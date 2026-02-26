Ngày 26-2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự Ngô Văn Đạt (SN 1998; trú xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Ngô Văn Đạt cùng chiếc xe tang vật

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 23-2, Đạt đến nhà Rmah Sơn (SN 2006; trú xã Chư Sê) hỏi mượn xe máy BKS 81AB-952.66 với lý do đi giải quyết công việc cá nhân và hứa sẽ sớm trả lại.

Sau khi mượn được xe, Đạt điều khiển lên Pleiku chơi. Do không còn tiền tiêu xài, Đạt nảy sinh ý định mang xe đi cầm cố lấy tiền.

Đạt đã đem xe đến một địa điểm trên đường Nguyễn Văn Cừ (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) cầm cho một người dân với giá 10 triệu đồng. Số tiền này được Đạt sử dụng hết vào việc ăn nhậu.

Đến chiều cùng ngày, không thấy Đạt trả xe, anh Sơn nhiều lần gọi điện nhưng không liên lạc được. Khoảng 6 giờ ngày 24-2, Đạt nhắn tin thừa nhận đã cầm cố xe và hứa sẽ chuộc lại trong ngày nhưng không thực hiện.

Sáng 25-2, khi biết anh Sơn làm đơn tố cáo, Đạt đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra.