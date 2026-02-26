HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Chân dung nam thanh niên ở Gia Lai không tiền nhưng thích chơi sang

Đức Anh

(NLĐO) - Không có tiền tiêu xài, nam thanh niên nảy sinh ý định cầm cố chiếc xe vừa mượn của bạn, tiêu hết 10 triệu đồng vào ăn nhậu và phải ra đầu thú.

Ngày 26-2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự Ngô Văn Đạt (SN 1998; trú xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Không tiền tiêu xài, thanh niên mượn xe bạn đem cầm lấy tiền ăn nhậu - Ảnh 1.

Đối tượng Ngô Văn Đạt cùng chiếc xe tang vật

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 23-2, Đạt đến nhà Rmah Sơn (SN 2006; trú xã Chư Sê) hỏi mượn xe máy BKS 81AB-952.66 với lý do đi giải quyết công việc cá nhân và hứa sẽ sớm trả lại.

Sau khi mượn được xe, Đạt điều khiển lên Pleiku chơi. Do không còn tiền tiêu xài, Đạt nảy sinh ý định mang xe đi cầm cố lấy tiền.

Đạt đã đem xe đến một địa điểm trên đường Nguyễn Văn Cừ (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) cầm cho một người dân với giá 10 triệu đồng. Số tiền này được Đạt sử dụng hết vào việc ăn nhậu.

Đến chiều cùng ngày, không thấy Đạt trả xe, anh Sơn nhiều lần gọi điện nhưng không liên lạc được. Khoảng 6 giờ ngày 24-2, Đạt nhắn tin thừa nhận đã cầm cố xe và hứa sẽ chuộc lại trong ngày nhưng không thực hiện.

Sáng 25-2, khi biết anh Sơn làm đơn tố cáo, Đạt đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra.

Tin liên quan

Mượn xe rồi mang đi cầm cố, bị Bộ Công an thanh tra mới lòi ra phạm tội

Mượn xe rồi mang đi cầm cố, bị Bộ Công an thanh tra mới lòi ra phạm tội

(NLĐO) - Cựu cán bộ công an cấp huyện bị truy tố và phải nhận án tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi Thanh tra Bộ Công an tiến hành thanh tra ở Huế.

Mượn xe tải của vợ cũ rồi giấu ma túy vào cabin

(NLĐO)- Lê Văn Hoán khai mượn ôtô tải của vợ cũ để đi mua phế liệu, trên đường đi thì dừng lại ven đường để sử dụng ma túy thì gặp công an.

Cho bạn mượn xe mô tô tự gây tai nạn tử vong, bị khởi tố

(NLĐO) - Giao xe cho người đã uống rượu bia, không đủ điều kiện điều khiển, sau đó người này tự gây tai nạn tử vong, chủ xe bị khởi tố.

chiếm đoạt tài sản nam thanh niên công an tỉnh cơ quan công an Gia Lai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo