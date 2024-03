Chấn chỉnh tài xế ở TP HCM lái xe quá giờ quy định

Ở dự thảo mới đây của Luật Trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ vừa được đưa ra lấy ý kiến, Bộ Công an - cơ quan soạn thảo, đã bổ sung thêm một điều kiện để xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được tham gia giao thông đường bộ là phải có thiết bị giám sát hành trình; thiết bị thu thập dữ liệu, hình ảnh người lái xe, dữ liệu, hình ảnh bảo đảm an toàn hành trình theo quy định.