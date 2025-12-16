Rượt đuổi nghẹt thở, Man Utd và Bournemouth chia điểm trận cầu 8 bàn

Một trong những trận cầu kịch tính nhất Premier League mùa này đến ở cuộc chạm trán muộn nhất vòng 16 giữa Man United và Bournemouth. Ba lần vượt lên dẫn bàn nhưng cả ba lần "Quỷ đỏ" đều không thể bảo toàn lợi thế, qua đó chỉ giành được 1 điểm đầy tiếc nuối.

Amad Diallo mở tỉ số cho chủ nhà Man United

Với lợi thế sân nhà và quyết tâm bám đuổi nhóm đội Top 4, Man United nhập cuộc đầy hứng khởi. Phút 13, Diogo Dalot tạt bóng từ cánh trái, thủ môn Djordje Petrovic phải đẩy bóng ra và Amad Diallo dễ dàng đánh đầu mở tỉ số. Tuy nhiên, Bournemouth cho thấy họ không đến Old Trafford để chịu trận. Phút 40, Antoine Semenyo trừng phạt sai lầm của hậu vệ chủ nhà Luke Shaw, dứt điểm gọn gàng gỡ hòa 1-1.

Bournemouth lập tức có bàn gỡ hòa

Trước khi hiệp một khép lại, Man United kịp tái lập thế dẫn bàn. Từ quả phạt góc của Bruno Fernandes, Casemiro bật cao đánh đầu đầy uy lực, đưa bóng vượt qua tay Petrovic ở phút bù giờ thứ tư, giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2-1.

Casemiro mang lại lợi thế cho "Quỷ đỏ" cuối hiệp một

Kịch tính được đẩy lên cao trào ngay đầu hiệp hai. Chỉ 38 giây sau khi bóng lăn trở lại, Evanilson tận dụng đường chọc khe tinh tế của Marcus Tavernier để gỡ hòa 2-2. Sáu phút sau, chính Tavernier trở thành người hùng của đội khách với cú đá phạt mẫu mực, đưa Bournemouth lần đầu vượt lên dẫn 3-2.

Bournemouth ghi liên tiếp hai bàn

Bị dồn vào thế khó, Man United buộc phải vùng lên. Sau tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes tỏa sáng với cú đá phạt tuyệt đẹp, đưa bóng vào góc cao khung thành ở phút 77. Chỉ hai phút sau, Matheus Cunha chớp thời cơ từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, ghi bàn nâng tỉ số lên 4-3, khiến Old Trafford như nổ tung.

Man United đáp trả cũng bằng hai pha lập công liên tiếp

Tuy nhiên, "kịch bản" của trận đấu vẫn diễn ra khó lường. Bournemouth thêm một lần nữa vùng dậy. Phút 84, cầu thủ vào sân thay người Eli Junior Kroupi lạnh lùng dứt điểm trong vòng cấm, ấn định tỉ số hòa 4-4. Trong những phút bù giờ, David Brooks còn có hai cơ hội rõ rệt nhưng thủ môn Senne Lammens đã cứu thua cho Man United.

Eli Junior Kroupi là cầu thủ thứ 8 ghi bàn trong trận tại Old Trafford

Trận hòa này đưa Man United lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League, song cảm giác tiếc nuối là điều khó tránh khỏi khi họ ba lần đánh rơi lợi thế. Với Bournemouth, việc ghi 4 bàn ngay tại Old Trafford, đồng thời trở thành đội đầu tiên trong lịch sử ghi từ ba bàn trở lên trong ba chuyến làm khách liên tiếp trước Man United chắc chắn là cú hích tinh thần quan trọng cho chặng đường phía trước.