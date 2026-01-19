Chặn buôn lậu ở biên giới Tây Nam

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, dọc tuyến biên giới Tây Nam, cuộc chiến chống buôn lậu đang bước vào giai đoạn cam go nhất. Với quyết tâm không để hình thành "điểm nóng", các lực lượng chức năng đã và đang lập "vòng khóa kép", trắng đêm mật phục.

Khép kín địa bàn 24/24 giờ

Tuyến biên giới Tây Ninh dài gần 370 km, từ lâu đã được ví như một vùng đệm phức tạp với địa hình kênh rạch chằng chịt, những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay tiếp giáp Campuchia. Đây cũng chính là nơi các đối tượng tội phạm chọn làm địa bàn để thực hiện các hành vi vận chuyển ma túy, vàng, pháo nổ và hàng lậu vào nội địa.

Lực lượng hải quan phối hợp với biên phòng Tây Ninh kiểm tra hàng hóa thông quan qua biên giới dịp Tết Ảnh: HẢI ĐƯỜNG

Ghi nhận tại tuyến biên giới Mỹ Quý và Bình Hiệp của tỉnh Tây Ninh những ngày cuối năm, phương tiện qua lại tại đây rất đông. Dưới cái nắng hanh hao của vùng biên viễn, những cánh đồng tưởng chừng yên bình lại ẩn chứa những đợt "sóng ngầm". Tội phạm buôn lậu hiện nay không còn hoạt động theo kiểu rầm rộ như trước mà chuyển sang phương thức chia nhỏ lẻ, tinh vi đến khó tin.

Theo trung tá Phạm Khắc Thụ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay là "xé đồng". Các đối tượng lợi dụng đêm tối, sử dụng xe máy đã tháo biển số chạy qua các lối mòn, bờ ruộng.

Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng cất giấu hàng hóa trái phép trong bình xăng giả, ngụy trang vàng lậu trong các hộp sữa trẻ em, hay thậm chí là trà trộn hàng cấm vào các xe chở nông sản chính ngạch. "Chúng tôi phải đối mặt với những "chim lợn" được cài cắm khắp nơi hoặc lợi dụng lúc lực lượng rút đi. Chỉ cần một bóng áo xanh xuất hiện, thông tin sẽ được báo đi ngay lập tức qua các ứng dụng mạng xã hội. Vì vậy, mỗi chuyến tuần tra là một cuộc đấu trí thực sự" - trung tá Thụ chia sẻ.

Trong khi đó, tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, dòng xe tải và container chở hàng hóa xuất - nhập khẩu nối đuôi nhau kéo dài khoảng 1 km.

Ông Lê Minh Đức (32 tuổi; quê Đồng Tháp), một tài xế xe container chuyên chở hàng gia dụng, cho biết: "Dù hàng hóa Tết tăng cao, áp lực thông quan lớn nhưng sự phối hợp nhịp nhàng của Biên phòng và Hải quan đã giúp dòng chảy kinh tế không bị nghẽn. Tuy nhiên, việc kiểm tra vẫn rất gắt gao, không một kẽ hở nào cho hàng lậu có thể lọt vào các container chính ngạch".

Hàng trăm xe container nối đuôi nhau xếp hàng dài chờ thông quan qua cửa khẩu Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh .Ảnh: HẢI ĐƯỜNG

Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh - cho biết khu vực này có đặc thù là biên giới đồng bằng, thông thoáng, rất khó để mật phục nếu không có phương án tác chiến linh hoạt. "Chúng tôi xác định tháng cao điểm cuối năm là thời điểm sống còn.

Hiện tại, đơn vị đã triển khai 6 tổ chốt cố định và hàng chục tổ tuần tra lưu động, khép kín địa bàn 24/24 giờ. Mục tiêu tối thượng là chặn từ sớm, từ xa, không để hình thành đường dây hay điểm nóng mới" - thượng tá Trung quả quyết.

Trước tình hình buôn lậu diễn biến phức tạp vào dịp Tết Bính Ngọ 2026, ông Huỳnh Văn Quang Hùng - Giám đốc Sở Công Thương, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh - thông tin: "Thủ đoạn chia nhỏ hàng hóa, thuê người dân địa phương vận chuyển qua các đường tiểu ngạch vẫn là bài toán khó. Dù vậy, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành giữa biên phòng, công an, hải quan và quản lý thị trường để tạo thành một vòng khóa kép từ biên giới vào tận thị trường nội địa".

Tại khu vực biên giới tỉnh An Giang, lực lượng biên phòng cũng đang căng mình để phòng chống buôn lậu dịp cuối năm.

Trung tá Trần Thanh Tâm, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang), cho biết các đối tượng buôn lậu thường sử dụng xuồng, vỏ lãi gắn máy công suất lớn, chạy với tốc độ cao để vận chuyển nhỏ lẻ hàng lậu. Có nơi nước ngập sâu hơn 2 m, địa hình đồng trống, khó ngụy trang nên công tác mật phục, tuần tra cực kỳ vất vả. Để kiểm soát tình hình, lực lượng phải tổ chức tuần tra liên tục suốt ngày đêm, bất kể mưa gió.

Lực lượng biên phòng tỉnh An Giang tuần tra trên các tuyến sông ở khu vực biên giới để chặn buôn lậu dịp Tết .Ảnh: TUẤN KIỆT

Tăng cường tuyên truyền trong dân

Nói về hiệu quả của việc chống buôn lậu qua biên giới, đại tá Nguyễn Hồng Khiêm - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang - cho rằng cuộc chiến chống buôn lậu không chỉ nằm ở việc chốt chặn, tuần tra, mà còn nằm ở việc giữ dân, tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật và giúp người dân có sinh kế ổn định.

"Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp: phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của buôn lậu, tổ chức hàng trăm buổi phổ biến pháp luật. Chúng tôi còn vận động bà con không tiếp tay cho đối tượng xấu, đồng thời triển khai nhiều mô hình kinh tế như "Sinh kế bền vững vùng biên", "Bò giống thoát nghèo", hỗ trợ vốn vay, tạo việc làm cho người dân… Nhờ vậy, hàng trăm hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, cuộc sống ổn định, không còn bị dụ dỗ, lôi kéo vào con đường buôn lậu" - đại tá Khiêm nói.

Trung tá Bùi Ngọc Thiệp - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông Trăng, tỉnh Tây Ninh - cũng cho rằng khó khăn nhất là đời sống bà con vùng biên còn nhiều thiếu thốn, một bộ phận người dân bị các đối tượng buôn lậu lôi kéo, thuê mướn gùi vác hàng. Vì vậy, bên cạnh việc siết chặt tay súng, lực lượng biên phòng phải đẩy mạnh công tác vận động, tổ chức cho bà con ký cam kết không tiếp tay cho tội phạm.

Tại xã biên giới Bình Hiệp của tỉnh Tây Ninh, vai trò của chính quyền địa phương được đẩy lên hàng đầu. Ông Nguyễn Hữu Trọng, Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp, cho biết xã xác định phương châm "nắm dân, nắm địa bàn" là then chốt.

Hệ thống loa truyền thanh xã liên tục phát đi các bản tin về pháp luật, các vụ án điển hình để cảnh báo người dân. "Chúng tôi đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để bà con hiểu rằng việc tiếp tay cho buôn lậu không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn rước họa về cho cộng đồng khi ma túy, pháo nổ tràn vào nội địa. Khi bà con là "tai mắt" của biên phòng, tội phạm sẽ không còn chỗ ẩn nấp" - ông Trọng khẳng định.

Để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn... Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu dịp Tết Bính Ngọ 2026, ông Nguyễn Hồng Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - nhấn mạnh rằng Tết là thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, giá cả biến động nên đây là cơ hội để các đối tượng buôn lậu trục lợi. Tỉnh đã chỉ đạo tất cả các lực lượng chức năng phải trực chiến 100% quân số tại các địa bàn trọng điểm. "Yêu cầu đặt ra là phải nhận diện đúng nguy cơ, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa bàn nếu để xảy ra điểm nóng về buôn lậu. Chúng ta kiên quyết không để buôn lậu "xé đồng, luồn kênh", giữ vững an ninh trật tự để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn" - ông Thanh chỉ đạo.



