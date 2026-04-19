Ngày 19-4, hơn 600 học sinh, giáo viên tại Đà Nẵng đã tham gia chương trình "Touch the future" do Trường CĐ FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng tổ chức. Học sinh và giáo viên được trải nghiệm môi trường học tập và mô phỏng nghề nghiệp – một cách tiếp cận thực tế đang được đánh giá là hiệu quả, trong định hướng nghề nghiệp tương lai.

Khác với các buổi tư vấn truyền thống, chương trình được thiết kế theo hướng "trải nghiệm – tương tác – nhập vai", giúp học sinh tiếp cận trực tiếp với môi trường học tập và nghề nghiệp.

Cô Trịnh Xuân Khánh Ngọc, giáo viên toán-Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2. cho biết đợt này đơn vị có khoảng 30 học sinh tới tham gia, trải nghiệm trọn vẹn một ngày làm sinh viên.

"Khi các bạn trực tiếp trải nghiệm thực tế sẽ tránh được sai sót trong lựa chọn nghề. Đây là hoạt động rất quan trọng giúp các em định hướng được bản thân, chọn đúng ngành phù hợp với sở thích và năng lực" - cô Ngọc nhận xét.

Dù chỉ là một hoạt động trải nghiệm nhưng học sinh sẽ hình dung rõ hơn về ngành nghề trong tương lai thay vì chỉ chọn những ngành học "hot" mà bản thân không đam mê.

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" do Báo Người Lao Động vừa tổ chức tại Trường THPT Sào Nam (ở Đà Nẵng), gian hàng của Trường CĐ FPT Polytechnic thu hút rất đông học sinh quan tâm vì cách tư vấn ngành nghề mới lạ.

Tới tham gia sự kiện, nhiều học sinh không chỉ thích thú với các hoạt động trải nghiệm mà quan tâm cơ sở vật chất hiện đại.

Em Trần Văn Danh, học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh hào hứng nói: "Đây là lần đầu em trải nghiệm hoạt động hướng nghiệp như vậy. Em hiểu rõ hơn việc trở thành sinh viên sẽ như thế nào, vừa học lý thuyết vừa thực hành. Thông qua sự kiện, em tin đây là môi trường học tập tốt. Sau 2,5 năm, em có thể tốt nghiệp và tìm được việc làm phù hợp"

Theo ông Phùng Quốc Bảo, Trưởng Ban tuyển sinh khu vực miền Trung - Trường CĐ FPT Polytechnic, tiêu chí quan trọng nhất không phải là ngành "hot" mà là sự phù hợp với năng lực và sở thích cùng sự quan tâm của thị trường, xã hội. Học sinh cần hình dung 3–10 năm tới mình làm gì, dùng năng lực ra sao để phù hợp với tiến trình phát triển của doanh nghiệp. Có như vậy mới phát triển bản thân và giúp sức cho cộng đồng, cho nền kinh tế được.












