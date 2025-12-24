Chăm sóc sức khỏe - Nền tảng giúp giảm nghèo bền vững

Giữa những ngày cuối năm 2025, tại phường Lương Văn Tri (tỉnh Lạng Sơn), chương trình "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" mang đến thuốc men, trang thiết bị y tế cùng sự sẻ chia, lắng nghe cho hàng trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn. Từ sáng sớm, nhiều người cao tuổi, người bệnh đã có mặt với ánh mắt đầy hy vọng.

Bác sĩ thăm khám cho người dân các hộ nghèo và cận nghèo tại Lạng Sơn. Ảnh: Khương Trung



Khám bệnh miễn phí cho người nghèo vùng cao

Theo bác sĩ Hoàng Công Trang, Trưởng phòng Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Hà Nội), đơn vị đã cử gần 20 y, bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa như nội, ngoại, tim mạch, cơ xương khớp, nội tiết tham gia chương trình.

Các y, bác sĩ tập trung khám, tái khám và sàng lọc tổng quát, ưu tiên những bệnh lý thường gặp ở khu vực miền núi phía Bắc, nơi người dân, đặc biệt là hộ nghèo và cận nghèo, còn nhiều khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Bên cạnh hoạt động khám bệnh, đoàn công tác còn mang theo trang thiết bị, vật tư y tế, cấp phát thuốc cơ bản và tư vấn cho người dân về chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng, cách phòng ngừa bệnh tật. Các tài liệu hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cũng được phát miễn phí, giúp bà con nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Theo bác sĩ Đặng Thị Thu Hồng, chuyên Khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, các bệnh như đái tháo đường, rối loạn tuyến giáp khá phổ biến ở khu vực miền núi nhưng thường được phát hiện muộn.

Nguyên nhân chủ yếu do điều kiện kinh tế hạn chế và khoảng cách địa lý khiến người dân khó tiếp cận dịch vụ y tế. Bác sĩ khuyến cáo bà con duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống hợp lý, hạn chế tinh bột và đồ ngọt, đồng thời tăng cường vận động để phòng bệnh.

Bác sĩ thăm khám tư vấn miễn phí cho người dân

Chương trình "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật mà còn lan tỏa sự sẻ chia, tiếp thêm niềm tin cho người dân vùng khó khăn.

Trước đó, trong đợt tình nguyện tại tỉnh Thái Nguyên, đoàn đã vượt quãng đường dài, qua nhiều cung đèo hiểm trở mang dịch vụ khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí đến hai điểm trường Khuổi Luông và Thuần Mang.

Tại đây, các y, bác sĩ trực tiếp khám răng miệng, mắt và nhi khoa cho trẻ em. Những ánh mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ vùng cao đã để lại nhiều cảm xúc, cho thấy dù còn nhiều thiếu thốn, các em vẫn luôn háo hức khi được quan tâm và chăm sóc.

Lan tỏa yêu thương đến học sinh nghèo vùng lũ Thái Nguyên

Trong hai ngày 18 và 19-12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội) tham gia chương trình "Lan tỏa yêu thương - Tiếp bước đến trường", tổ chức khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho học sinh tiểu học tại xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên. Chương trình do Đoàn Thanh niên phường Cửa Nam (Hà Nội) triển khai.

Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba thăm khám miễn phí cho học sinh vùng cao.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa, Bí thư Đoàn thanh niên - Tổ trưởng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, cho biết tham gia hoạt động, bệnh viện cử đoàn y, bác sĩ các chuyên ngành nội khoa, nhi khoa, răng hàm mặt cùng đội ngũ điều dưỡng trực tiếp thăm khám cho hơn 300 học sinh Trường Tiểu học Thuần Mang và điểm trường Khuổi Luông.

Các em được khám tổng quát, đo chiều cao, cân nặng, đánh giá tình trạng dinh dưỡng; sàng lọc các bệnh thường gặp như hô hấp, tiêu hóa, da liễu, răng miệng, thị lực và tư vấn biện pháp phòng bệnh theo mùa.

Trong quá trình thăm khám, các bác sĩ đã phát hiện hai trường hợp dị tật bẩm sinh thuộc chuyên ngành mắt và răng hàm mặt; dự kiến trong những tuần tới sẽ đưa các em về Hà Nội để tiếp tục xử trí chuyên sâu.

Bên cạnh khám sàng lọc, các y, bác sĩ còn hướng dẫn học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, chăm sóc răng miệng, phòng tránh bệnh truyền nhiễm sau mưa lũ, hình thành thói quen sinh hoạt lành mạnh, góp phần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe học đường.

Dịp này, trước những thiệt hại do mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất tại xã Hiệp Lực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba phối hợp cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ người dân tại địa phương.

Đoàn trao 20 suất quà tiền mặt, mỗi suất 2 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tặng nhiều nhu yếu phẩm gồm 600 lon sữa, 30 thùng quần áo, 300 áo khoác bông ba lớp, 300 suất thuốc thông dụng và 2.000 quyển vở.

Hoạt động không chỉ góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh vùng khó khăn mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sự đồng hành của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba và tuổi trẻ phường Cửa Nam trong công tác an sinh, sẻ chia với đồng bào có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Học sinh hai trường tiểu học Khuổi Luông và Thuần Mang (Thái Nguyên) được thăm khám tình nguyện

Hiệu quả mô hình y tế cơ sở trong hỗ trợ người nghèo

Thời gian qua, các địa phương triển khai chương trình giảm nghèo bền vững không chỉ chú trọng thu nhập và an sinh mà còn đặt trọng tâm xây dựng nền tảng y tế vững chắc, bảo đảm người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế, không bị đẩy lùi bởi gánh nặng bệnh tật, từ đó tự tin vươn lên thoát nghèo bền vững.

Điểm nhấn của chiến lược này là ưu tiên chăm lo sức khỏe cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ ở vùng sâu, vùng xa, coi y tế là yếu tố then chốt nhằm ngăn chặn nguy cơ tái nghèo và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với y tế, các điều kiện sống thiết yếu được cải thiện rõ rệt. Hơn 1.300 hộ nghèo và gia đình chính sách được hỗ trợ nhà ở kiên cố; 100% hộ nghèo, cận nghèo được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, gần 87% hộ có nhà tiêu đạt chuẩn. Những giải pháp đồng bộ này góp phần phòng ngừa dịch bệnh từ gốc, giảm chi phí y tế và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Cải thiện điều kiện sống cho người nghèo, giúp họ tiếp cận tốt hơn các dịch vụ cơ bản về y tế

Với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", sức khỏe được xác định là điểm tựa cốt lõi trong công cuộc giảm nghèo. Tại Hưng Yên, 100% hộ nghèo và cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 170.000 người, giúp người dân yên tâm khám chữa bệnh mà không còn lo gánh nặng chi phí.

Cùng với đó, tỉnh đầu tư củng cố y tế cơ sở, với 100% xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng. Công tác chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe bà mẹ - trẻ em được chú trọng, nhiều trường hợp trẻ suy dinh dưỡng được phát hiện, can thiệp kịp thời; tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng và chiều cao giảm còn 8,1% và 16,2%.

Người dân vùng khó khăn được thăm khám, chăm sóc sức khỏe miễn phí.

Ngoài ra, người dân được tạo điều kiện tiếp cận các mô hình nông nghiệp bền vững, đào tạo nghề và hỗ trợ vốn sản xuất, giúp tạo thu nhập ổn định và chủ động vươn lên, giảm dần sự phụ thuộc vào trợ cấp.

Công tác truyền thông tại cộng đồng cũng được đẩy mạnh, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh. Khi được chăm sóc sức khỏe đầy đủ, có kiến thức và điều kiện sống tốt hơn, người dân có thêm cơ hội phát triển kinh tế, thoát khỏi vòng luẩn quẩn của đói nghèo một cách bền vững.

Nhờ phát huy hiệu quả mô hình y tế cơ sở, công tác hỗ trợ người nghèo tiếp cận dịch vụ y tế tại các địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều trẻ em suy dinh dưỡng được phát hiện, can thiệp kịp thời, góp phần nâng cao sức khỏe và tương lai cho vùng khó khăn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để bảo đảm an sinh xã hội, tạo động lực giúp người dân vươn lên, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau.