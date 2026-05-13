Chặn đứng hàng trăm vụ buôn lậu qua biên giới Tây Ninh

Ngày 13-5, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh cho biết tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động xuất lậu xăng dầu, vận chuyển thuốc lá ngoại, vàng, tiền tệ trái phép qua biên giới.

Theo báo cáo, trong tháng 4, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã kiểm tra 597 vụ, phát hiện 560 vụ vi phạm. Trong đó, có 22 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng lậu; 535 vụ gian lận thương mại; 1 vụ hàng giả nhãn hiệu và 2 vụ hàng kém chất lượng. Tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 64,4 tỉ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã kiểm tra 1.932 vụ, phát hiện 1.835 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách gần 125 tỉ đồng.

Đáng chú ý, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ với 6 đối tượng liên quan hành vi mua bán xăng dầu, vận chuyển heo và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Tang vật thu giữ gồm 300 lít dầu diesel, 94 con heo, 1 khẩu súng, 50 viên đạn, 1 xuồng gỗ và 5 ô tô vận chuyển.

Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh tiêu hủy nhiều hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc bị thu giữ trong các đợt kiểm tra chống buôn lậu. Ảnh: QLTT tỉnh Tây Ninh

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 2 vụ liên quan ma túy và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, thu giữ 200 gram ketamin cùng 590 triệu đồng.

Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện 8 vụ với 8 đối tượng, thu giữ 5.550 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, 22 tấn muối tinh và 590 triệu đồng. Trong đó, có vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Phòng PC03 phát hiện.

Liên quan công tác xử lý, Công an tỉnh đã khởi tố mới 7 vụ với 9 bị can về các hành vi vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới; sản xuất, buôn bán hàng giả; buôn bán và tàng trữ hàng cấm. Hiện cơ quan chức năng đang thụ lý 18 vụ việc.

Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, xử lý 61 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách 2,46 tỉ đồng. Ảnh: QLTT tỉnh Tây Ninh

Kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu. Ảnh: QLTT tỉnh Tây Ninh

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh nhận định trong tháng 5, tình hình buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là hoạt động xuất lậu xăng dầu. Các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra tại khu vực biên giới, cửa khẩu, đồng thời siết chặt quản lý thương mại điện tử, hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.