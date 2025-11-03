Yamal và Rashford tỏa sáng, Barcelona thắng nghiền ép Elche

Trận đấu tại sân Olympic Lluis Companys khởi đầu sôi động với những pha đôi công liên tục giữa Barcelona và Elche ở vòng 11 La Liga. Chỉ sau tám phút, sai lầm của hậu vệ đội khách David Affengruber giúp Alejandro Balde cướp bóng và chuyền cho Lamine Yamal tung cú sút chân trái mở tỉ số cho Barca.

Lamine Yamal tìm lại cảm xúc tuyệt vời khi ghi bàn

Bốn phút sau, Adria Pedrosa trượt chân, tạo điều kiện để Fermin Lopez kiến tạo cho Ferran Torres nhân đôi cách biệt, đánh dấu trận thứ 11 liên tiếp Barcelona ghi từ hai bàn trở lên khi đối đầu Elche.



Ferran Torres có pha làm bàn thứ 50 tại La Liga

Không chấp nhận lép vế, Elche vùng lên và có bàn rút ngắn nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Rafa Mir. Tiền đạo này thoát bẫy việt vị rồi tung cú cứa lòng tuyệt đẹp, hạ gục thủ thành Wojciech Szczęsny ngay trước giờ nghỉ, khiến "La Blaugrana" phải thận trọng hơn trong hiệp hai.

Rafa Mir rút ngắn cách biệt cho Elche

Sau giờ giải lao, thủ môn Iñaki Peña – người được Barcelona cho Elche mượn – liên tục cứu thua xuất sắc, nhưng sức ép từ đội khách ngày càng lớn. Marcus Rashford bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đầu hiệp hai rồi bị tước bàn thắng vì lỗi việt vị, song anh vẫn là điểm nhấn nổi bật của trận đấu.

Phút 68, ngôi sao người Anh tung cú sút quyết đoán, bóng dội cột dọc bay thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng 3-1 cho Barcelona.

Pha lập công này, cùng với màn trình diễn cực kỳ ấn tượng suốt 90 phút giúp Rashford được nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" từ Ban tổ chức La Liga.

Marcus Rashford ghi bàn thứ ba cho Barcelona

...được đồng đội tán thưởng

Rafa Mir vẫn miệt mài chiến đấu khi hai lần đưa bóng chạm khung thành trong phần còn lại, nhưng nỗ lực cá nhân của anh không thể cứu Elche khỏi trận thua thứ ba trong bốn vòng gần nhất. Trong khi đó, chiến thắng giúp Barcelona giữ vững vị thế ứng viên vô địch La Liga và đoàn quân của Hansi Flick thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng Real Madrid xuống chỉ còn 5 điểm.