện tại là 6 trận Manuel Ugarte đá chính nhưng Man Utd chỉ có 1 chiến thắng. Anh chơi tốt hơn khi có hàng thủ 4 người phía sau, nhưng gần như vô hại trong sơ đồ 3-4-2-1. Với mức giá 50,75 triệu bảng, đây được xem là thương vụ thất bại của Man Utd trước PSG. Ảnh: AP

Chấm điểm 21 cầu thủ Man Utd sau nửa mùa “khi mờ khi tỏ” - Ảnh 15.

Tiền vệ Kobbie Mainoo – 3 điểm: Lần đá chính duy nhất trở thành thảm họa trước Grimsby khiến Mainoo sau đó hiếm khi gây được ấn tượng và rồi đúng lúc có cơ hội anh lại dính chấn thương. Ảnh: AP

Chấm điểm 21 cầu thủ Man Utd sau nửa mùa “khi mờ khi tỏ” - Ảnh 16.

Tiền vệ Mason Mount – 7 điểm: Ngoại trừ trận thua Arsenal ở vòng mở màn, Mount chơi tốt mỗi khi ra sân. Anh ghi 3 bàn quan trọng, kết hợp tốt giữa kỹ thuật và cường độ vận động. Phong độ đang lên thì dính chấn thương trong dịp Boxing Day, song Mount cho thấy dấu hiệu phá “lời nguyền áo số 7” tại Man Utd. Ảnh: AP

Chấm điểm 21 cầu thủ Man Utd sau nửa mùa “khi mờ khi tỏ” - Ảnh 17.

Tiền đạo Bryan Mbeumo – 7 điểm: Mbeumo sa sút vài tuần trước khi dự Cúp bóng đá châu Phi cùng đội tuyển quốc gia và điều này làm lu mờ phần nào 5 tháng đầu rất ấn tượng của anh tại Old Trafford. Tân binh này nhanh chóng chứng minh giá trị với 7 bàn tại Ngoại hạng Anh. Sự ăn ý với Amad giúp cánh phải, nơi từng là điểm yếu của “Quỷ đỏ” trở nên đáng sợ nhất. Ảnh: AP

Chấm điểm 21 cầu thủ Man Utd sau nửa mùa “khi mờ khi tỏ” - Ảnh 18.

Tiền đạo Matheus Cunha – 6 điểm: Cunha đôi lúc quá nỗ lực, đặc biệt trước đội bóng cũ Wolves và trận thua Brentford. Dù vậy, anh có nhiều màn trình diễn ấn tượng trước Liverpool, Brighton và Newcastle, giành thiện cảm từ trận ra mắt trước Arsenal. Tuy nhiên, 3 bàn là con số chưa tương xứng với những gì mà “Quỷ đỏ” kỳ vọng ở anh. Ảnh: AP

Chấm điểm 21 cầu thủ Man Utd sau nửa mùa “khi mờ khi tỏ” - Ảnh 19.

Tiền đạo Amad Diallo – 7 điểm: Mới chỉ có 2 bàn thắng, do đó chưa phản ánh hết giá trị của Amad. Anh làm chủ hành lang phải, phối hợp cực kỳ ăn ý với Mbeumo và là cầu thủ chạy cánh duy nhất trụ lại sau cuộc thanh lọc của HLV Amorim. Trước khi đi dự Cúp bóng đá châu Phi, Amad đá chính gần như mọi trận và ghi 1 trong những bàn đẹp nhất mùa tại sân Nottingham Forest. Ảnh: AP

Chấm điểm 21 cầu thủ Man Utd sau nửa mùa “khi mờ khi tỏ” - Ảnh 20.

Tiền đạo Benjamin Sesko – 3 điểm: Man Utd đã phải bỏ số tiền lên tới 73,6 triệu bảng để chiêu mộ, nhưng Sesko mới chỉ ghi 2 bàn sau 16 trận. Anh thường bỏ lỡ hoặc làm hỏng cơ hội và chính sự vô duyên này khiến Man Utd nhiều trận phải trả giá, đặc biệt ở gặp Wolves. Ảnh: AP

Chấm điểm 21 cầu thủ Man Utd sau nửa mùa “khi mờ khi tỏ” - Ảnh 21.

Tiền đạo Joshua Zirkzee – 3 điểm: Hiếm có cầu thủ nào ghi bàn mà vẫn bị cổ động viên nhà vỗ tay hàm ý mỉa mai khi… bị thay ra giữa trận. Cường độ thi đấu thấp của Zirkzee gợi lại ký ức không mấy vui về Anthony Martial. Dù ghi bàn trước Crystal Palace, anh chỉ được xem là phương án tạm thời và nhiều khả năng sẽ rời “Quỷ đỏ” ngay kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Ảnh: AP

 

Bruno Fernandes Ngoại hạng Anh quỷ đỏ Man Utd chấm điểm cầu thủ Man Utd
