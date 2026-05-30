Pháp luật

Nhóm đối tượng vận chuyển 50 bánh ma túy, nổ súng chống trả, chém bị thương công an

Như Quỳnh

(NLĐO) - Bị phát hiện khi vận chuyển ma túy, nhóm đối tượng đã nổ súng vào lực lượng vây bắt, chém bị thương 1 chiến sĩ công an.

Ngày 30-5 theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Sơn La) đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, lực lượng Biên phòng và Công an các xã Mường Hung, Chiềng Khương, Sông Mã, Mường Lầm, Chiềng Khoong bắt quả tang Thào Lệnh (SN 1990, trú tại bản Sầm Nưa, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

- Ảnh 1.

Đối tượng Thào Lệnh cũng số ma túy tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, trong quá trình phối hợp tuần tra tại khu vực biên giới tổ công tác phát hiện một nhóm đối tượng đang mang theo súng quân dụng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy, tổ công tác đã triển khai lực lượng để kiểm tra. 

Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm đối tượng đã nổ súng chống trả và bỏ chạy, trong quá trình truy đuổi, Thào Lệnh đã sử dụng dao chém 1 cán bộ công an tỉnh bị thương. 

Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, tổ công tác đã khống chế bắt giữ được đối tượng Thào Lệnh. Các đối tượng còn lại đã bỏ chạy thoát về bên kia biên giới. 

Cơ quan công an thu giữ 20 bánh heroin và 30 bánh ma túy tổng hợp, với tổng khối lượng hơn 23 kg, 1 dao nhọn cùng nhiều vật chứng liên quan.

Hiện, Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục phối hợp, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý triệt để, theo quy định của pháp luật. Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã đến thăm, động viên cán bộ Công an bị thương trong quá trình tham gia vây bắt đối tượng. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm của cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ.

(NLĐO) - Bị truy nã về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cô gái trẻ bị bắt giữ khi đang lẫn trốn.

Đột kích quán bar Revo ở phường Vũng Tàu, phát hiện hàng chục người liên quan ma túy

(NLĐO)- Đột kích quán bar Revo ở phường Vũng Tàu, Công an TPHCM phát hiện hàng chục người liên quan ma túy, mở rộng điều tra và khởi tố 50 đối tượng

Triệt phá đường dây tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng

(NLĐO) - Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra sau khi các đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý bị bắt giữ

điều tra tội phạm phòng cảnh sát vận chuyển ma túy ma túy tổng hợp chiến sĩ công an trấn áp tội phạm
