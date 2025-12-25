Rashford tiết lộ “bí kíp” hồi sinh, Hojlund mỉa mai Man Utd

Tiền đạo Rashford chia tay Man Utd gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn hồi tháng 9 và nhanh chóng khẳng định được vị trí ở đội bóng do HLV Hansi Flick dẫn dắt.

Thống kê cho thấy sau 24 lần ra sân ở mùa giải này, chân sút người Anh đã ghi dấu giày vào 18 bàn thắng cho đội chủ sân Camp Nou.

Mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim khiến Marcus Rashford phải rời Man Utd gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn hồi tháng 9. Ảnh: One Football

Ngôi sao 28 tuổi cho rằng phong độ ấn tượng của mình đến từ sự tự tin và động lực thi đấu được cải thiện rõ rệt sau khi rời "Quỷ đỏ".

Khi được hỏi về khả năng ở lại Barcelona sau mùa hè 2026, tiền đạo này trả lời tờ Sport của Tây Ban Nha: "Tất nhiên đó là điều tôi muốn, song đó không phải là lý do tại sao tôi đang nỗ lực và làm việc chăm chỉ".

"Tôi nỗ lực vì tôi muốn chiến thắng. Barcelona là một câu lạc bộ tuyệt vời, nổi tiếng với văn hoá chiến thắng"- anh nói và nhấn mạnh – "Tôi thích kiểu áp lực tích cực này. Nếu khoác áo một câu lạc bộ không đòi hỏi những điều đó, tôi sẽ khó duy trì động lực. Đây là môi trường tuyệt vời để tôi tiếp tục hành trình bóng đá của mình".

Nói về việc hòa nhập cuộc sống tại xứ Catalan, Rashford tiếp lời: "Từ phút đầu đặt chân đến đây, tôi đã cảm thấy mình được chào đón. Với tôi, lý do có mặt ở đây là để giúp đội bóng. Tôi ở đây để cùng họ giành danh hiệu. Tôi đang tập trung cao độ cho mục tiêu này. Mọi thứ đang diễn ra rất tích cực".

Phong độ và sự chuyên nghiệp của chân sút người Anh đã nhận được lời khen ngợi từ HLV Hansi Flick. Ông nói: "Khi Rashford ngồi dự bị, điều đó cho thấy chúng tôi có một đội hình chất lượng. Tôi có thể khẳng định cậu ấy là một cầu thủ cực kỳ chuyên nghiệp, từ thái độ đến tư duy đều rất tuyệt vời".

Sở dĩ Rashford phải rời Old Trafford vì bất đồng không thể hàn gắn với HLV Ruben Amorim. Nửa mùa trước, anh thi đấu cho Aston Villa cũng theo dạng cho mượn, trước khi cập bến Camp Nou.

Barcelona hiện có điều khoản mua đứt Marcus Rashford vào mùa hè tới, song vẫn chưa rõ đội bóng La Liga có kích hoạt điều khoản này hay không.

Tiền đạo Rasmus Hojlund đăng ảnh ôm cúp và mỉa mai Man Utd trên mạng xã hội. Ảnh: LaPresse

Không chỉ Rashford toả sáng khi rời Man Utd mà tiền đạo Rasmus Hojlund cũng làm được điều tương tự tại Napoli.

Chân sút người Đan Mạch mới đây cùng Napoli hạ Bologna 2-0 để giành Siêu cúp Ý. Ngay sau đó, trên trang cá nhân anh đăng ảnh ôm cúp kèm thông điệp "Một quyết định tuyệt vời", ám chỉ bản thân sáng suốt khi rời Man Utd.

Hojlund gia nhập Napoli theo dạng cho mượn một mùa giải từ Man Utd vào hồi tháng 9. Đôi bên có điều khoản mua đứt trị giá 38 triệu bảng vào mùa hè năm sau nếu đáp ứng được một số yêu cầu nhất định.

Tiền đạo 22 tuổi gia nhập đội chủ sân Old Trafford từ Atalanta với giá 72 triệu bảng vào năm 2023. Tuy nhiên, anh bị coi là "người thừa" tại đây khi chỉ ghi được 4 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa trước.

Sau khi chuyển sang Napoli, tiền đạo này bất ngờ thi đấu thăng hoa ghi 7 bàn trong 19 trận giúp đội nhà lên nhóm dẫn đầu Serie A.



