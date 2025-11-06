HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Champions League: Barcelona hòa thót tim, VAR tước chiến thắng Club Brugge

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – "Gã khổng lồ" Barcelona hóa kẻ chân đất với trận đấu "ác mộng" trên đất Bỉ với 3 lần bị dẫn trước và vất vả tìm kiếm kết quả hòa ở trận cầu 6 bàn.

Trận đấu trên sân Jan Breydel giữa Club Brugge và Barcelona khởi đầu với tốc độ chóng mặt. Ngay phút thứ 6, thủ thành Wojciech Szczesny đã phải vào lưới nhặt bóng. Cầu thủ chạy cánh Carlos Forbs thoát xuống khi hàng thủ đội khách dâng lên quá cao và anh có pha căng ngang chuẩn xác để Nicolò Tresoldi dễ dàng mở tỉ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Champions League: Barcelona hòa thót tim, VAR tước chiến thắng Club Brugge - Ảnh 1.

Nicolò Tresoldi mở tỉ số 1-0 cho đội chủ nhà

Barcelona không mất quá nhiều thời gian để đáp trả dù thực sự ngỡ ngàng khi bị thủng lưới. Chỉ hai phút sau, Ferran Torres đã ghi bàn gỡ hòa 1-1. Tưởng chừng đây sẽ là thời điểm để Barcelona xoay chuyển tình thế nhưng rồi hàng phòng ngự trong một ngày chơi quá tệ đã tiếp tục để lộ sơ hở.

Champions League: Barcelona hòa thót tim, VAR tước chiến thắng Club Brugge - Ảnh 2.

Đồng đội vui mừng sau bàn gỡ 1-1 của Ferran Torres

Phút 17, Carlos Forbs lần thứ hai dễ dàng phá bẫy việt vị, nhận bóng và dứt điểm lạnh lùng, tái lập lợi thế dẫn trước 2-1 cho Club Brugge.

Champions League: Barcelona hòa thót tim, VAR tước chiến thắng Club Brugge - Ảnh 3.

Carlos Forbs liên tiếp lập công cho Club Brugge

Trong suốt khoảng thời gian còn lại của hiệp một, Barca tấn công dồn dập, nhưng các cú sút xa của Jules Koundé hay cơ hội bắn phá của Ferran Torres đều bị thủ thành Nordin Jackers ngăn cản xuất sắc.

Champions League: Barcelona hòa thót tim, VAR tước chiến thắng Club Brugge - Ảnh 4.

Thủ thành Nordin Jackers cản phá các tình huống tấn công của Barcelona

Bước sang hiệp hai, Barca đẩy cao đội hình. Phút 61, tài năng trẻ Lamine Yamal tiếp tục chứng minh giá trị với tình huống đi bóng kỹ thuật vào vòng cấm và dứt điểm gỡ hòa 2-2.

Champions League: Barcelona hòa thót tim, VAR tước chiến thắng Club Brugge - Ảnh 5.

Lamine Yamal tỏa sáng để gỡ hòa 2-2

Tuy nhiên, chỉ ba phút sau, sự lỏng lẻo ở hàng thủ Barca lại bị trừng phạt. Forbs có cú lốp bóng tinh tế, hoàn tất cú đúp và đưa Club Brugge vượt lên lần thứ ba, nâng tỉ số lên 3-2.

Champions League: Barcelona hòa thót tim, VAR tước chiến thắng Club Brugge - Ảnh 6.

Carlos Forbs lại đưa Club Brugge vượt lên

Khi hy vọng tưởng chừng tắt dần, may mắn bất ngờ đến với đội khách. Phút 77, trong một tình huống lộn xộn, đường chuyền của Lamine Yamal đã khiến bóng đập trúng đầu cầu thủ Club Brugge, Christos Tzolis, đi luôn vào lưới nhà, giúp Barcelona gỡ hòa 3-3 đầy hú vía.

Kịch tính lên đến đỉnh điểm ở phút bù giờ. Club Brugge đã ăn mừng bàn thắng thứ tư do công của Romeo Vermant, tưởng chừng đã có được chiến thắng lịch sử. Thế nhưng, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã thay đổi quyết định vì xác định lỗi việt vị, "cứu" Barcelona khỏi một thất bại ê chề.

Champions League: Barcelona hòa thót tim, VAR tước chiến thắng Club Brugge - Ảnh 7.

Club Brugge vuột chiến thắng trong tầm tay trước Barcelona

Trận hòa 3-3 với Club Brugge là một lời cảnh tỉnh đắt giá cho Barcelona. Dù hàng công với sự tỏa sáng của Yamal vẫn duy trì được hiệu suất, nhưng những lỗ hổng phòng ngự đã lộ rõ, cho thấy Gã khổng lồ xứ Catalan còn rất nhiều việc phải làm để lấy lại vị thế tại Champions League.

Chelsea hòa hú vía ở Baku

Từng hai phen đánh bại Qarabag hồi năm 2017 với tổng bàn thua lên tới con số 10, Chelsea trong lần tái ngộ ở Đông Âu chuyến này không còn chiếm ưu thế. "The Blues" vươn lên trước với bàn thắng của Estevao phút 16 nhưng Qarabag ghi liền 2 bàn thắng do công của Leandro Andrade và Marko Jankovic (phạt đền).

Champions League: Barcelona hòa thót tim, VAR tước chiến thắng Club Brugge - Ảnh 8.

Chelsea hòa hú vía trên sân Qarabag

Phải nhờ sự tỏa sáng của cầu thủ vào thay người Alejandro Garnacho, Chelsea mới kịp gỡ hòa 2-2 và chấp nhận chia điểm với Qarabag, đội bóng đang bất bại 8 trận liên tiếp trên sân nhà.

