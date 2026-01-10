Công đoàn xã Bình Mỹ chi hơn 1,3 tỉ đồng chăm lo đoàn viên

Ngày 10-1, Công đoàn xã Bình Mỹ, TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVC-LĐ năm 2025. Theo Công đoàn xã, năm 2025 là năm đầu tiên Công đoàn xã được thành lập và đi vào hoạt động trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong 6 tháng cuối năm 2025, Ban Chấp hành Công đoàn xã vừa tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, vừa triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của LĐLĐ TPHCM, đặc biệt là trong việc đảm bảo các hoạt động Công đoàn duy trì ổn định, không bị gián đoạn, phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn xã Bình Mỹ, TPHCM năm 2025

Các hoạt động nổi bật của Công đoàn xã thời gian qua là đã phối hợp cùng các Công đoàn cơ sở tổ chức Bữa cơm Công đoàn tại 3 doanh nghiệp với hơn 8.260 lao động tham gia; chăm lo cho 124 đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn và trao 5 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con đoàn viên vượt khó học giỏi; vận động sửa chữa 1 căn nhà cho gia đình chính sách trên địa bàn xã; khám sức khỏe miễn phí cho 300 lao động nữ...

Đại diện Đảng ủy và Công đoàn xã Bình Mỹ thăm hỏi đoàn viên tại chương trình "Bữa cơm Công đoàn"

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công đoàn xã sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, lao động như: tặng vé xe, quà Tết cho các trường hợp khó khăn; chợ Tết online... Tổng kinh phí chăm lo trong 6 tháng cuối năm 2025 là trên 1,3 tỉ đồng.

Tại hội nghị, Công đoàn xã cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2026 với chủ đề: "Đoàn kết – đổi mới – trách nhiệm – hiệu quả; chăm lo tốt đời sống đoàn viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Người lao động tham gia chương trình truyền thông, khám sức khỏe miễn phí do Công đoàn xã Bình Mỹ phối hợp cùng các đơn vị tổ chức

Các chỉ tiêu phấn đấu mà phong trào thi đua đặt ra là: 100% Công đoàn cơ sở, tổ Công đoàn đăng ký thi đua ngay từ đầu năm; 100% đoàn viên tham gia ít nhất 1 hoạt động do Công đoàn phát động, phấn đấu đa số đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Mỗi Công đoàn cơ sở có ít nhất 1 mô hình/giải pháp thiết thực hoặc 1 sáng kiến được ghi nhận để xem xét tuyên dương, khen thưởng; Tổ chức ít nhất 1 hoạt động chăm lo hoặc hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn (theo điều kiện thực tế), đảm bảo công khai, minh bạch; Phấn đấu Công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 Công đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét kết nạp; Phấn đấu phối hợp tuyên truyền và đảm bảo 100% công đoàn viên không mua, bán và sử dụng ma túy…