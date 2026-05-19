Ngày 19-5, tại cuộc họp báo "Ngày hội tuyển dụng tích hợp – JOB FAIR UFM 2026" do Trường ĐH Tài chính - Marketing tổ chức, nhiều doanh nghiệp đã công bố những tiêu chí mới nhất trong việc tuyển dụng nguồn nhân lực trẻ. Đây cũng là vấn đề được nhiều sinh viên quan tâm trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi và yêu cầu tuyển dụng ngày càng cao.

PGS-TS Lê Trung Đạo thông tin về ngày hội tuyển dụng tích hợp 2026

Theo đại diện các nhà tuyển dụng, điều doanh nghiệp cần ở sinh viên mới ra trường hiện nay không chỉ là kiến thức chuyên môn, bảng điểm "đẹp" mà còn đánh giá cao thái độ làm việc, tinh thần cầu tiến, khả năng thích nghi và kỹ năng giao tiếp.

Đại diện một doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics cho rằng sinh viên hiện nay có lợi thế về công nghệ và sự năng động. Tuy nhiên, nhiều bạn còn thiếu trải nghiệm thực tế và kỹ năng xử lý công việc trong môi trường doanh nghiệp. Kỹ năng chuyên môn có thể đào tạo thêm nhưng thái độ tích cực và tinh thần học hỏi mới là yếu tố quyết định khả năng phát triển lâu dài.

Doanh nghiệp chia sẻ về tuyển dụng

Đại diện doanh nghiệp lĩnh vực marketing chỉ rõ doanh nghiệp cần ở sinh viên mới ra trường sự chủ động và tinh thần sẵn sàng học hỏi. Sinh viên nên tham gia thực tập, hoạt động ngoại khóa hoặc các dự án thực tế từ sớm để tích lũy trải nghiệm, hiểu môi trường làm việc và nâng cao khả năng cạnh tranh khi ứng tuyển.

PGS-TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho biết JOB FAIR UFM 2026 được trường tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 23- 5 tại cơ sở Long Trường, TPHCM với sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp, gần 70 gian hàng tuyển dụng và hơn 4.000 vị trí việc làm, thực tập và bán thời gian.

Ngày hội tuyển dụng là cơ hội để bạn trẻ tiếp cận trực tiếp với thị trường lao động, hiểu rõ doanh nghiệp cần gì ở sinh viên mới ra trường, từ đó chủ động hoàn thiện kỹ năng và định hướng nghề nghiệp phù hợp.

Ngoài hoạt động tuyển dụng trực tiếp, chương trình còn có các hoạt động như: Talkshow "Sinh viên – Học sinh đối thoại cùng CEO", "tư vấn nghề nghiệp", "hướng dẫn xây dựng CV và phỏng vấn thử"... Đây được xem là cơ hội giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng mềm và chuẩn bị tốt hơn trước khi bước vào môi trường làm việc thực tế.

Theo các nhà tuyển dung, trong bối cảnh hiện nay, sinh viên mới ra trường muốn có lợi thế cạnh tranh không chỉ cần học tốt mà còn phải biết thích nghi, chủ động học hỏi và xây dựng thái độ làm việc chuyên nghiệp. Đây cũng chính là những điều doanh nghiệp cần ở sinh viên mới ra trường trong giai đoạn mới.