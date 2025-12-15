Chăm lo sức khỏe cho lao động nữ

Ngày 14-12, Công đoàn xã Bình Mỹ, TP HCM và Công đoàn Công ty TNHH Việt Nam Samho đã phối hợp với Phòng khám Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình - Chi cục dân số TP HCM tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ công nhân - lao động. Tại chương trình, 300 lao động nữ đã được truyền thông về sức khỏe sinh sản; các chính sách mới về dân số, thai sản; bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết...
Người lao động cũng được tư vấn, khám bệnh, xét nghiệm, điều trị một số bệnh phụ khoa thông thường, cấp phát thuốc miễn phí và nhận quà tặng từ ban tổ chức.
