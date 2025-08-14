HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đại hội Đảng

Xã Bình Hưng hướng tới mục tiêu phát triển đô thị sinh thái thông minh, hiện đại, bền vững

Huỳnh Như

(NLĐO) - Đại hội đề ra 29 chỉ tiêu và 6 nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới nâng cao đời sống Nhân dân, phát triển kinh tế- xã hội và củng cố hệ thống chính trị

Sáng 14-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra với sự tham dự của 239 đại biểu, đại diện cho 1.709 đảng viên thuộc 94 tổ chức Đảng.

Xã Bình Hưng, TP HCM hướng tới mục tiêu phát triển đô thị sinh thái - thông minh, hiện đại, bền vững - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 14-8

Đến dự có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM.

Xã Bình Hưng, TP HCM hướng tới mục tiêu phát triển đô thị sinh thái - thông minh, hiện đại, bền vững - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự đại hội

Những dấu ấn nổi bật

Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Bình Hưng được thành lập từ việc sáp nhập xã Bình Hưng và xã Phong Phú (huyện Bình Chánh cũ) cùng một phần phường 7 (quận 8), có diện tích 32,40 km², dân số 184.295 người, gồm 70 ấp, thuộc nhóm ba xã đông dân nhất TP HCM. Sự hợp nhất này đòi hỏi đổi mới tổ chức, phân công và điều hành phù hợp với quy mô mới.

Nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài, kinh tế, chính trị biến động, giá cả và chi phí sản xuất tăng cao. Kinh tế xã chuyển dịch mạnh sang dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp, giảm dần tỉ trọng nông nghiệp; hiện có 2.734 doanh nghiệp và 1.595 hộ kinh doanh.

Xã Bình Hưng, TP HCM hướng tới mục tiêu phát triển đô thị sinh thái - thông minh, hiện đại, bền vững - Ảnh 3.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bình Hưng nhiệm kỳ 2020-2025

Trong phòng, chống dịch, xã triển khai hiệu quả phương châm "Xã là pháo đài, mỗi người dân là chiến sĩ" với nhiều mô hình sáng tạo như "Nở hoa trong vùng dịch", "Bình Chánh chung tay, giúp nhau vượt khó" với 1.186 hộ khá giả hỗ trợ 1.082 hộ khó khăn; 280 chủ nhà trọ giảm giá thuê cho 3.376 phòng, trị giá hơn 1,973 tỉ đồng; chăm lo 52 trẻ mồ côi do dịch COVID-19; tổ chức "Gian hàng không đồng" và "Gian hàng nghĩa tình"… cung cấp hơn 1,27 triệu kg gạo và 54.150 túi an sinh.

Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể hồ sơ trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực hộ tịch duy trì trên 40%; ứng dụng VNPT và VNPAY trong thanh toán không tiền mặt; niêm yết công khai thủ tục; áp dụng ISO vào quy trình giải quyết hồ sơ. Trong 5 năm, xã tiếp 1.310 lượt công dân, giải quyết 419 đơn thư, đối thoại kịp thời để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân

Xã Bình Hưng, TP HCM hướng tới mục tiêu phát triển đô thị sinh thái - thông minh, hiện đại, bền vững - Ảnh 4.

Ông Phạm Văn Lũy - Bí thư Đảng ủy xã Bình Hưng phát biểu khai mạc Đại hội

"Dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết của toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của Nhân dân và sự chỉ đạo của thành phố, xã đã hoàn thành nhiều mục tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, đạt kết quả tích cực trên tất cả lĩnh vực" – ông Phạm Văn Lũy, Bí thư Đảng ủy xã Bình Hưng khẳng định.

Hướng tới chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo", Đảng bộ xã hướng tới xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững quốc phòng - an ninh; thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.

Đại hội thống nhất thông qua 29 chỉ tiêu và 6 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: phát triển kinh tế dựa trên khoa học- công nghệ; nâng cao thu nhập và đời sống Nhân dân; phát triển văn hóa- xã hội, bảo đảm an sinh; huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng, cải thiện môi trường; giữ vững an ninh- trật tự; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; hiện đại hóa hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, nhấn mạnh vai trò quan trọng của xã Bình Hưng với vị trí cửa ngõ vào trung tâm TP HCM, mật độ dân cư cao, tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng y tế – giáo dục tốt, hệ thống sông ngòi – kênh rạch thông thoáng, phù hợp định hướng phát triển đô thị sinh thái - thông minh, hiện đại và bền vững. Ông thống nhất với các định hướng trong Dự thảo Báo cáo chính trị và gợi ý bổ sung các nội dung: nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số gắn với nâng cao đời sống Nhân dân; phát triển văn hóa – xã hội, giữ vững an ninh trật tự; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội; đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Xã Bình Hưng, TP HCM hướng tới mục tiêu phát triển đô thị sinh thái - thông minh, hiện đại, bền vững - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Để thực hiện thành công các chỉ tiêu, cần khát vọng đủ lớn, ý chí đủ mạnh và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân. Đại hội lần này là nền tảng chính trị quan trọng, mở ra chặng đường mới với nhiều cơ hội và thách thức. 

Xã Bình Hưng, TP HCM hướng tới mục tiêu phát triển đô thị sinh thái - thông minh, hiện đại, bền vững - Ảnh 6.

5.Ban chấp hành Đảng bộ xã Bình Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ xã Bình Hưng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Hưng gồm 29 thành viên, trong đó có 9 Ủy viên Ban Thường vụ. Ông Phạm Văn Lũy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; bà Lê Thái Họa Mi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Biện Ngọc Toàn giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.


