HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Chạm vào giấc mơ nghề nghiệp

Nguyễn Huỳnh

(NLĐO)-Chương trình được thiết kế theo hướng “trải nghiệm – tương tác – nhập vai”, giúp học sinh hiểu hơn về trường, về nghề.

Ngày 19-4, hơn 600 học sinh, giáo viên tại Đà Nẵng đã tham gia chương trình "Touch the future" do Trường CĐ FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng tổ chức. Học sinh và giáo viên được trải nghiệm môi trường học tập và mô phỏng nghề nghiệp – một cách tiếp cận thực tế đang được đánh giá là hiệu quả, trong định hướng nghề nghiệp tương lai.

Khi học sinh THPT "chạm" vào giấc mơ nghề nghiệp - Ảnh 1.

Sự kiện thu hút hơn 600 học sinh và giáo viên khu vực Đà Nẵng đến tham gia

Khác với các buổi tư vấn truyền thống, chương trình được thiết kế theo hướng "trải nghiệm – tương tác – nhập vai", giúp học sinh tiếp cận trực tiếp với môi trường học tập và nghề nghiệp.

Cô Trịnh Xuân Khánh Ngọc, giáo viên toán-Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2. cho biết đợt này đơn vị có khoảng 30 học sinh tới tham gia, trải nghiệm trọn vẹn một ngày làm sinh viên.

"Khi các bạn trực tiếp trải nghiệm thực tế sẽ tránh được sai sót trong lựa chọn nghề. Đây là hoạt động rất quan trọng giúp các em định hướng được bản thân, chọn đúng ngành phù hợp với sở thích và năng lực" - cô Ngọc nhận xét.

Khi học sinh THPT "chạm" vào giấc mơ nghề nghiệp - Ảnh 2.

Khác với các buổi tư vấn truyền thống, chương trình được thiết kế theo hướng “trải nghiệm – tương tác – nhập vai” giúp học sinh tiếp cận trực tiếp với môi trường học tập và nghề nghiệp.

Khi học sinh THPT "chạm" vào giấc mơ nghề nghiệp - Ảnh 3.

Dù chỉ là một hoạt động trải nghiệm nhưng học sinh sẽ hình dung rõ hơn về ngành nghề trong tương lai thay vì chỉ chọn những ngành học "hot" mà bản thân không đam mê.

Khi học sinh THPT "chạm" vào giấc mơ nghề nghiệp - Ảnh 4.

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" do Báo Người Lao Động vừa tổ chức tại Trường THPT Sào Nam (ở Đà Nẵng), gian hàng của Trường CĐ FPT Polytechnic thu hút rất đông học sinh quan tâm vì cách tư vấn ngành nghề mới lạ.

Tới tham gia sự kiện, nhiều học sinh không chỉ thích thú với các hoạt động trải nghiệm mà quan tâm cơ sở vật chất hiện đại.

Em Trần Văn Danh, học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh hào hứng nói: "Đây là lần đầu em trải nghiệm hoạt động hướng nghiệp như vậy. Em hiểu rõ hơn việc trở thành sinh viên sẽ như thế nào, vừa học lý thuyết vừa thực hành. Thông qua sự kiện, em tin đây là môi trường học tập tốt. Sau 2,5 năm, em có thể tốt nghiệp và tìm được việc làm phù hợp"

Theo ông Phùng Quốc Bảo, Trưởng Ban tuyển sinh khu vực miền Trung - Trường CĐ FPT Polytechnic, tiêu chí quan trọng nhất không phải là ngành "hot" mà là sự phù hợp với năng lực và sở thích cùng sự quan tâm của thị trường, xã hội. Học sinh cần hình dung 3–10 năm tới mình làm gì, dùng năng lực ra sao để phù hợp với tiến trình phát triển của doanh nghiệp. Có như vậy mới phát triển bản thân và giúp sức cho cộng đồng, cho nền kinh tế được.




Tin liên quan

Thúc đẩy mô hình hợp tác cùng tạo giá trị dài hạn

(NLĐO) - Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) vừa lần đầu tổ chức Hội nghị Đối tác UEH Partnerships Summit 2026, hướng tới cột mốc 50 năm thành lập (1976-2026).

"Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25, năm 2026: Ngành "hot" không đồng nghĩa với thành công

Những câu hỏi sát, hay của học sinh thể hiện khát vọng của những người trẻ muốn tìm cơ hội phát triển và gắn bó lâu dài với mảnh đất quê hương

Độc đáo tư vấn tuyển sinh lớp 10 bằng trải nghiệm thực tế cho học sinh lớp 9

(NLĐO)-Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (TPHCM) vừa tổ chức ngày hội độc đáo để học sinh lớp 9 trải nghiệm thực tế trước khi đăng ký vào lớp 10.

đại học THPT hướng nghiệp học sinh ngành nghề tư vấn chọn nghề ngành hot Đà Nẵng CĐ FPT Trường CĐ FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo