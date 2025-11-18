HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Dấu ấn 50 năm ngành Giáo dục và Đào tạo TP HCM

Đặng Trinh. Ảnh: Duy Phú- Đặng Trinh

(NLĐO)- Lãnh đạo TP HCM khẳng định 50 năm qua cùng với nền giáo dục cả nước, ngành GD-ĐT TP HCM đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ

Ngày 18-11, UBND TP HCM tổ chức triển lãm 50 năm ngành GD-ĐT TP HCM với chủ đề "50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại - Khát vọng tương lai”.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, nhấn mạnh 50 năm qua, sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, cùng với nền giáo dục cả nước, ngành GD-ĐT TP HCM đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ.

Dấu ấn 50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xây dựng TP thành trung tâm giáo dục lớn của cả nước và khu vực - Ảnh 1.

Nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm 50 năm ngành GD-ĐT TP HCM

Khẳng định ngành GD-ĐT TP HCM là điểm sáng trong cả nước, lãnh đạo UBND TP cho biết ngành GD-ĐT TP đã nỗ lực về quy mô và chất lượng, thực hiện các nhiệm vụ “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, đi đầu trong đổi mới, chuyển đổi số, giáo dục thông minh, hội nhập quốc tế, hướng tới trở thành trung tâm giáo dục của khu vực và thế giới.

Dấu ấn 50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xây dựng TP thành trung tâm giáo dục lớn của cả nước và khu vực - Ảnh 2.

Nhiều cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh TP HCM tham dự triển lãm với niềm tự hào, xúc động

Dấu ấn 50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xây dựng TP thành trung tâm giáo dục lớn của cả nước và khu vực - Ảnh 3.

Nhiều cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh TP HCM tham dự triển lãm với niềm tự hào, xúc động

Triển lãm “50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại - Khát vọng tương lai” được tổ chức nhằm khẳng định vai trò, sứ mệnh đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững của ngành GD-ĐT TP.

Triển lãm gồm 125 ảnh được trưng bày tại Hội trường Thống Nhất từ ngày 18 đến 20-11 với 9 gian hàng, 5 khu vực triển lãm ảnh tương ứng 5 giai đoạn lịch sử.

Khu vực 1 (1975–1985): Định hướng và tái thiết.

Khu vực 2 (1986–1995): Đổi mới giáo dục.

Khu vực 3 (1996–2005): Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Khu vực 4 (2006–2015): Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Khu vực 5 (2016–2025): Chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu.

Các khu vực triển lãm ảnh và trưng bày gian hàng được thiết kế hiện đại, ứng dụng công nghệ với những hình ảnh phản ánh trung thực, sinh động hành trình phát triển của ngành GD-ĐT. "Triển lãm là dịp để chúng ta nhìn lại hành trình đóng góp của ngành GD-ĐT TP không chỉ trong nâng cao dân trí mà còn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" - lãnh đạo TP HCM nhấn mạnh.

Dấu ấn 50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xây dựng TP thành trung tâm giáo dục lớn của cả nước và khu vực - Ảnh 4.

Các khu vực triển lãm ảnh và khu vực trưng bày gian hàng được thiết kế hiện đại, ứng dụng công nghệ với những hình ảnh phản ánh trung thực, sinh động hành trình phát triển của ngành GD-ĐT

TS Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết 50 năm qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống, sự quan tâm của lãnh đạo TP, ngành GD-ĐT TP đã đạt được những thành tựu nổi bật.

Theo ông Hiếu, TP HCM đã đầu tư xây dựng một hệ thống trường lớp rộng khắp. Đặc biệt, sau khi sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập các địa bàn Bà Rịa -Vũng Tàu, Bình Dương vào, chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 học sinh đã được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất.

Một điểm nhấn quan trọng khác là việc phổ cập tiếng Anh trong học sinh, đón đầu chủ trương của Bộ Chính trị về việc từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Một thành tựu lớn khác là việc triển khai chủ trương chuyển đổi số. TP đã khởi động đầu tư hệ thống “trường học số” với mục tiêu đạt 100 trường học số vào năm 2025. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của các cơ sở giáo dục, TP đã công nhận 1.000 trường học số. "Thông qua triển lãm, ngành GD-ĐT mong học sinh, giáo viên cùng nhìn lại quá trình phát triển từ những lớp học đơn sơ, thiếu thốn bàn ghế và phương tiện dạy học đến việc xóa mù chữ hiệu quả và phát triển vượt bậc như ngày nay. Để từ đó, toàn ngành cùng quyết tâm, đồng hành trong mục tiêu xây dựng TP HCM thành trung tâm giáo dục lớn của cả nước và khu vực, đóng góp vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước" - ông Hiếu nhấn mạnh.

Dấu ấn 50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xây dựng TP thành trung tâm giáo dục lớn của cả nước và khu vực - Ảnh 5.Quy mô ngành GD-ĐT TP HCM lớn thế nào sau hợp nhất?

(NLĐO)- Sau hợp nhất, Sở GD-ĐT TP HCM gồm 1 giám đốc và 9 phó giám đốc, quy mô ngành GD-ĐT lớn nhất cả nước với khoảng 2,6 triệu học sinh.

Một số hình ảnh tại triển lãm 50 năm ngành GD-ĐT TP HCM:

Dấu ấn 50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xây dựng TP thành trung tâm giáo dục lớn của cả nước và khu vực - Ảnh 5.

Dấu ấn 50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xây dựng TP thành trung tâm giáo dục lớn của cả nước và khu vực - Ảnh 6.

Dấu ấn 50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xây dựng TP thành trung tâm giáo dục lớn của cả nước và khu vực - Ảnh 7.

Dấu ấn 50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xây dựng TP thành trung tâm giáo dục lớn của cả nước và khu vực - Ảnh 8.

Dấu ấn 50 năm ngành GD-ĐT TP HCM: Xây dựng TP thành trung tâm giáo dục lớn của cả nước và khu vực - Ảnh 9.



