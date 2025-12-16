Rượt đuổi nghẹt thở, Man Utd và Bournemouth chia điểm trận cầu 8 bàn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Rượt đuổi nghẹt thở, Man Utd và Bournemouth chia điểm trận cầu 8 bàn

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Man United và Bournemouth cầm chân nhau với tỉ số 4-4 tại Old Trafford trong cuộc rượt đuổi tỉ số điên rồ có tới tám cầu thủ khác nhau ghi bàn.

Một trong những trận cầu kịch tính nhất Premier League mùa này đến ở cuộc chạm trán muộn nhất vòng 16 giữa Man United và Bournemouth. Ba lần vượt lên dẫn bàn nhưng cả ba lần "Quỷ đỏ" đều không thể bảo toàn lợi thế, qua đó chỉ giành được 1 điểm đầy tiếc nuối.

Rượt đuổi nghẹt thở tại Old Trafford, Man Utd và Bournemouth chia điểm trận cầu 8 bàn - Ảnh 1.

Amad Diallo mở tỉ số cho chủ nhà Man United

Với lợi thế sân nhà và quyết tâm bám đuổi nhóm đội Top 4, Man United nhập cuộc đầy hứng khởi. Phút 13, Diogo Dalot tạt bóng từ cánh trái, thủ môn Djordje Petrovic phải đẩy bóng ra và Amad Diallo dễ dàng đánh đầu mở tỉ số. Tuy nhiên, Bournemouth cho thấy họ không đến Old Trafford để chịu trận. Phút 40, Antoine Semenyo trừng phạt sai lầm của hậu vệ chủ nhà Luke Shaw, dứt điểm gọn gàng gỡ hòa 1-1.

Rượt đuổi nghẹt thở tại Old Trafford, Man Utd và Bournemouth chia điểm trận cầu 8 bàn - Ảnh 2.

Bournemouth lập tức có bàn gỡ hòa

Trước khi hiệp một khép lại, Man United kịp tái lập thế dẫn bàn. Từ quả phạt góc của Bruno Fernandes, Casemiro bật cao đánh đầu đầy uy lực, đưa bóng vượt qua tay Petrovic ở phút bù giờ thứ tư, giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2-1.

Rượt đuổi nghẹt thở tại Old Trafford, Man Utd và Bournemouth chia điểm trận cầu 8 bàn - Ảnh 3.

Casemiro mang lại lợi thế cho "Quỷ đỏ" cuối hiệp một

Kịch tính được đẩy lên cao trào ngay đầu hiệp hai. Chỉ 38 giây sau khi bóng lăn trở lại, Evanilson tận dụng đường chọc khe tinh tế của Marcus Tavernier để gỡ hòa 2-2. Sáu phút sau, chính Tavernier trở thành người hùng của đội khách với cú đá phạt mẫu mực, đưa Bournemouth lần đầu vượt lên dẫn 3-2.

Rượt đuổi nghẹt thở tại Old Trafford, Man Utd và Bournemouth chia điểm trận cầu 8 bàn - Ảnh 4.

Bournemouth ghi liên tiếp hai bàn

Bị dồn vào thế khó, Man United buộc phải vùng lên. Sau tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes tỏa sáng với cú đá phạt tuyệt đẹp, đưa bóng vào góc cao khung thành ở phút 77. Chỉ hai phút sau, Matheus Cunha chớp thời cơ từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, ghi bàn nâng tỉ số lên 4-3, khiến Old Trafford như nổ tung.

Rượt đuổi nghẹt thở tại Old Trafford, Man Utd và Bournemouth chia điểm trận cầu 8 bàn - Ảnh 5.

Rượt đuổi nghẹt thở tại Old Trafford, Man Utd và Bournemouth chia điểm trận cầu 8 bàn - Ảnh 6.

Man United đáp trả cũng bằng hai pha lập công liên tiếp

Tuy nhiên, "kịch bản" của trận đấu vẫn diễn ra khó lường. Bournemouth thêm một lần nữa vùng dậy. Phút 84, cầu thủ vào sân thay người Eli Junior Kroupi lạnh lùng dứt điểm trong vòng cấm, ấn định tỉ số hòa 4-4. Trong những phút bù giờ, David Brooks còn có hai cơ hội rõ rệt nhưng thủ môn Senne Lammens đã cứu thua cho Man United.

TIN LIÊN QUAN
Rượt đuổi nghẹt thở tại Old Trafford, Man Utd và Bournemouth chia điểm trận cầu 8 bàn - Ảnh 7.

Eli Junior Kroupi là cầu thủ thứ 8 ghi bàn trong trận tại Old Trafford

Trận hòa này đưa Man United lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League, song cảm giác tiếc nuối là điều khó tránh khỏi khi họ ba lần đánh rơi lợi thế. Với Bournemouth, việc ghi 4 bàn ngay tại Old Trafford, đồng thời trở thành đội đầu tiên trong lịch sử ghi từ ba bàn trở lên trong ba chuyến làm khách liên tiếp trước Man United chắc chắn là cú hích tinh thần quan trọng cho chặng đường phía trước.

Tin liên quan

Bruno Fernandes lập cú đúp, Man United thắng tưng bừng tại Molineux

Bruno Fernandes lập cú đúp, Man United thắng tưng bừng tại Molineux

(NLĐO) – Thắng vùi dập đội bóng chót bảng Wolverhampton ngay tại sân khách Molineux, Man United như hồi sinh và áp sát nhóm 5 đội dẫn đầu Premier League.

Đánh rơi chiến thắng sân nhà, Man United lỡ Top 5 Ngoại hạng

(NLĐO) - Man United vuột 3 điểm tại sân Old Trafford khi để West Ham gỡ hòa ở những phút cuối, lỡ cơ hội chen chân vào nhóm 5 đội dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh.

Cầu thủ Everton tát nhau, Man United vẫn thua sốc trên sân nhà

(NLĐO) - Man United trải qua một đêm đáng quên tại Old Trafford khi thua Everton 0-1 ở vòng 12 Premier League, khép lại chuỗi bốn trận thắng trên sân nhà.

Man United Casemiro Vòng 16 Ngoại hạng Anh Matheus Cunha Man United 4-4 Bournemouth Eli Junior Kroupi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo