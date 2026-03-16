Tây Ninh phát hiện một số trường hợp có dấu hiệu vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

Ngày 16-3, ông Nguyễn Minh, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh, cho biết thời gian gần đây, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột leo thang tại Trung Đông đã tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu, làm biến động nguồn cung và giá xăng dầu.

Lực lượng quản lý thị trường Tây Ninh kiểm tra tình trạng một cửa hàng xăng dầu tạm ngừng bán.

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh, từ ngày 5 đến 15-3, các Đội Quản lý thị trường đã thực hiện 974 lượt giám sát tại các cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Lực lượng chức năng cũng kiểm tra 26 cửa hàng, đại lý tạm ngưng hoạt động do chờ nhập xăng dầu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, 1 trường hợp đã bị lập biên bản và xử phạt 15 triệu đồng do tạm ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản, đồng thời không thông báo với cơ quan quản lý theo quy định. Hai trường hợp còn lại đang được làm rõ.

Theo ông Minh, sự chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và các nước trong khu vực có thể làm phát sinh nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là tại các khu vực biên giới.

Một cửa hàng xăng dầu đóng cửa tại phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh.

Trước thực tế này, nhằm chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường, đặc biệt là các đội phụ trách địa bàn biên giới, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Các đội quản lý thị trường được yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ báo cáo nhanh hằng ngày về tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, cũng như kết quả kiểm tra, xử lý các vụ việc vi phạm liên quan đến mặt hàng này.

Song song với công tác kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các cơ sở kinh doanh xăng dầu nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định, góp phần ổn định thị trường. Các cửa hàng, đại lý được yêu cầu không tự ý tạm ngưng bán hàng, bán cầm chừng hoặc giảm thời gian bán khi không có lý do chính đáng.

"Chúng tôi cũng khuyến cáo các cửa hàng kinh doanh xăng dầu và người dân khu vực biên giới không tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống của cư dân biên giới" - ông Minh cho hay.