Sáng 21-3, tại Thành phố Mới (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Bộ Công an tổ chức thi đấu, trao giải và bế mạc Hội thi Thể thao nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong chương trình Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX năm 2025, vòng thứ 2, khu vực IV, với sự tham dự của 12 địa phương khu vực Đông Nam bộ và các tỉnh Tây Nguyên.

Hình ảnh Cảnh sát PCCC- CNCH khu vực Đông Nam bộ và Tây Nguyên tại hội thi ở Bình Dương

Gồm: Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An.

Nội dung thi gồm 3 môn: Chỉ huy chữa cháy và CNCH; bơi CNCH; 4 x 100m chạy tiếp sức cứu người và chữa cháy với lực lượng gồm: Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC (PC07), huấn luyện viên, bác sĩ chăm sóc y tế và các vận động viên dự thi.

Phát biểu tại hội thi, ông Bùi Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết công tác phòng cháy, chữa cháy có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội. Hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu và gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Theo ông Trí, việc trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và thực hành các phương án phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ cấp thiết và quan trọng đối với mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như từng cá nhân.

"Hội thi hôm nay là dịp để các đội thi thể hiện sự hiểu biết, bản lĩnh và kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Công an tỉnh Bình Dương và các địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy trong thực tiễn"- ông Trí nhấn mạnh.

Thiếu tướng Huỳnh Thới An, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an, cho biết trong năm 2024, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ toàn quốc đã xử lý hơn 4.000 vụ cháy, nổ và trên 1.800 vụ cứu nạn, cứu hộ; trực tiếp cứu và hướng dẫn thoát nạn cho gần 5.000 người, đồng thời bảo vệ tài sản trị giá hơn 173 tỉ đồng.

Những kết quả này góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an toàn cho nhân dân. Hội thi là dịp để cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ, kỹ năng, rèn luyện bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng chiến đấu.

Ông cũng yêu cầu, thông qua hội thi, các đơn vị tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhằm ứng phó, xử lý mọi tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố có thể xảy ra.

Trung sĩ Trần Hoài Nam, thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Dương, cho hay để chuẩn bị cho hội thi, các chiến sĩ đã có thời gian chuẩn bị 2 tháng để rèn luyện thể lực, sức bền, sự dẻo dai cùng nghiệp vụ chuyên môn.

Qua tranh tài sôi nổi ở 3 nội dung, kết quả, đội Công an tỉnh Đắk Lắk đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn, đội Công an tỉnh Bình Dương giành giải nhì và đội Công an tỉnh Bình Thuận giành giải ba. Đây là 3 đơn vị sẽ đại diện cho khu vực IV tham dự vòng chung kết tại Hà Nội.