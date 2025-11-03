HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Yamal và Rashford tỏa sáng, Barcelona thắng nghiền ép Elche

Đông Linh (theo La Liga, barcelonafc)

(NLĐO) – Ba mũi tấn công của Barcelona cùng nhau ghi bàn trước Elche, đưa đội bóng trở lại với cuộc đua vô địch La Liga, rút ngắn khoảng cách với Real Madrid.

Trận đấu tại sân Olympic Lluis Companys khởi đầu sôi động với những pha đôi công liên tục giữa Barcelona và Elche ở vòng 11 La Liga. Chỉ sau tám phút, sai lầm của hậu vệ đội khách David Affengruber giúp Alejandro Balde cướp bóng và chuyền cho Lamine Yamal tung cú sút chân trái mở tỉ số cho Barca.

Yamal và Rashford tỏa sáng, Barcelona thắng nghiền ép Elche - Ảnh 1.

Lamine Yamal tìm lại cảm xúc tuyệt vời khi ghi bàn

Bốn phút sau, Adria Pedrosa trượt chân, tạo điều kiện để Fermin Lopez kiến tạo cho Ferran Torres nhân đôi cách biệt, đánh dấu trận thứ 11 liên tiếp Barcelona ghi từ hai bàn trở lên khi đối đầu Elche.

Yamal và Rashford tỏa sáng, Barcelona thắng nghiền ép Elche - Ảnh 2.

Ferran Torres có pha làm bàn thứ 50 tại La Liga

Không chấp nhận lép vế, Elche vùng lên và có bàn rút ngắn nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Rafa Mir. Tiền đạo này thoát bẫy việt vị rồi tung cú cứa lòng tuyệt đẹp, hạ gục thủ thành Wojciech Szczęsny ngay trước giờ nghỉ, khiến "La Blaugrana" phải thận trọng hơn trong hiệp hai.

Yamal và Rashford tỏa sáng, Barcelona thắng nghiền ép Elche - Ảnh 3.

Rafa Mir rút ngắn cách biệt cho Elche

Sau giờ giải lao, thủ môn Iñaki Peña – người được Barcelona cho Elche mượn – liên tục cứu thua xuất sắc, nhưng sức ép từ đội khách ngày càng lớn. Marcus Rashford bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đầu hiệp hai rồi bị tước bàn thắng vì lỗi việt vị, song anh vẫn là điểm nhấn nổi bật của trận đấu. 

Phút 68, ngôi sao người Anh tung cú sút quyết đoán, bóng dội cột dọc bay thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng 3-1 cho Barcelona.

Pha lập công này, cùng với màn trình  diễn cực kỳ ấn tượng suốt 90 phút giúp Rashford được nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" từ Ban tổ chức La Liga.

Yamal và Rashford tỏa sáng, Barcelona thắng nghiền ép Elche - Ảnh 4.

Marcus Rashford ghi bàn thứ ba cho Barcelona

Yamal và Rashford tỏa sáng, Barcelona thắng nghiền ép Elche - Ảnh 5.

...được đồng đội tán thưởng

Rafa Mir vẫn miệt mài chiến đấu khi hai lần đưa bóng chạm khung thành trong phần còn lại, nhưng nỗ lực cá nhân của anh không thể cứu Elche khỏi trận thua thứ ba trong bốn vòng gần nhất. Trong khi đó, chiến thắng giúp Barcelona giữ vững vị thế ứng viên vô địch La Liga và đoàn quân của Hansi Flick thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng Real Madrid xuống chỉ còn 5 điểm.

Tin liên quan

Mbappé tỏa sáng trận El Clasico, Real Madrid đòi được nợ từ Barcelona

Mbappé tỏa sáng trận El Clasico, Real Madrid đòi được nợ từ Barcelona

(NLĐO) - Real Madrid khẳng định vị thế đội bóng số một La Liga hiện tại khi đánh bại Barcelona 2-1 trong trận "El Clasico" đầu tiên của mùa giải.

Barcelona nhọc nhằn đánh bại Girona, tái chiếm ngôi đầu bảng La Liga

(NLĐO) – HLV Hansi Flick nhận thẻ đỏ còn hậu vệ Ronald Araujo ghi bàn đều ở phút bù giờ để giúp chủ nhà Barcelona giành chiến thắng chật vật 2-1 trước Girona.

Barcelona thua tan tác ở Sevilla, La Liga đổi ngôi đầu ngoạn mục

(NLĐO) - Ác mộng ập đến với Barcelona chỉ vài ngày sau thất bại não nề tại Champions League khi nhà đương kim vô địch La Liga thua thảm dưới tay Sevilla.

Barcelona Ferran Torres Marcus Rashford vòng 11 La Liga Hansi Flick Lamine Yamal Barcelona 3-1 Elche Rafa Mir
