Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, người yếu thế

Tin-ảnh: T.Nga

(NLĐO)- Tại chương trình, hàng trăm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ở phường Bình Phú, TPHCM đã được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí

Sáng 17-1, UBND phường Bình Phú, TPHCM đã phối hợp các cơ sở y tế và các nhà hảo tâm tổ chức ngày hội chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, người yếu thế có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà yêu thương cho trẻ trên địa bàn phường Bình Phú. 

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, người yếu thế - Ảnh 1.

Người cao tuổi được tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí

Tại ngày hội trên 300 người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), trẻ em và người yếu thế (người khuyết tật; người bị bệnh mãn tính...) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường đã được đội ngũ y, bác sĩ khám lâm sàng, tầm soát các bệnh lý nội khoa; khám mắt; Siêu âm bụng tổng quát; Xét nghiệm đường huyết, men gan, mỡ máu; tư vấn dinh dưỡng, chế độ ăn…

Cuộc sống khó khăn lại thường xuyên đau bệnh nên khi địa phương thông báo về chương trình khám sức khỏe miễn phí, bà Nguyễn Thị Hiền (74 tuổi) đã có mặt từ sáng sớm.

Chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, người yếu thế - Ảnh 2.

Các bác sĩ khám mắt cho người dân tại ngày hội

Bà kể khi bà đến nơi, huyết áp tăng đột ngột khiến bà chóng mặt, khó thở, may mà đã được các bác sĩ phát hiện, hỗ trợ ngay nên sức khỏe của bà đã ổn định. 

"Sau đó, tôi được ban tổ chức và các y, bác sĩ hướng dẫn đi xét nghiệm, khám mắt, siêu âm, tư vấn, phát thuốc… Giờ thì tôi đã an tâm về tình trạng sức khỏe của mình"- bà Hiền nói.

Chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, người yếu thế - Ảnh 3.

Bà Phạm Hồng Minh – Bí thư Đảng ủy phường - trao quà hỗ trợ người dân khó khăn

Đến với chương trình, bên cạnh việc được khám sức khỏe, người dân cũng được phục vụ bữa ăn dinh dưỡng miễn phí. Bên cạnh đó, UBND phường Bình Phú cũng trao 200 phần quà an sinh, mỗi phần trị giá 400.000 đồng gửi đến những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, người yếu thế - Ảnh 4.

Thăm hỏi, hỗ trợ người cao tuổi đến khám sức khỏe tại ngày hội

Sáng cùng ngày, nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, UBND phường Bình Phú đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ "Đồng hành vì sức khỏe nhân dân" và phát động đi bộ đồng hành với sự tham gia của hàng trăm cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn.

chăm sóc sức khỏe tư vấn dinh dưỡng tư vấn sức khỏe người cao tuổi Phường Bình Phú
