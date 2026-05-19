Ngày 19-5, ĐH Kinh tế TPHCM cho biết đã hoàn thiện bộ máy lãnh đạo theo mô hình quản trị ĐH mới, phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục ĐH, Luật Giáo dục ĐH sửa đổi và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT.



Cụ thể, Bộ GD-ĐT vừa ban hành quyết định bổ nhiệm GS-TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo và TS Đinh Công Khải giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐH Kinh tế TPHCM.

GS-TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo sinh năm 1979, quê quán Hà Nội. Ông tốt nghiệp cử nhân ngành kinh tế - tài chính - ngân hàng năm 2001; nhận bằng thạc sĩ năm 2005 và tiến sĩ năm 2009 tại ĐH Kinh tế TPHCM. Năm 2015, ông được phong hàm Phó Giáo sư và đến năm 2023 được công nhận hàm Giáo sư.

Đến nay, GS-TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục ĐH. Hiện nay, ông là đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

GS-TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo tham gia giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn và phản biện tập trung vào lĩnh vực tài chính, thị trường vốn, Fintech, phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế TPHCM.

TS Đinh Công Khải sinh năm 1967, quê quán TPHCM (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế công nghiệp tại ĐH Kinh tế TPHCM năm 1990; nhận bằng thạc sĩ kinh tế công nghiệp tại ĐH Châu Á - Thái Bình Dương, Philippines năm 1997 và hoàn thành chương trình tiến sĩ kinh tế học tại ĐH Colorado, Hoa Kỳ năm 2009.

Trải qua hơn 32 năm công tác tại trường, TS Đinh Công Khải đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý và học thuật quan trọng. Ông có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, thúc đẩy chuyển giao khoa học công nghệ, tư vấn chính sách, hợp tác quốc tế và kết nối giữa đại học với địa phương, khu vực công, doanh nghiệp và cộng đồng...

TS Đinh Công Khải đã có nhiều đóng góp góp phần nâng cao vai trò của ĐH Kinh tế TPHCM trong hệ sinh thái phát triển vùng và quốc gia.

Trước đó, PGS-TS Bùi Quang Hùng, cựu thủ khoa đầu vào và đầu ra ĐH Kinh tế TPHCM cũng được bổ nhiệm làm giám đốc ĐH Kinh tế TPHCM giai đoạn phát triển mới.

PGS-TS Bùi Quang Hùng sinh năm 1978, quê Khánh Hòa. Ông là sinh viên ngành kế toán - kiểm toán niên khóa 1996-2000 của ĐH Kinh tế TPHCM.

Tân Giám đốc ĐH Kinh tế TPHCM sở hữu nền tảng học thuật đa dạng với bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ Á Châu AIT (Thái Lan), thạc sĩ tài chính tại Trường Quản lý Châu Âu ESCP-EAP (Pháp) và tiến sĩ kinh tế ngành kế toán tại UEH.

Năm 2023, ông được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Việc hoàn thiện đội ngũ Ban Giám đốc nhiệm kỳ mới đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong quá trình kiện toàn mô hình quản trị ĐH, tạo nền tảng để triển khai 10 đề án chiến lược trọng điểm, đưa ĐH Kinh tế TPHCM trở thành ĐH đa ngành và bền vững thuộc top 100 châu Á vào năm 2045.



