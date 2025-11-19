50 năm qua, cùng với nền giáo dục cả nước, ngành GD-ĐT TP HCM đã có những bước chuyển mình và phát triển mạnh mẽ, là điểm sáng của GD-ĐT cả nước.

Những nhà giáo điển hình được vinh danh vì sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển ngành GD-ĐT TP suốt thời gian qua đều là những nhà giáo miệt mài cống hiến hết sức đặc biệt. Từ những nhà giáo là cán bộ, quản lý, lãnh đạo ngành GD-ĐT TP HCM từ những ngày đầu hình thành đến những thầy, cô hiện đang từng ngày đứng trên bục giảng, những giáo viên âm thầm đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy, quản lý, tuyển sinh...

Người lãnh đạo ngành GD-ĐT TP trong giai đoạn đầy thử thách

Ông Lương Lê Đồng (cố nhà giáo, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM) là người có vai trò hết sức đặc biệt. Thầy Lương Lê Đồng (1917–1984) là một nhà giáo tiêu biểu, một trí thức yêu nước, là người lãnh đạo ngành GD-ĐT TP trong giai đoạn đầy thử thách sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Thầy Lương Lê Đồng cùng Ban giám đốc đã đề ra các biện pháp khẩn trương đưa học sinh sớm trở lại trường lớp, ổn định quá trình học tập; tiếp quản toàn bộ hệ thống giáo dục cũ, từng bước công lập hóa các cơ sở giáo dục tư thục, tổ chức tiếp nhận và đào tạo lại đội ngũ giáo viên từ nhiều nguồn: Giáo viên tại chỗ, giáo viên từ miền Bắc chi viện và giáo viên trở về sau kháng chiến. Một trong những nhiệm vụ cấp bách mà thầy đặc biệt quan tâm là công tác xóa mù chữ trong nhân dân và lực lượng lao động, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Ông Lê Quang Vịnh (sinh năm 1936, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM) cũng hết sức đặc biệt. Tham gia kháng chiến chống Mỹ, ông bị giặc bắt và tuyên án tử hình khi đang là giáo sư Trường Petrus Ký (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ngày nay). Sau khi trở về từ Côn Đảo, ông tiếp tục đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng khác như: Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Phó Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Quận ủy Côn Đảo; Phó Ban dân vận Trung ương Đảng; Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ... Ông nhận được nhiều thành tích và khen thưởng như: Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, Huân chương Chiến thắng hạng nhất, Huân chương Arthur Becker (Thanh niên Tự do, Cộng hòa dân chủ Đức tặng), Bằng danh dự Pôchotnaia Grammota do Đoàn Thanh niên Comsomol (Liên Xô) tặng...

Người khai sinh tiếng Anh tăng cường, phần mềm tuyển sinh đầu cấp

Trong 50 nhà giáo điển hình, ông Trương Song Đức (sinh năm 1942, nguyên Giám đốc Sở GD- ĐT TP) được ghi nhận là người khai sinh chương trình tiếng Anh tăng cường, nền móng để học sinh TP HCM được tiếp cận tiếng Anh từ rất sớm và bài bản. Trong vai trò lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM từ năm 1998, ông đã đề xuất "Năm Giáo dục" để chính quyền và người dân TP quan tâm giáo dục. Chương trình ngoại ngữ tiếng Anh tăng cường ngay từ lớp 1 của cấp tiểu học được triển khai từ năm học 1998 -1999 và đề án kiên cố hóa trường học (quy hoạch mạng lưới trường lớp, đề xuất TP dành ngân sách để xây trường học kiên cố, nhất là khu vực ngoại thành); xây dựng và triển khai chương trình tin học từ lớp 1 đến lớp 12 là những quyết sách lớn với sự góp công của vị nguyên lãnh đạo đầu ngành GD-ĐT này của TPHCM.

Ông Trương Song Đức (nguyên Giám đốc Sở GD- ĐT TP HCM) - người khai sinh chương trình tiếng Anh tăng cường, nền móng để học sinh TP HCM được tiếp cận tiếng Anh từ rất sớm và bài bản

Thầy Phạm Ngọc Tiến (sinh năm 1959, nguyên Phó trưởng Phòng Giáo dục trung học – Sở GD-ĐT TP HCM) được ghi nhận để lại nhiều dấu ấn đặc biệt. Công việc thời ông còn đảm trách là một trong những vị trí cốt cán trong hệ thống quản lý giáo dục phổ thông. Ông đã tham mưu và trực tiếp giúp trưởng phòng chỉ đạo, điều hành toàn bộ công tác chuyên môn và quản lý của hai bậc học quan trọng nhất là THCS và THPT.

Mọi quyết định về chuyên môn, triển khai chương trình học mới, tổ chức thi cử (tuyển sinh 10, tốt nghiệp) đều có sự tham gia và đóng góp của ông. Những chỉ đạo này có ảnh hưởng trực tiếp đến hàng ngàn giáo viên và hàng trăm ngàn học sinh trên địa bàn TP HCM. Những người nắm giữ vị trí quản lý cốt cán quan trọng này thường có bề dày kinh nghiệm giảng dạy và quản lý lâu năm, thể hiện sự cống hiến bền bỉ cho ngành giáo dục thành phố trong việc duy trì và phát triển chất lượng qua nhiều năm.

Nhà giáo Nguyễn Võ Đăng Khoa (sinh năm 1987), hiện là Phó Phòng Quản lý chất lượng-Sở GD-ĐT TP HCM, người đã sáng tạo phần mềm quản lý các kỳ thi và tính điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD-ĐT TP.

Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa (sinh năm 1987), một nhà giáo trẻ, hiện là Phó Phòng Quản lý chất lượng-Sở GD-ĐT TP HCM cũng được vinh danh. Ông người đã sáng tạo phần mềm quản lý các kỳ thi và tính điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM của Sở GD-ĐT TP và đạt Giải thưởng sáng tạo TP HCM lần thứ 2 năm 2021. Phần mềm đã được triển khai ứng dụng trong quy trình tuyển sinh vào lớp 10 (từ năm 2017 đến nay) này đã tác động đáng kể đối với công tác tuyển sinh trên địa bàn, giúp tối ưu hóa quy trình đăng ký, nâng cao hiệu quả quản lý, quản lý dữ liệu tập trung, cơ sở để Sở GD-ĐT xây dựng và triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng một cách có khoa học và phù hợp hơn nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục chung của TP HCM.

Người thầy của học trò nghèo hiếu học

Ông Lê Đình Hoe (sinh năm 1953, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung TP HCM) là một nhà giáo ngoại thành 40 năm gắn bó với GD-ĐT trên quê hương địa đạo Củ Chi. Trong 25 năm làm cán bộ quản lý, ông đã có 24 năm làm hiệu trưởng ở ngôi trường xa nhất cửa ngõ Tây Bắc TP (Trường THPT Quang Trung). Điều đáng ghi nhận ở đây là từ một ngôi trường ngoại thành xa xôi hẻo lánh với học sinh đầu vào lớp 10 rất thấp, dưới sự lãnh đạo của thầy, cả hội đồng sư phạm đã dốc sức làm nên tên tuổi ngôi trường bằng chất lượng đầu ra luôn đạt cao, tỉ lệ tốt nghiệp THPT luôn cao hơn bình quân chung toàn TP, nhiều năm đạt 100%.

Thầy Lê Đình Hoe (bên trái) và người học trò Nguyễn Văn Cải đều là nhà giáo điển hình được vinh danh

Trải qua nhiều vị trí công tác tại nhiều đơn vị trên khắp Củ Chi nên thầy thấu hiểu những khó khăn của học trò ở vùng quê này. Từ đó thôi thúc thầy quan tâm đặc biệt đến các em học sinh nghèo hiếu học bằng những việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo giúp đỡ các em để không có học sinh nào nghỉ bỏ học vì nghèo khó. Ngày 22-12-2002, Trường THPT Quang Trung ra mắt Hội Khuyến học và trao 10 suất học bổng khuyến tài đầu tiên dành cho các em học sinh vượt khó học giỏi, đây là trường học đầu tiên của TP thành lập Hội Khuyến học ở bậc THPT. Từ đó đến nay, thầy cùng với Hội Khuyến học nhà trường vận động xây tặng 44 ngôi nhà tình thương, cấp trên 7.500 suất học bổng, trao tặng 118 chiếc xe đạp, hàng ngàn phần quà, dụng cụ học tập, quần áo… giúp đỡ kịp thời tất cả các em hiếu học vượt khó tiếp tục đến trường. Nhờ vậy mà hàng ngàn em vượt khó vươn lên, thành đạt, nhiều em quay trở về tiếp tục tài trợ học bổng khuyến học "Rước bạn đi sau" đầy ắp nghĩa tình. Với tất cả tấm lòng dành cho học trò. Người dân ở Củ Chi gọi thầy Lê Đình Hoe là "Người thầy của học trò nghèo hiếu học trên quê hương đất thép thành đồng".