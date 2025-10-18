Chấm dứt tình trạng công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy vẫn hoạt động "chui"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Chấm dứt tình trạng công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy vẫn hoạt động "chui"

Thanh Thảo

(NLĐO) - Công trình bị đình chỉ vì vi phạm PCCC vẫn hoạt động "chui", gây nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ về cháy, nổ

Ngày 18-10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 30 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an TP HCM phối hợp cùng Công an phường Lái Thiêu đã tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, cơ sở trong thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn về PCCC.

Không để công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy vẫn lén lút hoạt động "chui" - Ảnh 1.

Thiếu tá Hoàng Duy Nam, Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 30 phát biểu tại buổi đối thoại

Buổi đối thoại được tổ chức nhằm giúp người đứng đầu chính quyền cấp phường, doanh nghiệp, người lao động, người dân trên địa bàn nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm trong việc chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn PCCC khi đang chấp hành quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ.

Tại buổi đối thoại, hơn 250 cơ sở, doanh nghiệp đã được thông tin về tình hình cháy, nổ trên địa bàn TPHCM; phổ biến, hướng dẫn các quy định mới nhất của pháp luật về an toàn PCCC-CNCH; quy định xử phạt đối với các đơn vị, cơ sở vi phạm về PCCC.

Đồng thời, nhấn mạnh việc tuyệt đối không để xảy ra tình trạng công trình đang trong quá trình bị đình chỉ hoạt động vẫn hoạt động "chui", gây nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ về cháy, nổ.

Không để công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy vẫn lén lút hoạt động "chui" - Ảnh 2.

Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến

Qua rà soát, trên địa bàn thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 30 quản lý (TP Thuận An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trước đây) còn 247 cơ sở, công trình bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động vì không đảm bảo an toàn PCCC.

Không để công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy vẫn lén lút hoạt động "chui" - Ảnh 3.

Các doanh nghiệp ký cam kết

Các chủ đầu tư, người đứng đầu các doanh nghiệp, cơ sở cũng đã nêu những nguyên nhân chủ quan, khách quan mà công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào sử dụng. Từ đó, các doanh nghiệp mong muốn  cơ quan quản lý nhà nước có hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp, cơ sở thực hiện đúng những quy định về PCCC.

Dịp này, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 30 đã tổ chức cho chủ các cơ sở, doanh nghiệp ký cam kết chấp hành quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động.

Tin liên quan

Hết thời du di, bỏ qua lỗi nhỏ đối với doanh nghiệp vi phạm PCCC

Hết thời du di, bỏ qua lỗi nhỏ đối với doanh nghiệp vi phạm PCCC

(NLĐO) - Doanh nghiệp vi phạm về PCCC sẽ bị xử phạt ngay, không còn nhắc nhở hay bỏ qua một số lỗi nhỏ như trước đây

Hình ảnh Cảnh sát PCCC- CNCH khu vực Đông Nam bộ và Tây Nguyên tại hội thi ở Bình Dương

(NLĐO) - Hội thi là dịp để lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thể hiện sự hiểu biết, bản lĩnh và kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ.

Tập huấn công tác PCCC tại Báo Người Lao Động

(NLĐO) – Công tác PCCC phải lấy việc phòng ngừa là chính và thực hiện thường xuyên, liên tục

tỉnh Bình Dương người lao động cứu nạn, cứu hộ đảm bảo an toàn chủ đầu tư phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo