Chấm dứt tình trạng công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy vẫn hoạt động "chui"

Ngày 18-10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 30 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an TP HCM phối hợp cùng Công an phường Lái Thiêu đã tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, cơ sở trong thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn về PCCC.

Thiếu tá Hoàng Duy Nam, Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 30 phát biểu tại buổi đối thoại

Buổi đối thoại được tổ chức nhằm giúp người đứng đầu chính quyền cấp phường, doanh nghiệp, người lao động, người dân trên địa bàn nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm trong việc chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn PCCC khi đang chấp hành quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ.

Tại buổi đối thoại, hơn 250 cơ sở, doanh nghiệp đã được thông tin về tình hình cháy, nổ trên địa bàn TPHCM; phổ biến, hướng dẫn các quy định mới nhất của pháp luật về an toàn PCCC-CNCH; quy định xử phạt đối với các đơn vị, cơ sở vi phạm về PCCC.

Đồng thời, nhấn mạnh việc tuyệt đối không để xảy ra tình trạng công trình đang trong quá trình bị đình chỉ hoạt động vẫn hoạt động "chui", gây nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ về cháy, nổ.

Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến

Qua rà soát, trên địa bàn thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 30 quản lý (TP Thuận An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trước đây) còn 247 cơ sở, công trình bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động vì không đảm bảo an toàn PCCC.

Các doanh nghiệp ký cam kết

Các chủ đầu tư, người đứng đầu các doanh nghiệp, cơ sở cũng đã nêu những nguyên nhân chủ quan, khách quan mà công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào sử dụng. Từ đó, các doanh nghiệp mong muốn cơ quan quản lý nhà nước có hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp, cơ sở thực hiện đúng những quy định về PCCC.

Dịp này, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 30 đã tổ chức cho chủ các cơ sở, doanh nghiệp ký cam kết chấp hành quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động.