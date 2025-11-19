TP HCM công nhận 1.000 trường học số

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, nhấn mạnh 50 năm qua, sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, cùng với nền giáo dục cả nước, ngành giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) thành phố đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ.

Học sinh thử nghiệm công nghệ tại triển lãm “50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại - Khát vọng tương lai” sáng 18-11 .Ảnh: DUY PHÚ

Khẳng định ngành GD-ĐT TP HCM là điểm sáng trong cả nước, lãnh đạo UBND thành phố cho biết ngành GD-ĐT thành phố đã nỗ lực về quy mô và chất lượng, thực hiện các nhiệm vụ "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài", đi đầu trong đổi mới, chuyển đổi số, giáo dục thông minh, hội nhập quốc tế, hướng tới trở thành trung tâm giáo dục của khu vực và thế giới.

TS Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết 50 năm qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, ngành GD-ĐT thành phố đã đạt được những thành tựu nổi bật.

Theo ông Hiếu, TP HCM đã đầu tư xây dựng một hệ thống trường lớp rộng khắp. Đặc biệt, sau khi sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập các địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương vào, chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 học sinh đã được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất.

Một điểm quan trọng khác là việc phổ cập tiếng Anh trong học sinh, đón đầu chủ trương của Bộ Chính trị về việc từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học. Bên cạnh đó là việc triển khai chủ trương chuyển đổi số: TP HCM đã khởi động đầu tư hệ thống "trường học số" với mục tiêu đạt 100 trường học số vào năm 2025; song nhờ nỗ lực của các cơ sở giáo dục, thành phố đã công nhận 1.000 trường học số.

"Thông qua triển lãm, ngành GD-ĐT mong học sinh, giáo viên cùng nhìn lại quá trình phát triển từ những lớp học đơn sơ, thiếu thốn bàn ghế và phương tiện dạy học đến việc xóa mù chữ hiệu quả và phát triển vượt bậc như ngày nay" - ông Hiếu nhấn mạnh.