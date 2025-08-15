HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Bạn đọc

Hết thời du di, bỏ qua lỗi nhỏ đối với doanh nghiệp vi phạm PCCC

Thanh Thảo

(NLĐO) - Doanh nghiệp vi phạm về PCCC sẽ bị xử phạt ngay, không còn nhắc nhở hay bỏ qua một số lỗi nhỏ như trước đây

Hội nghị phổ biến, hướng dẫn các giải pháp ngăn chặn cháy lớn, hướng dẫn bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) đối với các cơ sở sản xuất gỗ trên địa bàn một số phường ở khu vực Bình Dương cũ được tổ chức ngày 15-8.

Thiếu tá Hoàng Duy Nam, Đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH khu vực 30, khẳng định doanh nghiệp vi phạm về PCCC - CNCH sẽ bị xử phạt ngay, không du di hay bỏ qua một số lỗi nhỏ như trước đây.

Hết thời bỏ qua lỗi vi phạm nhỏ đối với doanh nghiệp vi phạm PCCC - Ảnh 1.

Thiếu tá Hoàng Duy Nam, Đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH khu vực 30

Theo thiếu tá Hoàng Duy Nam, tại các phường như Thuận An, Thuận Giao, An Phú, Lái Thiêu, Bình Hòa, nhiều cơ sở gia công, chế biến gỗ tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao.

Thống kê nguyên nhân gây ra cháy tại các cơ sở chế biến gỗ những năm gần đây (2020 - 2024) cho thấy 46% do sự cố đường ống hút bụi, 28% từ sự cố khu vực phun sơn, 12% do sự cố hệ thống điện.

Việc cải tạo, làm sàn, mái che, mái nối cũng vi phạm về an toàn PCCC; làm mất tác dụng của hệ thống báo cháy, chữa cháy; vi phạm an toàn trong sử dụng điện...

Thiếu tá Hoàng Duy Nam đã nêu một số giải pháp bảo đảm an toàn PCCC liên quan nhằm giảm thiểu rủi ro phát sinh các vụ cháy, nổ gây thiệt hại về người, tài sản của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Hết thời bỏ qua lỗi vi phạm nhỏ đối với doanh nghiệp vi phạm PCCC - Ảnh 2.

Các cơ sở gia công, chế biến gỗ ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về an toàn PCCC - CNCH.

Trong đó, cần đặc biệt chú ý tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở nhân viên thực hiện nghiêm nội quy bảo đảm an toàn PCCC; thường xuyên kiểm tra an toàn PCCC trong hoạt động sản xuất - kinh doanh và khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót.

Bên cạnh đó, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện PCCC, công cụ phá dỡ để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Ngoài ra, chú ý xây dựng và thực tập các phương án PCCC - CNCH với nhiều tình huống giả định để chủ động xử lý khi sự cố xảy ra…

Tại hội nghị, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 30 đã tổ chức cho các cơ sở gia công, chế biến gỗ ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về an toàn PCCC và CNCH.

