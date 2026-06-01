Chân dung nam thanh niên bắn 7 phát súng trước nhà bạn gái ở Đồng Nai

Ngày 1-6, Công an TP Đồng Nai đang tạm giữ Đào Đức Tài (SN 1999, ngụ phường Đồng Phú) cùng 2 đồng bọn để làm rõ hành vi giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Đào Đức Tài tại cơ quan công an

Trước đó, Tài mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.K.T. (ngụ xã Đa Kia, TP Đồng Nai). Không giải quyết mâu thuẫn, ngày 13-4, Tài gọi điện đe dọa sát hại cả nhà bạn gái.

Trước tính chất nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động và Công an xã Đa Kia đưa người thân chị T. đến nơi an toàn, đồng thời triển khai vây bắt đối tượng.

1 ngày sau đó, Tài liều lĩnh cùng một người khác xuất hiện trước nhà cô gái ở xã Đa Kia, bắn liên tiếp 7 phát súng rồi bỏ trốn.

Khi bị công an truy bắt, nhóm này cố thủ, có dấu hiệu sử dụng vũ khí chống trả. Sau đó, lực lượng công an khống chế, bắt giữ Tài cùng Lê Thanh Nguyện (SN 1997) và Phan Thanh Hiền (SN 1993, cùng ngụ phường Đồng Phú).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ thêm 5 bình xịt hơi cay, 1 ná cao su, 1 dao rựa và 5 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.



