Mượn xe rồi mang đi cầm cố, bị Bộ Công an thanh tra mới lòi ra phạm tội

Ngày 5-6, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Huế tuyên phạt bị cáo Đinh Hữu Hưng (SN 1989; trú tại phường Thủy Xuân, quận Thuận Hóa, TP Huế) nguyên là cán bộ Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) 2 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, ngày 22-3-2021, khi đang là công an, Hưng đến nhà chị Nguyễn Thị Diệu Phương (SN 1980) để thuê xe ô tô dùng làm phương tiện đi lại với gia đình 300.000 đồng đến 500.000 đồng/ngày. Thời gian này, do thua nợ vì cá độ bóng đá nên Hưng vay mượn tiền của nhiều người và đến hạn phải trả nợ.

Bị cáo Hưng tại phiên toà xét xử.

Vì vậy, ngày 27-3-2021, Hưng chạy chiếc ô tô thuê này ra Quảng Trị cầm cố lấy số tiền 100 triệu đồng để trả nợ, tiêu xài. Đến tháng 4-2021, quá thời hạn trả ô tô, Hưng thừa nhận với chị Phương đã đưa xe đi cầm cố và xin cho thêm thời gian chuộc lại xe về trả nhưng sau đó không thực hiện. Vì vậy, chị Phương đã viết đơn tố cáo Hưng có hành vi chiếm đoạt ô tô gửi cơ quan công an. Ngày 30-5-2021, Hưng chuộc lại ô tô và mang trả chị Phương.

Ngày 23-8-2021, làm việc với Công an TP Huế, thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ, Hưng viết bản tường trình thừa nhận có thuê xe của chị Phương và bị người này đòi lại xe nhưng do đang đi có việc nên chưa có thời gian trả lại. Nghe chị Phương dọa sẽ báo công an nên Hưng bực tức và nói đã mang xe đi cầm cố. Vì vậy, Công an TP Huế (cũ) đã thông báo trả lời cho chị Phương sự việc trên là quan hệ dân sự. Đến tháng 10-2021, Hưng có đơn xin ra khỏi lực lượng công an.

Ngày 31-12-2023, Hưng bị TAND TP Huế (cũ) tuyên phạt 7 năm 2 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Tháng 10-2024, Thanh tra Bộ Công an tiến hành thanh tra tại Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là Công an TP Huế) và phát hiện vụ việc trên nên đã thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp nhận, xác minh.

Sau đó Hưng đã thành khẩn khai báo thêm nhiều tình tiết liên quan hành vi phạm tội của mình, thừa nhận trước đây tại Công an TP Huế (cũ) mình cố ý khai không đúng sự thật.