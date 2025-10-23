HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

Chelsea, Liverpool đại thắng ở Champions League

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Hai đại diện Ngoại hạng Anh là Chelsea và Liverpool giành chiến thắng ấn tượng với cùng tỉ số 5-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League.

Tại Stamford Bridge, Chelsea của HLV Enzo Maresca có màn trình diễn bùng nổ trước Ajax chỉ còn 10 người trên sân. Đáng chú ý, ba cầu thủ "tuổi teen" gồm Marc Guiu, Estevao và Tyrique George đều lập công trong chiến thắng đậm này, mở ra tín hiệu tích cực cho thế hệ trẻ của "The Blues".

Chelsea, Liverpool đại thắng Champions League - Ảnh 1.

Marc Guiu mở tỉ số cho Chelsea

Ajax sớm gặp bất lợi khi Kenneth Taylor nhận thẻ đỏ ngay từ phút 15 vì phạm lỗi nguy hiểm với Facundo Buonanotte. Từ quả phạt trực tiếp sau đó, Wesley Fofana đánh đầu trả ngược để Marc Guiu ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp tại Champions League. 

Moisés Caicedo nhân đôi cách biệt bằng cú sút xa đập chân đổi hướng khiến thủ môn Remko Pasveer phía Ajax bó tay.

Chelsea, Liverpool đại thắng Champions League - Ảnh 2.

Estevao (18 tuổi 181 ngày) và Guiu (19 tuổi 291 ngày) ghi bàn đầu tiên tại Champions League

Dù Wout Weghorst rút ngắn cách biệt còn 1-2 với cú sút phạt đền thành công nhưng chính anh sau đó lại phạm lỗi với Enzo Fernandez, giúp thủ quân Chelsea khôi phục cách biệt hai bàn, cũng từ chấm phạt đền. 

Cuối hiệp một, Estevao ghi bàn từ chấm 11m, rồi sang hiệp hai, cầu thủ vào thay người Tyrique George ấn định tỉ số 5-1 chỉ ba phút sau khi vào sân.

Chelsea, Liverpool đại thắng Champions League - Ảnh 3.

Tyrique George (19 tuổi 260 ngày) ấn định tỉ số 5-1 cho Chelsea

Chiến thắng đậm giúp Chelsea vươn lên vị trí thứ 11 bảng đấu, trong khi Ajax vẫn chưa có điểm nào sau ba trận. Đây cũng là đêm lịch sử với CLB London khi tài năng trẻ Reggie Walsh trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân cho Chelsea ở Champions League khi mới 17 tuổi 3 ngày.

Cùng thời điểm, Liverpool của tân HLV Arne Slot cũng thắng tưng bừng 5-1 trên sân Eintracht Frankfurt, chấm dứt chuỗi bốn thất bại liên tiếp trên sân khách. Chủ nhà Frankfurt mở tỉ số nhờ cú sút chéo góc đẹp mắt của Rasmus Kristensen, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Andrew Robertson kiến tạo để Hugo Ekitike, người cũ của Frankfurt, gỡ hòa trong sự im lặng của khán đài.

Chelsea, Liverpool đại thắng Champions League - Ảnh 4.

Hugo Ekitike ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Frankfurt

Trước khi hiệp một khép lại, cặp trung vệ Virgil van Dijk và Ibrahima Konaté thay nhau đánh đầu ghi bàn từ hai quả phạt góc, đưa Liverpool dẫn trước 3-1. Sang hiệp hai, đội khách hoàn toàn làm chủ thế trận, liên tiếp tạo ra cơ hội.

Chelsea, Liverpool đại thắng Champions League - Ảnh 5.

Van Dijk ghi bàn...

Chelsea, Liverpool đại thắng Champions League - Ảnh 6.

Konate cũng tranh thủ lập công

Cody Gakpo ghi bàn thứ tư sau đường chuyền của Florian Wirtz, rồi Dominik Szoboszlai khép lại chiến thắng hoành tráng bằng cú sút chéo góc hiểm hóc – cũng từ pha kiến tạo của Wirtz, bản hợp đồng đắt giá mùa hè nhưng không có nổi bàn thắng hay pha kiến tạo nào tính đến trước trận đấu này.

Chelsea, Liverpool đại thắng Champions League - Ảnh 7.

Cody Gakpo xé lưới Frankfurt

Chiến thắng tưng bừng trên đất Đức giúp Liverpool giải tỏa áp lực sau giai đoạn sa sút, đồng thời nối dài mạch bất bại lên 15 trận liên tiếp trước các đội bóng Đức (thắng 12, hòa 3). 

Ngược lại, Frankfurt tiếp tục chìm trong khủng hoảng khi chưa có nổi chiến thắng nào trước các đại diện Premier League sau 5 lần đối đầu gần nhất.

