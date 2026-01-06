Chấn chỉnh tình trạng "vẽ bệnh, moi tiền"

Trong đó, tăng cường kỷ cương, pháp luật trong lĩnh vực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của người dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên ngành có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực, cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cao; các cơ sở khám chữa bệnh có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền", thu phí sai quy định; cơ sở hoạt động không phép, sai phạm vi chuyên môn; hành vi kinh doanh, sử dụng hàng giả, hàng kém chất lượng. Công tác kiểm tra gắn chặt với xử lý nghiêm, chấn chỉnh rõ ràng, không hình thức, không để vi phạm kéo dài.

Theo Sở Y tế, trong bối cảnh hoạt động trên không gian số ngày càng mở rộng, Phòng Kiểm tra - Pháp chế của sở tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát hiện và xử lý vi phạm. Tổ công tác đặc biệt từng bước chuyển từ tiếp nhận phản ánh bị động sang chủ động rà soát, phát hiện sai phạm, nhất là trên mạng xã hội và môi trường trực tuyến. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện công khai, minh bạch, theo dõi đến cùng trên hệ thống số hóa. Nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát hiện vi phạm quảng cáo y tế trên không gian mạng…